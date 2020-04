Corona-Konzepte für Mieter und Wohnungswirtschaft in Europa

Welche Maßnahmen treffen europäische Länder für die Wohnungswirtschaft in Zeiten der Coronakrise?

In Deutschland gilt seit heute ein erweiterter Kündigungsschutz für Mieter – per Gesetz. Vermieter unterstützen Mieter während der Coronakrise zum Teil im Alleingang. Was tun Regierungen und Unternehmen in anderen Ländern Europas für die Wohnungswirtschaft? Der GdW hat sich einen Überblick verschafft.

Mit Stichtag 1.4.2020 gilt hierzulande das sogenannte Mietenmoratorium: Mieter, die finanziell besonders von der Coronakrise betroffen sind, können ihre Miete für drei Monate stunden lassen, ohne gekündigt zu werden. Vorausgesetzt, sie machen dem Vermieter glaubhaft, dass sie die Miete durch Einkommenseinbußen infolge der Corona-Pandemie nicht zahlen können – dann ist eine Kündigung von Anfang April bis Ende Juni ausgeschlossen. Die Mietschulden müssen aber spätestens bis Ende Juni 2022 zurückgezahlt werden.

Die Covid-19-Pandemie macht aber nicht nur deutschen Mietern und Vermietern Sorgen – sie betrifft alle europäischen Länder gleichermaßen. Wie andere Länder in Europa und Partnerverbände der Wohnungswirtschaft von Housing Europe mit den Folgen der Pandemie umgeht, hat sich der GdW, Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, angeschaut.

Die Fragestellung war: Welche Maßnahmen haben Regierungen und Wohnungsunternehmen bisher (Stand 26.3.2020) – unter anderem im Hinblick auf die Wohnungswirtschaft – getroffen? Dabei hat der GdW die Übersicht auf sechs Länder beschränkt: Italien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Schweden und Großbritannien.

Maßnahmen in Europa gegen die Covid-19-Pandemie – mit Blick auf die Wohnungswirtschaft

Italien

Zur Unterstützung der Wirtschaft allgemein hat die italienische Regierung am 16. März ein 25 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket verabschiedet. Dieses beinhaltet unter anderem auch staatliche Darlehen oder Kreditgarantien für Unternehmen sowie einen Zahlungsaufschub für Hypothekenzahlungen und andere kurzfristige Kreditrückzahlungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Spezifisch für den Bereich Wohnungswirtschaft, sind folgende Maßnahmen:

Selbständige und Freiberufler mit Immobilienkrediten können die Aussetzung der Rückzahlung für bis zu 18 Monate beantragen. Dabei muss nachgewiesen werden, dass das Einkommen als Folge der Covid-19-Pandemie um ein Drittel gesunken ist.

Zwangsräumungen wurden bis zum 30.6.2020 verboten.

Der genossenschaftliche Dachverband Legacoop Abitanti hat Empfehlungen an die Mitgliedsunternehmen im Umgang mit Covid-19 herausgegeben.

Frankreich

In Frankreich erhalten Unternehmen unter anderem Zahlungsaufschub für Sozialbeiträge und Steuern oder unter Umständen Steuererleichterungen. KMU können Mietzahlungen oder Zahlungen von Wasser-, Gas- und Stromrechnungen aussetzen, wenn sie durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Außerdem gibt es Beihilfen von 1.500 Euro aus dem Solidarfonds für kleine Unternehmen, Selbstständige und Mikrounternehmen. Was gibt es für die Wohnungswirtschaft im Speziellen?

Am 16. März hat die französische Regierung bestätigt, dass gewerbliche Mieten und Nebenkosten für Unternehmen, die durch die Covid-19-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, ausgesetzt werden können.

Auch Zwangsräumungen von gewerblichen Mietern werden ausgesetzt.

Für Privatpersonen ist bisher keine Aussetzung der Mieten oder Hyopthekenrückzahlungen beschlossen worden.

Der wohnungswirtschaftliche Dachverband USH hat Empfehlungen für seine Mitgliedsunternehmen im Umgang mit Covid-19 herausgegeben.

Spanien

Die spanische Regierung hat ein Hilfspaket von bis zu 200 Milliarden Euro beschlossen. Darin enthalten sind beispielsweise Garantien an Krediten in Höhe von 100 Milliarden Euro für notleidende Unternehmen. Selbständige mit schweren Verlusten sollen Zugang zu einer Extra-Leistung bekommen und von der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen befreit werden. Die Wohnungswirtschaft kann mit folgenden Hilfen rechnen:

Es gibt ein Moratorium der Hypothekenzahlungen für Familien, die am schwersten von der Coronakrise betroffen sind.

Das spanische Zwangsräumungsmoratorium wurde bis 2024 verlängert.

Niederlande

Die Niederlande haben unter anderem einmalige Zahlungen an Unternehmen beschlossen, die von staatlichen Anordnungen betroffen sind. Unternehmen und Selbständige mit Liquiditätsproblemen können Steuerzahlungen für drei Monate aussetzen, außerdem wurden Säumniszinsen zum 23. März vorübergehend gesenkt; und Steuerzinsen sollen ab dem 1. Juni auf 0,01 Prozent gesenkt werden. Der Tarif der Einkommenssteuer ändert sich für Unternhemen und Selbständige zum 1. Juli. Für die Wohnungswirtschaft im Besonderen gibt es in den Niederlanden keine Vorgaben seitens der Regierung, dafür Empfehlungen des nationalen Verbandes AEDES:

Bei Mietrückstand empfiehlt der nationale Verband "größere Flexibilität als sonst" bei Mietern, die wegen der Covid-19-Pandemie mit einem plötzlichen Einkommensrückgang konfrontiert sind.

Zwangsräumungen sollen vermieden werden, es sei denn, es gibt einen offensichtlichen Grund dafür, wie etwa kriminelle Aktivitäten.

Instandhaltungs-, Renovierungs- und Bautätigkeiten sollen so weit wie möglich fortgesetzt werden, aber innerhalb der aktuellen Richtlinien. Welche Projekte realisiert werden können, soll ohne physische Nähe zu den Mietern geprüft werden. Das ist bei Neubau, Arbeiten in leerstehenden Häusern und Außenanstrichen am leichtesten machbar.

Für Notfallreparaturen und regelmäßige Kesselwartung soll nach verantwortungsvollen Lösungen gesucht werden, um Sicherheit zu gewährleisten.

Schweden

Die Regierung in Schweden hat am 25. März einen Vorschlag für ein Hilfspaket gemacht, das zum Beispiel Steuererleichterungen, die Unterstützung von KMU und Selbständigen und die Mietenminderung für bestimmte Unternehmen und Betriebe vorsieht. Bereits in Kraft ist: Firmen, die von der Coronakrise betroffen sind, können ab dem 7. April rückwirkend bis zum 16. März finanzielle Unterstützung für Kurzarbeit beantragen, bei der der Staat einen Großteil der Lohnkosten übernimmt. Die Zentralbank hat zudem beschlossen, Unternehmen mit Bankdarlehen zu unterstützen. Für die Wohnungswirtschaft gibt es explizit:

Mietenminderungen für bestimmte Unternehmen und Betriebe.

Großbritannien

In Großbritannien gibt es für Unternehmen allgemein unter anderem Fristverlängerungen für Mehrwertsteuer- und Einkommenssteuerabführung um drei Monate – gültig vom 20. März bis zum 30. Juli. Für Selbständige wird die Zahlungsfrist der Einkommenssteuer von Juli 2020 auf Januar 2021 verschoben. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gibt es ein Entlastungspaket für Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Das betrifft konkret die Wohnungswirtschaft:

Die gewerbeimmobilienbezogenen Geschäftssteuern (Business Rates) werden für alle Einzelhandels-, Gaststätten-, Freizeit- und Kindergartenbetriebe in England für zwölf Monate ausgesetzt, im Steuerjahr 2020-2021.

die Rückzahlung von Immobilienkrediten kann bis zu drei Monate ausgesetzt werden.

Die Aussetzung von Zwangsräumungen wird derzeit diskutiert.

Der englische wohnungswirtschaftliche Dachverband National Housing Federation hat Empfehlungen für Mitgliedsunternehmen im Umgang mit Covid-19 herausgegeben.

Deutsche Vermieter unterstützen ihre Mieter während der Coronakrise zum Teil im Alleingang

Mehrere Wohnungsunternehmen in Deutschland haben angekündigt, besonders von der Covid-19-Pandemie betroffenen Mietern mit individuellen Lösungen helfen zu wollen. Das bestätigt auch GdW-Präsident Axel Gedaschko für seine Mietgliedsunternehmen: "Keiner muss sich in dieser herausfordernden Situation der Coronakrise Sorgen machen, seine Wohnung zu verlieren".

Wer in den kommenden Wochen coronabedingte Einkommensverluste zu beklagen habe, sollte sich frühzeitig an den Vermieter wenden, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden, so Gedaschko. Wer wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einschnitte erleide, sollte zunächst aber prüfen, ob ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht – neben Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld könnte das auch Wohngeld sein.

Auch große Wohnungskonzerne haben ihren Mietern Zugeständnisse gemacht: So verzichtet LEG Immobilien nach eigenen Angaben wegen der Coronakrise vorerst auf Mietsteigerungen oder Kündigungen, und auch Vonovia sieht wegen der Covid-19-Pandemie bis auf Weiteres von höheren Mieten ab.



GdW-Übersicht der Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie in sechs europäischen Ländern inklusive Links; Stand 26.3.2020





