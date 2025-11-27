Controlling-Community feiert 50 Jahre Controller Magazin

Vor 50 Jahren erschien erstmals das Controller Magazin. Aus diesem Anlass lud die Redaktion langjährige Partner, Autoren, Mitarbeitende und Dienstleister am 21. November an den Gründungsort Gauting zu einer Jubiläumsfeier ein.

50 Jahre Begleitung der Controlling-Entwicklung

Zur Feier trafen sich zahlreiche Verantwortliche von Partnern wie dem Internationalen Controller Verein (ICV), der Risk Management & Rating Association (RMA), der CA controller akademie (CA), langjährige Autoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Redaktion, Marketing und den unterstützenden Corporate Services der Haufe Group sowie der Aufsichtsrat der Verlag für ControllingWissen AG (VCW). Eingeladen hatten die VCW-Vorstände, Herausgeber Conrad Günther und Digitalvorstand Günther Lehmann, die gemeinsam das Controller Magazin verantworten.

Bild: Fotobox Jubiläumsfeier, Haufe Online Redaktion Das Redaktionsteam des Controller Magazins: Günther Lehmann, Susanne Eiselmayer, Silvia Fröhlich und Conrad Günther (v. l. n. r.)

Nicht dabei sein konnten leider die Gründer des Controller Magazins, „Controller-Papst“ Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle und seine Frau Hannelore Deyhle-Friedrich, die das CM 1975 in Gauting aus der Taufe hoben und in den ersten Jahren im Keller ihres Wohnhauses druckten. An ihrer Stelle verlas ihre Tochter Dorothee Deyhle, Mitglied des Vorstands der CA controller akademie, ein Grußwort an die Gäste.

Report und KPIs: Die Top-Themen und Top-Autoren in 50 Jahren

Bei einem solchen Expertentreffen durfte ein kurzer Report mit einigen Kennzahlen natürlich nicht fehlen. Günther Lehmann präsentierte dazu die am häufigsten behandelten Themen sowie die aktivsten Autoren. Dazu liefert die Thementafel jederzeit den aktuellen Überblick.

Thema Anzahl Nennungen im Titel Kosten 253 Planung/Forecast 227 Strategie/strategisch 218 Bericht/Report 164 Risiko 147 Projekt 129 Kennzahl/KPI 93 Scorecard 75 Performance 52

Bild: Ronald Gleich, Wiesbaden Günther Lehmann stellt die Hitlisten von Themen und Autoren vor.

Rang Autor/in Anzahl Artikel 1 Alfred Biel 160* 2 Albrecht Deyhle 117 3 Jürgen Weber 108 4 Gerhard Römer 57 5 Frank-Jürgen Witt 54 6 Ronald Gleich 50 7 Werner Gleißner 45 Peter Hoberg 45 8 Nicole Jekel 40 9 Utz Schäffer 28

* Zuzüglich 270 Literaturforen.

Kennzahlen und Weiterentwicklung

Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das Controller Magazin zum digitalen Komplett-Angebot für Fachinformation, Umsetzung und Fortbildung weiterentwickelt.

2012: Online-Archiv aller Ausgaben: Anbindung als Digitalangebot für Abonnenten

2017: Tools zum Download

2020: Online-Seminare

2021: CM-Digital – Relaunch mit Webviewer & App

2022: Controlling-Vordenker-Podcast

Die Entwicklung der Cover: von der Nullnummer bis in die Gegenwart

Nicht nur inhaltlich, auch optisch hat sich das Controller Magazin weiterentwickelt. Die Entwicklung der Cover und des Innen-Layouts in diesen 5 Jahrzehnten präsentierte Stefan Löwe, Geschäftsführer der Werbeagentur deyhle & löwe, die seit 1998 für die Optik des Controller Magazins verantwortlich zeichnet.

Bild: Markus Kottbauer Stefan Löwe bei seiner optischen Zeitreise durch 50 Jahre Controller Magazin

Außerdem schilderte Günter Walter seine Zusammenarbeit mit Dr. Deyhle aus der Anfangszeit der VCW AG in Offenburg. Dr. Markus Kottbauer, früherer Herausgeber und jetziger Aufsichtsratsvorsitzender der VCW AG, warf einen Blick in die Zukunft mit den Herausforderungen und Chancen von künstlicher Intelligenz.

Unterhaltsamer und harmonischer Abend mit begeisterten Gästen

Die Kombination aus spannenden Kurzvorträgen, angenehmen Gesprächen und einem feierlichen Abendessen sorgten für große Begeisterung bei den Gästen, die überwiegend erst zur Sperrstunde den Heimweg antraten.