Controller Magazin

CM 2026 05 Cover für News
CM 2026 05 Cover für News
Controller Magazin 5/2026

Nachhaltigkeitscontrolling: Vom Pflichtbericht zum Steuerungsinstrument

Nachhaltigkeitscontrolling entwickelt sich zunehmend von einer berichtsorientierten Disziplin zu einem wichtigen Steuerungsinstrument. Die Beiträge dieser Ausgabe beleuchten unterschiedliche Facetten dieser Entwicklung und zeigen, dass Nachhaltigkeit zunehmend messbar, steuerbar und damit auch zum Gestaltungsfeld des Controllings wird. Weitere Artikel widmen sich u. a. den Themen KI im Controlling sowie Resilienz im Unternehmen.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2.025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin Ausgabe 02/2.025

PROJEKT-CONTROLLING: Ordnen, strukturieren, agil und zielgerichtet führen

Projekte – sie sind immer und überall um uns herum und begleiten uns. Gutes Projektmanagement ist dabei essenziell! Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue, agile Methoden entwickelt, die einen völlig anderen Planungs- und Steuerungsansatz verfolgen. Bei der erfolgreichen Steuerung von Projekten können Controllerinnen und Controller als Business Partner einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Ausgabe beleuchten viele, ganz unterschiedliche Beiträge das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin Ausgabe 06/2.024

Reporting: Wie man entscheidungsrelevante Daten klar kommuniziert.

Reporting ist weit mehr als das bloße Auflisten von Zahlen und Fakten. Es ist ein essenzielles Instrument, um Transparenz zu schaffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensstrategie zu steuern – gerade in Zeiten von Digitalisierung und datengetriebenen Entscheidungen. In unseren Beiträgen beleuchten wir die neuesten Trends und Technologien im Reporting, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie die Herausforderungen, die mit der Integration von Big Data verbunden sind.
Deyle
Deyle
Herzlichen Glückwunsch

Controlling-Pionier Dr. Albrecht Deyhle feiert 90. Geburtstag

Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle feiert am 12. Mai 2024 seinen 90. Geburtstag. Als einer der Gründerväter des modernen Controllings hat er nicht nur die Grundlagen dieses Fachbereichs geprägt, sondern auch als Verleger, Gründer und Unternehmer maßgeblich zur Verbreitung des Wissens beigetragen. Der Begriff „Controlling“ geht auf ihn zurück. Er hat ihn geprägt und so auch einer akademischen Disziplin ihren Namen gegeben.
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin März/April 2024
Controller Magazin Ausgabe 02/2.024

Innovative Konzepte für das Controlling in Vertrieb und Marketing

Der Vertrieb spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Für Controllerinnen und Controller steht der Vertrieb am Anfang einer integrierten Unternehmensplanung, von dessen Zahlen die weiteren Funktionsbereiche bestimmt werden. Die meisten Szenario- und Abweichungsanalysen betreffen den Vertriebsbereich. Im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe des Controller Magazins widmen wir uns daher dem Thema Vertriebs- und Marketingcontrolling.
Jekel, Nicole
Jekel, Nicole
Controlling rockt!

Autohaus-Controlling: Erste-Hilfe-Kennzahlen

Um in einem Autohaus die Mitarbeitenden auf Controlling einzustimmen und mitzunehmen, bedarf es eines Storytellings rund um Kennzahlen. Mitarbeitende in einem Autohaus haben meist weder Lust noch Laune auf Controlling, sondern eher Freude am Autofahren. Jetzt werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass niemand ein Auto fahren würde, das weder eine Benzin-, eine Tacho-, noch eine Ölstandsmessung hat. Und das genau ist Controlling. Sie bleiben sicher auf der Straße und können trotzdem Spaß am Fahren haben.
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin 6/2023
Controller Magazin Ausgabe 06/2.023

Wie sich Rollen und Kompetenzen im Controlling neu mischen

Ein echter Dauerbrenner ist die Frage, welche Rollen Controllerinnen und Controller bzw. CFOs einnehmen und wohin sich diese Rollen in Zukunft entwickeln werden. Die Informationen und Impulse aus diesem Themenschwerpunkt sollen u. a. auch die persönliche Entwicklungsplanung für das nächste Jahr unterstützen. Weitere Themen sind Nachhaltigkeitscontrolling, KI-Einsatz in Controlling und Finance, agile Unternehmenssteuerung und Risikomanagement. 
Jekel, Nicole
Jekel, Nicole
Controlling rockt!

Controlling-Kultur mit Feed-Back, -Up, -Forward, -Ideas, -Me und -Sonstwie

Wer träumt nicht davon, dass neben einer gelebten Verkaufskultur auch unser Controlling im Unternehmen noch mehr gelebt wird? Zu Siemens-Nixdorf-Zeiten durfte ich in den 1980ger Jahren zwei Unternehmen erleben, die fusionierten und unterschiedlicher nicht sein konnten: Das eine war im Verkaufen spitze und das andere war in den Prozessen und im Rechnen spitze. Doch wie bekommt man beides hin? Wie bekommt man eine gemeinsame Kultur Hand-in-Hand hin?
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin 4/2023
Controller Magazin Ausgabe 04/2.023

Controlling und Governance im Wandel

Governance ist eine Voraussetzung für ein funktionierendes und effizientes Controlling, von der Business-Struktur über die Kennzahlenauswahl bis hin zur Datenqualität. Und auch wenn es sich um ein Querschnittsthema handelt, kann und soll das Controlling dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Wie das funktioniert, zeigen u. a. das Beispiel der Datev sowie die Konzepte zur Controllingorganisation und zur Gestaltung der Data Governance. 
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin 3/2023
Controller Magazin Ausgabe 03/2.023

It's all in your head! Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling

Das Controlling will Wege in die Zukunft aufzeigen. Dazu gehören auf Maßnahmen, die Veränderungen bei den Mitarbeitenden erfordern. Damit diese „sich verändern“, ist es wichtig, umfassend zu kommunizieren, um die Betroffenen abzuholen und mitzunehmen. Zahlen und Diagramme sind hier nicht ausreichend. Daher widmen wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe dem Thema Soft Factors für ein erfolgreiches Controlling.
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin März/April 2023
Controller Magazin Ausgabe 02/2.023

Wert-Schätzung: Wie das Controlling dazu beiträgt, den "richtigen" Preis zu finden

Sind Sie als Controllerin oder Controller in den Prozess der Preisgestaltung eingebunden? Erfahrungsgemäß ist das oft nicht der Fall, mal abgesehen von Kostenrechnung und Kalkulation. Denn über den „richtigen“ Preis entscheiden am Ende Vertrieb, Marketing, Geschäftsleitung. Dabei spielt der Preis eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des operativen Ergebnisses. Dies gilt umso mehr in Zeiten wie diesen mit hohen Teuerungsraten und Lieferengpässen. Höchste Zeit also, das Thema Pricing in einem Themenschwerpunkt auszuleuchten.
Jekel, Nicole
Jekel, Nicole
Controlling rockt!

Bau dir dein Controlling - wie LEGO® SERIOUS PLAY® deine Super-Kräfte wiederbelebt

Manager*innen, die LEGO®-Steine zusammenbauen, lachen, diskutieren und die nebenbei noch ihr Controlling auf Vordermann bringen, wurden vor kurzer Zeit noch belächelt. Doch mittlerweile wird das Bauen mit LEGO®-Steinen immer mehr als eine standardisierte, ergänzende Vorgehensweise gesehen, um sich Themen ganzheitlich zu nähern und verschiedene Blickwinkel einzunehmen. In dieser Kolumne gibt Prof. Dr. Jekel einen persönlichen Erlebnisbericht.
Virtual Reality VR Brillen
Virtual Reality VR Brillen
Virtual Reality im Unternehmen

Biff-bAV-Buff: Selbst Controller sind nun baff!

Virtual Reality, kurz VR, ist präsenter denn je. Durch spezielle Hard- und Software wird dabei eine künstliche Wirklichkeit erzeugt - eine künstliche Welt, in welche sich der Anwender hineinversetzen (lassen) kann. Das Erlebte wirkt dabei nah und realistisch. Doch nicht nur Virtual Reality Games, bei denen in eine künstliche Spielwelt eingetaucht wird, finden viele Anhänger. Auch für Unternehmen werden VR-Lösungen immer interessanter. Prof. Dr. Nicole Jekel berichtet in dieser Kolumne über neuste Erlebnisse und Entwicklungen rund um das Thema VR: von Science Fiction über Spielerei und Live-Experimentallabor zurück in die Realität.
Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting
Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting
Praxisbericht zur Automatisierung in 3 Schritten

Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting der CompuGroup Medical

Im Projekt „Optimierung des Shared Service Centers Accounting“ wird die Basis für ein effizientes Accounting der CompuGroup Medical (CGM) gelegt. Eine homogene Systemlandschaft, eBilling, vollautomatische Buchungen mit Hilfe von OCR und automatische Gegenbuchungen der Intercompany Verrechnung sind dabei Hebel für mehr Effizienz. Klare Verantwortungen, Qualität und Transparenz werden über Business Partner, Centers of Excellence, Schulungen und (Prozess-)Guidelines gesichert.

Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting der CompuGroup Medical
CM 06 2021
CM 06 2021
Controller Magazin Ausgabe 06/2.021

Das Controlling von morgen: Wie sich die Rollen von Controllern und CFOs ändern

Die Umwälzungen in der Unternehmens- und Arbeitswelt verändern auch die  Rollen- und Tätigkeitsprofile von Controllerinnen und Controller sowie CFOs. Deswegen widmet sich das Schwerpunktthema dieser Ausgabe den Rollen im Controlling- und Finance-Bereich, u. a. mit Beträgen von Bosch und A1 Telekom Austria. Weitere Themen sind u. a. Kostenmanagement, Risikocontrolling sowie OKR.
CM 05 2021
CM 05 2021
Controller Magazin Ausgabe 05/2.021

Projektmanagement: Das Ziel im Fokus

Projektmanagement und -controlling stehen seit vielen Jahren ganz oben auf der Liste der Top-Themen im Controlling. Dies liegt zum einen sicher daran, dass immer mehr Aufgaben als Projekt bearbeitet werden. Zum anderen verlaufen viele - kleine wie große - Projekte nicht zufriedenstellend, sodass permanent nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. Die Beiträge in diesem Schwerpunktthema geben einen Überblick über aktuelle Standards, stellen gute Beispiele aus der Praxis vor und erlauben es, das eigene Tun zu reflektieren.
CM 01 2021
CM 01 2021
Controller Magazin Ausgabe 01/2.021

Entschieden entscheiden: Die Professionalisierung des Entscheidungssystems

Je größer die Unsicherheit, desto wichtiger ist die Qualität des Entscheidungsprozesses. Das zeigt aktuell die Diskussion um die Bestellung des Corona-Impfstoffes. Für diese Ausgabe wurde deshalb die Professionalisierung von unternehmerischen Entscheidungen als Fokusthema ausgewählt. Weitere Themen sind Agilität und Digitalisierung im Controlling sowie Planung und Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Pandemie.
CM 03 2020
CM 03 2020
Controller Magazin Ausgabe 03/2.020

Klarheit und Effizienz im Reporting

Anhand der Corona-Krise wird deutlich, wie wichtig und schwierig die Aufgabe "Reporting" ist. Aus unvollständigen Daten Erkenntnisse abzuleiten und zu kommunizieren ist eine anspruchsvolle Arbeit. In diesem Heft bieten Konzepte und Praxisbeispiele wertvolle Unterstützung bei der Lösung dieser Aufgabe. Zudem finden Sie Impulse für die Controller-Arbeit gegen die Corona-Folgen.
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