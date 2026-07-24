Berichtswesen

FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Zwischen Vision und Praxis: Wie KI das Reporting verändert

In der Panel-Diskussion zur Zukunft des Reportings diskutierten Vertreter führender BI- und EPM-Anbieter die Fragestellung „Wie entwickelt sich das Reporting? – Welche Innovationen sind aus BI und AI zu erwarten?“ Experten von SAP, Oracle und Strategy erörterten mit Moderator Johannes Isensee von Horváth welche Rolle KI- und BI-Innovationen heute tatsächlich spielen, wie die Software-Anbieter das Thema angehen und welche Entwicklungen in den nächsten Monaten auf Controlling, IT und Fachbereiche zukommen.
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Reporting und Konsolidierung: Philipp Claussen
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Modernisierung der globalen Finanzsysteme und des Reportings bei McDonald’s

McDonald’s begegnete ineffizienten Prozessen und mangelnder Standardisierung im Reporting mit der Einführung moderner Systeme und Data Analytics. Ziel war es, Transparenz, Datenqualität und Geschwindigkeit in der Finanzberichterstattung deutlich zu verbessern. Besonders stach der nutzerzentrierte Reporting-Ansatz hervor, den Philipp Claussen vorstellte.
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
Jens Gräf Titelbild
Jens Gräf Titelbild
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Impulse und Innovationen für Reporting und Konsolidierung

Unter dem Motto „Insights at the Speed of Change“ fand im Mai 2025 die 20. Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung statt. Auf der von Horváth ausgerichteten Tagung tauschten sich Fach- und Führungskräfte über aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in der Welt der Konsolidierung und des Reportings aus. Über die Vorträge berichten wir in einer neuen Serie.
Crisis Performance Management
Crisis Performance Management
Krisenbewältigung

Crisis Performance Management Dashboard: Durchblick in Krisenzeiten

Die aktuellen geopolitischen Verwerfungen bergen massive Herausforderungen für die Unternehmenssteuerung. Rückzüge aus Märkten und Lieferengpässe sind nur einige der Themen, die Unternehmen und ihre Controller in den letzten Monaten beschäftigt haben. Die Inflation erreicht in Deutschland gerade im Energiebereich ein Rekordhoch. Benjamin Zein und Dr. Maren Hartmann stellen vor, wie intelligentes Krisenmanagement in diesen unsicheren Zeiten im Berichtswesen unterstützt werden kann.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Berichtswesen)
Anforderungen korrekt erfüllen: ESG-Reporting umsetzen
ESG-Reporting umsetzen

Das Buch beschreibt die Kriterien für das ESG-Reporting und bewertet mögliche IT-Lösungen, die bei Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Nachhaltigkeitskennzahlen effizient unterstützen. So dokumentieren Sie Nachhaltigkeitsleistungen korrekt und erstellen transparente Berichte.
Sicherer entscheiden: Management Reporting im Wandel
Management Reporting im Wandel

Das Buch erläutert, wie KI, ESG und Self Service Reporting die Art und Weise, wie wir Berichte erstellen und nutzen, revolutionieren. Anhand von Praxisbeispielen und theoretischen Grundlagen erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihr eigenes Berichtswesen zukunftssicher zu gestalten.
Fachbeiträge & Kommentare
Fast Close / 4 Beschleunigung der Jahresabschlusserstellung: Ansätze und Beispiele für die Praxis
Lexikonbeitrag
Fast Close / 1 Gründe für einen Fast Close
Lexikonbeitrag
Grundlagen des Human-Resour... / 2.1 Personalreporting/Berichtswesen
Beitrag
Grundlagen des Human-Resour... / 1.1 Definition des HR-Controlling
Beitrag
Grundlagen des Human-Resour... / 1.2 Aufgaben des HR-Controllings
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Reporting Management Reporting Analytics Konzernabschluss Controlling Kongress Digitalisierung Business Intelligence Künstliche Intelligenz (KI) Nachhaltigkeitscontrolling Excel Transformation Controller Magazin Personalcontrolling Nachhaltigkeitsberichterstattung Controller Tricks Berichterstattung KPI (Key Performance Indicator) Controlling-Software HANA Lieferkette Risikomanagement Rechnungswesen Performance-Management Controlling-Instrument Industrie 4.0 Strategie CFO Finance ESG (Environmental Social Governance)