KI in der Immobilienverwaltung Die Erlaubnis zum Rumspielen

KI hält Einzug in die Immobilienverwaltung – und die Branche beginnt, sich zu trauen. Was es braucht, damit die Technologie wirklich entlastet und nicht zur Arbeitsverdichtung führt, und wie es gelingt, Mitarbeitende mitzunehmen – darüber sprechen drei Experten.