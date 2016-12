26.07.2012 | News Deal

Valad Europe investiert 1,5 Millionen Euro in Duisburg

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Immobilien-Investmentmanager Valad Europe hat mit der Greiwing logistics for you GmbH einen Mietvertrag über 13.300 Quadratmeter Lager- und 400 Quadratmeter Bürofläche in Duisburg abgeschlossen.mehr