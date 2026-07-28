Investment

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Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot

Kapital mit Haltung: Warum Family Offices aus der Defensive kommen müssen

Klimathemen verlieren zunehmend an medialer und finanzieller Aufmerksamkeit, während die planetaren Grenzen weiter überschritten werden. Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot, Partnerin bei Aurum Impact – das Impact Investing Vehikel im Family Office der Goldbeck-Familie –, erklärt, weshalb Family Offices gerade jetzt ihre Stärken ausspielen sollten und was ESG-Manager:innen aus der Investorenperspektive lernen können.
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