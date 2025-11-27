Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Controlling-Community feiert 50 Jahre Controller Magazin
Bild: Die Cover-Entwicklung in 50 Jahren (Quelle: Verlag für ControllingWissen AG)

Vor 50 Jahren erschien erstmals das Controller Magazin. Aus diesem Anlass lud die Redaktion langjährige Partner, Autoren, Mitarbeitende und Dienstleister am 21. November an den Gründungsort Gauting zu einer Jubiläumsfeier ein.

50 Jahre Begleitung der Controlling-Entwicklung

Zur Feier trafen sich zahlreiche Verantwortliche von Partnern wie dem Internationalen Controller Verein (ICV), der Risk Management & Rating Association (RMA), der CA controller akademie (CA), langjährige Autoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Redaktion, Marketing und den unterstützenden Corporate Services der Haufe Group sowie der Aufsichtsrat der Verlag für ControllingWissen AG (VCW). Eingeladen hatten die VCW-Vorstände, Herausgeber Conrad Günther und Digitalvorstand Günther Lehmann, die gemeinsam das Controller Magazin verantworten.

Das Redaktionsteam des Controller Magazins
Bild: Fotobox Jubiläumsfeier, Haufe Online Redaktion Das Redaktionsteam des Controller Magazins: Günther Lehmann, Susanne Eiselmayer, Silvia Fröhlich und Conrad Günther (v. l. n. r.)

Nicht dabei sein konnten leider die Gründer des Controller Magazins, „Controller-Papst“ Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle und seine Frau Hannelore Deyhle-Friedrich, die das CM 1975 in Gauting aus der Taufe hoben und in den ersten Jahren im Keller ihres Wohnhauses druckten. An ihrer Stelle verlas ihre Tochter Dorothee Deyhle, Mitglied des Vorstands der CA controller akademie, ein Grußwort an die Gäste.

Report und KPIs: Die Top-Themen und Top-Autoren in 50 Jahren

Bei einem solchen Expertentreffen durfte ein kurzer Report mit einigen Kennzahlen natürlich nicht fehlen. Günther Lehmann präsentierte dazu die am häufigsten behandelten Themen sowie die aktivsten Autoren. Dazu liefert die Thementafel jederzeit den aktuellen Überblick.

Thema

Anzahl Nennungen im Titel

Kosten

253

Planung/Forecast

227

Strategie/strategisch

218

Bericht/Report

164

Risiko

147

Projekt

129

Kennzahl/KPI

93

Scorecard

75

Performance

52

Günther Lehmann
Bild: Ronald Gleich, Wiesbaden Günther Lehmann stellt die Hitlisten von Themen und Autoren vor.

Rang

Autor/in

Anzahl Artikel

1

Alfred Biel

160*

2

Albrecht Deyhle

117

3

Jürgen Weber

108

4

Gerhard Römer

57

5

Frank-Jürgen Witt

54

6

Ronald Gleich   

50

7

Werner Gleißner  

45

Peter Hoberg

45

8

Nicole Jekel

40

9

Utz Schäffer

28

*   Zuzüglich 270 Literaturforen.

Kennzahlen und Weiterentwicklung

Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das Controller Magazin zum digitalen Komplett-Angebot für Fachinformation, Umsetzung und Fortbildung weiterentwickelt.

  • 2012: Online-Archiv aller Ausgaben: Anbindung als Digitalangebot für Abonnenten
  • 2017: Tools zum Download
  • 2020: Online-Seminare
  • 2021: CM-Digital – Relaunch mit Webviewer & App
  • 2022: Controlling-Vordenker-Podcast

Die Entwicklung der Cover: von der Nullnummer bis in die Gegenwart

Nicht nur inhaltlich, auch optisch hat sich das Controller Magazin weiterentwickelt. Die Entwicklung der Cover und des Innen-Layouts in diesen 5 Jahrzehnten präsentierte Stefan Löwe, Geschäftsführer der Werbeagentur deyhle & löwe, die seit 1998 für die Optik des Controller Magazins verantwortlich zeichnet.

Stefan Löwe
Bild: Markus Kottbauer Stefan Löwe bei seiner optischen Zeitreise durch 50 Jahre Controller Magazin

Außerdem schilderte Günter Walter seine Zusammenarbeit mit Dr. Deyhle aus der Anfangszeit der VCW AG in Offenburg. Dr. Markus Kottbauer, früherer Herausgeber und jetziger Aufsichtsratsvorsitzender der VCW AG, warf einen Blick in die Zukunft mit den Herausforderungen und Chancen von künstlicher Intelligenz.

Unterhaltsamer und harmonischer Abend mit begeisterten Gästen

Die Kombination aus spannenden Kurzvorträgen, angenehmen Gesprächen und einem feierlichen Abendessen sorgten für große Begeisterung bei den Gästen, die überwiegend erst zur Sperrstunde den Heimweg antraten.

Schlagworte zum Thema:  Controller Magazin , Controlling
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Controllerpraxis
Kostenloses Whitepaper: KI-Hacks - Das müssen Sie als Controller wissen!
Kampagne_CM_KI im Controlling

Erfahren Sie mit dem kostenlosen Auszug aus dem Controller Magazin, wie Sie mit KI Ihr Controlling optimieren können. Jetzt mehr erfahren!
Übersichtlich und vergleichbar: Software-Anbieter aus dem Bereich Controlling & BI.
Softwarevergleich Controlling

Sie wollen frischen Wind in Sachen Software-Anbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Software-Anbieter vergleichen. Mit unserem Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter
Haufe Stellenmarkt: Finden statt Suchen – Jobs für Fach- und Führungskräfte.
Haufe Stellenmarkt HR

Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften im Bereich Controlling? Auf dem Haufe-Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern für Ihre Zielgruppe. 
Podcast: Performance-Steigerung im Controlling der Wittenstein SE
Kampagne_CM_Podcast Performance

Erfahren Sie, wie mit intensivem Benchmarking im Controlling beeindruckende Leistungssprünge erzielt werden können. CFO Erik Roßmeißl teilt spannende Erkenntnisse und Strategien, die zum Erfolg führten. Jetzt reinhören!
Controller Magazin: Das must-have im Controlling
Controller Magazin 5/2023

Bleiben Sie up-to-date und profitieren Sie von praxisnahem Fachwissen, z. B. zu: Planung, Forecasting, Reporting, KI im Controlling,  Social Skills und vielem mehr. Jetzt überzeugen und kostenlose Ausgabe sichern!