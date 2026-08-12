Eine funktionierende Logistik ist für jedes Unternehmen lebenswichtig. Alle Abläufe müssen effizient ineinander greifen, von der Beschaffung über Produktion, Lager und Versand bis hin zum Vertrieb.

Logistik sorgt für die optimale Verteilung der Waren eines Unternehmens. Sie ist für die Organisation des gesamten Warenstroms des Unternehmens von der Warenannahme bis zur Auslieferung an den Kunden zuständig. Sie kümmert sich um den Transport und die Lagerung der Materialien, um die sachgerechte Verpackung und die Versandvorbereitung der Güter. Eine möglichst optimale Organisation der Logistik ist in Anbetracht des stetig steigenden Kostendrucks eine sehr wichtige Aufgabe für jeden Unternehmer. Ihre Bedeutung wird allerdings auch heute noch vielfach unterschätzt.