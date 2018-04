12.04.2018 | News Mietrecht

Reduzierte Kappungsgrenze für Berlin gilt weiter

Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in Berlin beträgt weiterhin 15 Prozent in drei Jahren. Der Senat hat eine entsprechende Verordnung für die nächsten fünf Jahre erlassen. Bereits seit 2013 gilt in Berlin eine reduzierte Kappungsgrenze.mehr