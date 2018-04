07.03.2018 | News Investment

Altes Polizeipräsidium: 100 Millionen Euro für den Frankfurter Wohnungsbau

Die hessische Landesregierung hat das Alte Polizeipräsidium in Frankfurt am Main für 212,5 Millionen Euro an die Düsseldorfer Gerchgroup verkauft. Im Streit zwischen Stadt und Land hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) daraufhin dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) Spekulation vorgeworfen. Das Land reagierte und stellt nun konkrete Pläne vor: Rund 100 Millionen Euro aus dem Verkauf sollen direkt in den Frankfurter Wohnungsmarkt fließen.