Mieter

DW 12 2024
DW 12 2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 12/2.024

Kommunikation und Marketing

Vom KI-Kollegen bis zum Museum beleuchtet das Thema des Monats nicht nur neue und unkonventionelle Kommunikationswerkzeuge und Marketingkanäle: Mit den klassischen Bausteinen der Unternehmens- und Kundenkommunikation, wie Mieterzeitungen oder Leitfäden für den Krisenfall, bilden sie ein breit gefächertes Instrumentarium wirkungsvoller Öffentlichkeitsarbeit für Wohnungsunternehmen.
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Haufe Shop: Green Leases
Green Leases

Angesichts der Aufgabe, die Energiewende auch im Gebäudebereich erfolgreich in die Praxis umzusetzen, stellen "grüne Mietverträge" ein probates Instrumentarium dar. Dieses Buch beschreibt dazu die besten Strategien für ein nachhaltiges Mieter:innenengagement.
Fachbeiträge & Kommentare
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.8 Einstweilige Verfügung
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.4.4 Vertragswidriger Gebrauch, Störung des Hausfriedens
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 1.7.4 Unterlassungsklagen
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 2.4 Räumungsfrist
Beitrag
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