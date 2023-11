L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Datenschutz: "Kunde kann Immobilienunternehmen ruinieren"

Beim Thema Datenschutzgrundverordnung gibt es einige Beispiele für enorme Bußgelder in letzter Zeit. Warum sind die Summen so hoch? In der neuesten Folge L’Immo spricht Dirk Labusch darüber mit Sven R. Johns, Datenschutzbeauftragter und Rechtsanwalt bei Mosler + Partner Rechtsanwälte, Berlin. Weiter