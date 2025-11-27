Controlling-Community feiert 50 Jahre Controller Magazin
50 Jahre Begleitung der Controlling-Entwicklung
Zur Feier trafen sich zahlreiche Verantwortliche von Partnern wie dem Internationalen Controller Verein (ICV), der Risk Management & Rating Association (RMA), der CA controller akademie (CA), langjährige Autoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Redaktion, Marketing und den unterstützenden Corporate Services der Haufe Group sowie der Aufsichtsrat der Verlag für ControllingWissen AG (VCW). Eingeladen hatten die VCW-Vorstände, Herausgeber Conrad Günther und Digitalvorstand Günther Lehmann, die gemeinsam das Controller Magazin verantworten.
Nicht dabei sein konnten leider die Gründer des Controller Magazins, „Controller-Papst“ Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle und seine Frau Hannelore Deyhle-Friedrich, die das CM 1975 in Gauting aus der Taufe hoben und in den ersten Jahren im Keller ihres Wohnhauses druckten. An ihrer Stelle verlas ihre Tochter Dorothee Deyhle, Mitglied des Vorstands der CA controller akademie, ein Grußwort an die Gäste.
Report und KPIs: Die Top-Themen und Top-Autoren in 50 Jahren
Bei einem solchen Expertentreffen durfte ein kurzer Report mit einigen Kennzahlen natürlich nicht fehlen. Günther Lehmann präsentierte dazu die am häufigsten behandelten Themen sowie die aktivsten Autoren. Dazu liefert die Thementafel jederzeit den aktuellen Überblick.
Thema
Anzahl Nennungen im Titel
Kosten
253
Planung/Forecast
227
Strategie/strategisch
218
Bericht/Report
164
Risiko
147
Projekt
129
Kennzahl/KPI
93
Scorecard
75
Performance
52
Rang
Autor/in
Anzahl Artikel
1
Alfred Biel
160*
2
Albrecht Deyhle
117
3
Jürgen Weber
108
4
Gerhard Römer
57
5
Frank-Jürgen Witt
54
6
Ronald Gleich
50
7
Werner Gleißner
45
Peter Hoberg
45
8
Nicole Jekel
40
9
Utz Schäffer
28
* Zuzüglich 270 Literaturforen.
Kennzahlen und Weiterentwicklung
Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das Controller Magazin zum digitalen Komplett-Angebot für Fachinformation, Umsetzung und Fortbildung weiterentwickelt.
- 2012: Online-Archiv aller Ausgaben: Anbindung als Digitalangebot für Abonnenten
- 2017: Tools zum Download
- 2020: Online-Seminare
- 2021: CM-Digital – Relaunch mit Webviewer & App
- 2022: Controlling-Vordenker-Podcast
Die Entwicklung der Cover: von der Nullnummer bis in die Gegenwart
Nicht nur inhaltlich, auch optisch hat sich das Controller Magazin weiterentwickelt. Die Entwicklung der Cover und des Innen-Layouts in diesen 5 Jahrzehnten präsentierte Stefan Löwe, Geschäftsführer der Werbeagentur deyhle & löwe, die seit 1998 für die Optik des Controller Magazins verantwortlich zeichnet.
Außerdem schilderte Günter Walter seine Zusammenarbeit mit Dr. Deyhle aus der Anfangszeit der VCW AG in Offenburg. Dr. Markus Kottbauer, früherer Herausgeber und jetziger Aufsichtsratsvorsitzender der VCW AG, warf einen Blick in die Zukunft mit den Herausforderungen und Chancen von künstlicher Intelligenz.
Unterhaltsamer und harmonischer Abend mit begeisterten Gästen
Die Kombination aus spannenden Kurzvorträgen, angenehmen Gesprächen und einem feierlichen Abendessen sorgten für große Begeisterung bei den Gästen, die überwiegend erst zur Sperrstunde den Heimweg antraten.
