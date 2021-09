Das Thema „strategische Personalplanung“ wird in einer aktuellen Studie der Frankfurt School of Finance & Management beleuchtet. Dazu ist jetzt die Meinung von Fach- und Führungskräften aus den Personal- und Planungsbereichen gefragt. Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 30.11.2021, möglich.

Der Hintergrund: Strategische Personalplanung als Instrument gegen Fachkräftemangel?

Vor allem durch den zunehmenden Fachkräftemangel, unter anderem bedingt durch den demografischen Wandel und die sich schnell verändernden technologischen und regulatorischen Gegebenheiten, müssen Unternehmen langfristig planen, wann, welche und wie viele Führungskräfte und/oder Fachspezialisten sie zur Strategieimplementierung und Strategieumsetzung benötigen.

Hierbei kann eine strategische Personalplanung für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, um tragende Einflussbereiche des Personals zur Strategieumsetzung frühzeitig zu identifizieren, zu planen und schlussendlich zu verwirklichen.

Zielsetzung der Studie

Doch wie ist eine effektive strategische Personalplanung gestaltet, welche Gegebenheiten müssen im Unternehmen erfüllt sein, damit sie zum Erfolg führt, welche Methoden/Instrumente sollten für präzise Ergebnisse verwendet werden?

Diese und weitere interessante Fragen sollen mit der Studie zum Thema "strategische Personalplanung in der deutschsprachigen Unternehmenslandschaft" an der Frankfurt School of Finance & Management beantworten werden.

Fach- und Führungskräfte für Personalmanagement und Personalcontrolling gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Fachkräfte und Führungskräfte aus dem aus dem Personalmanagement, Personalcontrolling und der Personalplanung sowie Manager:innen mit Gesamtverantwortung, welche die Studie mit ihrer Erfahrung und Expertise unterstützen wollen.

Dauer der Befragung

Die Bearbeitungszeit für das Ausfüllen des Fragebogens beträgt ca. 25 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist vom 07.09. bis 31.10.2021 möglich.

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Ihr Vorteil: Studienergebnisse & Gewinnspiel

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch die Ergebnisse der Studie. Zusätzlich dazu verlosen wir unter allen Teilnehmenden Bücher der Controlling-Berater-Reihe zu aktuellen Themenstellungen im Controlling.

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an:

Herrn Nils Gimpl

Mail: n.gimpl@fs.de