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Logistik

Abakus
Bild: Haufe Online Redaktion

Eine funktionierende Logistik ist für jedes Unternehmen lebenswichtig. Alle Abläufe müssen effizient ineinander greifen, von der Beschaffung über Produktion, Lager und Versand bis hin zum Vertrieb.

Logistik sorgt für die optimale Verteilung der Waren eines Unternehmens. Sie ist für die Organisation des gesamten Warenstroms des Unternehmens von der Warenannahme bis zur Auslieferung an den Kunden zuständig. Sie kümmert sich um den Transport und die Lagerung der Materialien, um die sachgerechte Verpackung und die Versandvorbereitung der Güter. Eine möglichst optimale Organisation der Logistik ist in Anbetracht des stetig steigenden Kostendrucks eine sehr wichtige Aufgabe für jeden Unternehmer. Ihre Bedeutung wird allerdings auch heute noch vielfach unterschätzt.

Hochregallager
Hochregallager
Logistik

Ergonomie und Einsatz von Exoskeletten mit Quick Checks prüfen

Kommissionierung, Verpackung, Lagerung, Verladen, Retouren: Die Arbeit in den Warenlagern der Logistikunternehmen ist mit hohen körperlichen und teilweise auch psychischen Arbeitsbelastungen verbunden. Gefährdungsbeurteilungen werden nicht selten nur unzureichend durchgeführt, in der arbeitsintensiven Branche oft auch aus Zeitgründen. Das Fraunhofer IML hat für die Bereiche Ergonomie und Anwendung von Exoskeletten sogenannte „Quick Checks“ entwickelt, mit denen Unternehmen die Arbeitsbelastungen schnell und dennoch effektiv beurteilen können.
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Planungsfachkonferenz 2022

Wie DB Schenker Qualität, Prozesse und Integration von Planung und Forecasting nachhaltig verbessert

Weltweit aktiv, 4 unterschiedliche Geschäftsfelder - Die Herausforderungen bei Planung und Forecasting bei DB Schenker liegen auf der Hand. Mit dem Projekt „Global Integrated Planning“ soll eine schlanke, schnelle und harmonisierte Planung auf allen Ebenen umgesetzt werden. Über Ergebnisse und Erkenntnisse berichten Dennis Kinski und Mohanad Sharaawy.
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Zum Thema Logistik
Haufe Shop: Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0
Unternehmenssteuerung im Zeitalter von Industrie 4.0

Experten erläutern die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Controlling. Sie zeigen, wie Controller ihre Kompetenzen weiterentwickeln und zum Treiber einer strategischen Neuausrichtung werden können. Nutzen Sie dieses Grundlagenwissen und die Erfahrungsberichte für die erfolgreiche Unternehmenssteuerung von morgen.
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