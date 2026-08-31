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Planung

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Bild: PhotoDisc Inc.

Planung bedeutet, Entscheidungen über die Gestaltung der Zukunft zu treffen. Dazu zählen folgende Festlegungen: Das Ziel: Was soll erreicht werden? Der Weg dahin: Welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden? Die Ergebnisermittlung: Wie wird die Zielerreichung ermittelt?

Grundsätzlich unterscheidet man die kurzfristige bzw. operative Planung und die langfristige bzw. strategische Planung. Die operative Planung auf Jahresebene wird auch Budgetierung genannt.

Beide Planungen müssen miteinander vernetzt werden und sich gegenseitig ergänzen. Planung ist neben Kontrolle und Steuerung ein Bestandteil des Controlling-Regelkreises.

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Planungsfachkonferenz 2025

BI-Implementierung bei Georg Fischer: Von fragmentierter Planung zur integrierten Management-Suite

Mit dem bisherigen heterogenen Planungsportfolio beim Industriekonzern Georg Fischer waren konsistente Steuerungsimpulse nur bedingt möglich. Fabian Ipsa (Georg Fischer AG) und Dirk Böckmann (Virtivity GmbH) zeigten, wie eine leistungsfähige Steuerungsplattform mit Apollo realisiert wurde. Im Fokus stand der Aufbau integrierter, transparenter Planungs- und Steuerungsprozesse sowie die Sicherstellung einer hohen Akzeptanz im ganzen CFO-Bereich.
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Planungsfachkonferenz 2025

Strategische Planung bei Uniper: von Excel zu SAC

Strategische Planung bis 2050 – Wow! Bisher wurde dieser Prozess bei Uniper mit Excel realisiert. Um die typischen Probleme zu lösen, hat Uniper nun eine moderne SAC-Planungslösung eingeführt. Damit können bisher unterschiedliche Planungsansätze vereinheitlicht sowie mithilfe von Treibern flexibel Szenarien modelliert werden. Ruth Schilling und Daniel Sommer stellten das Vorgehen für das Segment „Greener Commodities“ vor.
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Planungsfachkonferenz 2025

Zielsetzung in der Konzernplanung optimieren: Wie DHL Excel durch eine BI-Lösung ersetzt

In ihrem Vortrag zeigten Martin Momberg, Petra Geschonke und Marco Wagner, wie die DHL-Group ihren Zielsetzungsprozess innerhalb der Konzernplanung erfolgreich digitalisiert und effizienter gestaltet hat. Unter dem Motto "Raus aus dem Excel, rein ins System" stand der Umstieg von manuellen Excel-Landschaften hin zu einer leistungsfähigen, modernen Planungsplattform in IBM Planning-Analytics im Mittelpunkt.
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025

Der "iPhone-Moment" im Controlling: KI als Turbo in Planung und Steuerung

Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Planung und Steuerung im Controlling? In seinem Vortrag inspirierte Dominik Klehr die Teilnehmenden, einen genaueren Blick auf den aktuellen „iPhone-Moment“ für das Controlling zu werfen: Denn die Ablösung etablierter Standards durch KI beschleunigt nicht nur bestehende Prozesse, sondern transformiert die Arbeitsweisen grundlegend.
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Planungsfachkonferenz 2025

KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?

Die 27. Planungsfachkonferenz von Horváth am 04. Dezember 2025 in Köln stieß erneut auf großes Interesse bei Fach- und Führungskräften aus Controlling, Finance, Strategie und IT. Unter dem Leitthema „KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?“ diskutierten rund 200 Teilnehmende, wie Künstliche Intelligenz die Unternehmensplanung bereits heute verändert – und wo aktuell noch ihre Grenzen liegen. 
Rolling Forecast
Rolling Forecast

Forecast Controlling

Trotz der zunehmenden Volatilität im Unternehmensumfeld müssen die Liquidität und der positive Ertrag langfristig gesichert werden. Der Forecast unterstützt als Controllinginstrument das Management bei der Erreichung der kurzfristigen und mittelfristigen Ziele. Alle Informationen zum Forecast Controlling wie z.B. Methoden und Kennzahlen finden Sie hier.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Stepan Ryjenkov und Tobias Kocholl
Stepan Ryjenkov und Tobias Kocholl
Planungsfachkonferenz 2024

Mit treiberbasiertem Target Setting zum Planungsökosystem

Wie lässt sich Planung robuster, transparenter und vernetzter gestalten? Dieser Frage widmeten sich Stepan Ryjenkov und Tobias Kocholl in ihrem Vortrag zum Aufbau eines Planungsökosystems bei WILO. Ziel ist eine widerstandsfähige Plattform für alle Planungsanlässe, die Silos auflöst, Ebenen vernetzt und so die Steuerung im Unternehmen verbessert. Mehr Transparenz und bessere Planungsqualität – lokal wie gruppenweit – stehen dabei im Fokus.
Hierarchie
Hierarchie
Modern Excel

6. Wie Excel die Planung bei Top Down- und Bottom Up-Verfahren unterstützen kann

Immer kürzere Lebenszyklen von Produkten und Dienstleistungen, ein ständig steigendes Datenvolumen, das für die Planung verarbeitet werden muss: Beides zusammen bedingt höhere Anforderungen an das Management sowie an die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit von Daten. Kann Excel dabei noch "mithalten"? Dieser Beitrag soll eine Orientierung über die vorhandenen Techniken für eine effiziente Planung geben.
Prof. Dr. Ronald Gleich EBS
Prof. Dr. Ronald Gleich EBS
Unternehmensplanung

Redesign der Planung und Budgetierung: eine Daueraufgabe!

Die Planung und die Budgetierung sind Hauptaufgaben im Controlling und demzufolge immer wieder Gegenstand von Verbesserungsüberlegungen. Hierfür stehen zum einen neue umfassende Konzepte wie z.B. die Moderne Budgetierung oder Beyond Budgeting, aber auch viele „kleine“ effizienz- oder effektivitätssteigernde Tools, Prozessverbesserungen oder IT-Lösungen. Prof. Ronald Gleich geht der Frage nach, welche aktuellen Entwicklungen und Trends eine weitere Anpassung und Weiterentwicklung von Planung und Budgetierung erfordern.
Steve Morlidge
Steve Morlidge
Campus for Controlling 2023

Beyond Budgeting: Ausrichtung der Unternehmenssteuerung mit der Viable Map überprüfen

Angesichts komplexer Unternehmensumgebungen sind mit der klassischen Budgetierung noch mehr Probleme verbunden als zuvor. Das Beyond Budgeting Konzept mit seinem dezentralen Ansatz soll demgegenüber eine bessere Steuerung ermöglichen. Um eine Implementierung zu erleichtern, hat Dr. Steve Morlidge die Viable Map entwickelt, mit der Unternehmen ihren Handlungsbedarf ermitteln können.
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Effizienz Prozessoptimierung Prozesse Mitarbeiter
Planungsfachkonferenz 2022

Wie DB Schenker Qualität, Prozesse und Integration von Planung und Forecasting nachhaltig verbessert

Weltweit aktiv, 4 unterschiedliche Geschäftsfelder - Die Herausforderungen bei Planung und Forecasting bei DB Schenker liegen auf der Hand. Mit dem Projekt „Global Integrated Planning“ soll eine schlanke, schnelle und harmonisierte Planung auf allen Ebenen umgesetzt werden. Über Ergebnisse und Erkenntnisse berichten Dennis Kinski und Mohanad Sharaawy.
blaue Figur in der Mitte, Pfeile zu Figuren außen
blaue Figur in der Mitte, Pfeile zu Figuren außen
Personalcontrolling

Strategische Personalplanung ist Teil der neuen Controlling-Agenda

Warum sollte oder muss man sich als Unternehmen angesichts des aktuellen Personalmangels wieder intensiver mit der Strategischen Personalplanung (SPP) beschäftigen? Was macht eine erfolgreiche SPP aus? Und welche Rolle spielt das Controlling dabei, eine solche zu etablieren oder existierende SPP-Probleme zu überwinden? In dieser Kolumne skizziert Ronald Gleich anhand von Studienergebnissen erste Überlegungen.
Mark Frese WHU Campus for Controlling 2022
Mark Frese WHU Campus for Controlling 2022
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Wie Hapag-Lloyd seine Nachhaltigkeitsstrategie mit Milliardeninvestitionen umsetzt

Hapag-Lloyd, die fünftgrößte Linienreederei der Welt, befindet sich aktuell in einem weiterhin schwierigen und volatilen Marktumfeld. Trotz dieser externen Herausforderungen vollzieht Hapag-Lloyd seit einiger Zeit eine ambitionierte nachhaltigkeitsorientierte Transformation. Mark Frese, CFO & CPO von Hapag-Lloyd, konstatiert, dass beide Themen parallel gemeistert werden müssen und stellt konkrete Maßnahmen für die Umsetzung vor.
Dr. Utz Schäffer
Dr. Utz Schäffer
WHU Campus for Controlling 2022

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Beyond Budgeting sind die zentralen Controllingthemen

Die Integration von ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Informationen, die digitale Transformation des Finanzbereichs und die Notwendigkeit, die Unternehmenssteuerung flexibler und anpassungsfähiger zu gestalten, sind aktuelle Herausforderungen der Controlling-Community. Sie waren die Schwerpunktthemen des diesjährigen WHU Campus for Controlling am 9. September 2022.
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Haufe Shop: Unternehmensführung mit Advanced Analytics
Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics

Wie können Sie mit Advanced-Analytics-Verfahren Aussagen und Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen? Das Buch zeigt, wie Sie durch die Wahl der richtigen Instrumente den Unternehmenserfolg nachhaltig verbessern.

Konzepte für die Zukunft: Planung und Forecasting neu gedacht
Planung und Forecasting neu gedacht

Dieses Buch zeigt, wie die Planung im Sinne eines New Planning auf die nächste Stufe gehoben wird, um Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es stellt Tools und Methoden vor, damit Planung agil, datengesteuert und nachhaltig bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

Haufe Shop: Haufe Finance Office Basic
Haufe Finance Office Basic

Das Finance Office Basic liefert Ihnen rechtssicheres Fachwissen für effizientes Arbeiten im Bereich des Rechnungswesens bei Buchhaltung, Bilanzierung und beim Jahresabschluss.

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ABC-Analyse: Priorisierung ... / 1 Darum kann der Einsatz der klassischen ABC-Analyse zu Fehlern führen
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Kennzahlen zur Steuerung de... / 2 Neue Herausforderungen machen teilweise Überarbeitung von Zielen und Strategien erforderlich
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