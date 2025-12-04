KI im Controlling einführen – aber ohne Piloten-Zoo!

Wie können Unternehmen KI sinnvoll einsetzen und dabei vermeiden, in den „Piloten-Zoo“ zu geraten? Das ist eines der Themen in der neuen Podcast-Folge von Prof. Dr. Ronald Gleich im Gespräch mit Jan Sodies, Geschäftsführer von SET Management Consulting. Diese Kennenlernausgabe ist frei zugänglich.

Zentrale Erfolgsfaktoren der KI-Einführung

Künstliche Intelligenz verändert das Controlling – aber nicht zum Selbstzweck, sondern als Werkzeug, das Prozesse beschleunigt, Entscheidungen verbessert und neue Möglichkeiten für Effizienz und Innovation eröffnet. Im Gespräch geht es um zentrale Erfolgsfaktoren: klare Governance-Strukturen, Datenqualität, die richtige Priorisierung von Use Cases und eine Kultur, die Lernen und Experimentieren ermöglicht. Jan Sodies erklärt, warum CFOs KI-Initiativen wie jedes andere Projekt bewerten sollten, welche Quick Wins sich im Forecasting und Accounting zeigen – und wie CFOs den Spagat zwischen kurzfristiger Wirkung und langfristiger Transformation meistern können.

Die Themen im Einzelnen

KI-Einführung: Unterschiede zur digitalen Transformation

„Piloten-Zoo“ durch KI-Governance vermeiden

Erst Chatbot-Interaktion, dann Prozess-Integration

Unzureichende Datenstrukturen beeinträchtigen Kommentar-Qualität

KI-Projekte im Standard-Projektmanagement priorisieren

Wichtige Stolperfallen und wie man sie vermeidet

Empfehlungen für die Know-how-Gewinnung

Über den Controlling Vordenker-Podcast

Im Controlling Vordenker-Podcast sprechen die Controlling-Experten Prof. Dr. Ronald Gleich und Prof. Dr. Mischa Seiter mit CFOs bekannter Unternehmen über die aktuellen Entwicklungen und Projekte in ihrem jeweiligen Finanzbereich. Der exklusive Podcast ist Bestandteil von Controller Magazin, Controlling Office sowie Finance Office Platin und Premium. Außerdem können die einzelnen Folgen auch separat gebucht werden auf Haufe Online Training Controlling.