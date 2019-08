Wo lassen sich mit Investments in Wohnimmobilien die höchsten Renditen erzielen? In ostdeutschen Mittelstädten, wie eine Geomap-Analyse zeigt. Mit 10,6 Prozent liegt Zeitz (Sachsen-Anhalt) an erster Stelle. Die niedrigsten Renditen gibt es in Bayern. Sie liegen meist unter vier Prozent.

So lag die Rendite (Bruttomietrendite, berechnet aus dem durchschnittlichem Miet- und dem Kaufpreis je Quadratmeter) etwa in Garmisch-Partenkirchen in den von Geomap untersuchten vergangenen zwölf Monaten bei 2,6 Prozent, gefolgt von Starnberg mit 2,8 Prozent.

Im Westen Deutschlands wurden im Beobachtungszeitraum Renditen von vier bis sechs Prozent erzielt. Auch die Mittelstädte (20.000 bis 100.000 Einwohner) in dieser Region sind laut Marco Hoffmann, Geschäftsführer der Geomap GmbH, eine interessante Alternative, die hohe Renditen für Wohnungen (ohne Neubau und möblierte Objekte) erwarten lässt.

Alle Top-10-Mittelstädte liegen in Ostdeutschland

Nicht nur die ersten drei Plätze im Ranking der höchsten Renditen unter den deutschen Mittelstädten, auch alle anderen Städte, die in den Top 10 vertreten sind, liegen laut Geomap in Ostdeutschland. Keine einzige ostdeutsche Stadt befindet sich demnach in den "Top 10" mit den niedrigsten Renditeerwartungen. Dort finden sich fast ausschließlich bayerische Mittelstädte.

Die höchsten Renditen

Rang Stadt Bundesland Rendite in % Ø Kaufpreis / qm in € Ø Miete / qm in € 1 Zeitz Sachsen-Anhalt 10,6 548 4,85 2 Zerbst / Anhalt Sachsen-Anhalt 10,0 634 5,30 3 Plauen Sachsen 9,2 610 4,69 4 Werdau Sachsen 9,0 627 4,71 5 Reichenbach im Vogtland Sachsen 9,0 607 4,56 6 Weißenfels Sachsen-Anhalt 8,9 691 5,14 7 Köthen (Anhalt) Sachsen-Anhalt 8,5 737 5,24 8 Burg Sachsen-Anhalt 8,5 785 5,56 9 Sondershausen Thüringen 7,9 822 5,43 10 Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt 7,9 884 5,79

Quelle: Geomap GmbH

Die niedrigsten Renditen

Rang Stadt Bundesland Rendite in % Kaufpreis pro Quadratmeter / Durchschnitt Miete pro Quadratmeter / Durchschnitt 1 Garmisch-Partenkirchen Bayern 2,6 4.763 10,32 2 Starnberg Bayern 2,8 6.144 14,29 3 Cuxhaven Niedersachsen 2,8 2.893 6,74 4 Überlingen Baden-Württemberg 2,9 4.423 10,49 5 Vaterstetten Bayern 2,9 5.595 13,33 6 Haar Bayern 2,9 5.931 14,18 7 Pfaffenhoden a.d. Ilm Bayern 2,9 3.964 9,62 8 Dachau Bayern 3,0 5.522 13,56 9 Friedberg Bayern 3,0 3.849 9,47 10 Olching Bayern 3,0 5.070 12,53

Quelle: Geomap GmbH





