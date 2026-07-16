Das Rechnungswesen erfasst und analysiert alle finanziellen Vorgänge eines Unternehmens und stellt die ordnungsgemäße Dokumentation sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher. Es liefert wichtige Informationen für interne und externe Entscheidungen und umfasst insbesondere Finanzbuchhaltung, Kosten und Leistungsrechnung, Controlling sowie die externe Rechnungslegung.

Auf den Haufe Portalen Finance, Recht und Steuern finden Fach und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, praxisnahe Arbeitshilfen und rechtliche Einordnungen zu den zentralen Bereichen des Rechnungswesens.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Rechnungswesen finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Rechnungswesen auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance steht die praktische Organisation und betriebswirtschaftliche Steuerung des Rechnungswesens im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Verantwortliche im Rechnungswesen, in der Finanzbuchhaltung und im Controlling und bietet konkrete Hilfestellungen für den Arbeitsalltag.

Finanzbuchhaltung und Abschlussarbeiten

Haufe Finance erläutert die ordnungsgemäße Erfassung laufender Geschäftsvorfälle, die Kontierung nach gängigen Kontenrahmen sowie die strukturierte Vorbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen. Fachbeiträge gehen detailliert auf Bewertungsfragen einzelner Bilanz- und GuV-Positionen ein, etwa bei Rückstellungen, Abschreibungen oder Rechnungsabgrenzungsposten. Ergänzend finden sich praxisnahe Hinweise zur Kontenabstimmung, zur Abstimmung von Nebenbüchern und zur Organisation eines effizienten Abschlussprozesses. Arbeitshilfen und Beispiele unterstützen dabei, Buchhaltungsprozesse transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Kostenrechnung, Kennzahlen und Unternehmenssteuerung

Darüber hinaus behandelt Haufe Finance die interne Rechnungslegung. Beiträge erläutern den Aufbau von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und zeigen, wie Deckungsbeiträge und Wirtschaftlichkeitskennzahlen berechnet und interpretiert werden. Das Portal ordnet ein, wie Rechnungswesendaten für Budgetplanung, Investitionsentscheidungen und Liquiditätssteuerung genutzt werden können und wie eine enge Verzahnung zwischen Finanzbuchhaltung und Controlling gelingt. Praxisfälle verdeutlichen, wie Zahlen in konkrete Managemententscheidungen überführt werden.

Rechnungswesen auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird das Rechnungswesen aus handels- und gesellschaftsrechtlicher Perspektive eingeordnet. Im Fokus stehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Unternehmen bei der Führung ihrer Bücher und der Erstellung von Abschlüssen beachten müssen.

Buchführungspflichten und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Haufe Recht erläutert die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zur Buchführungspflicht und zur Aufstellung des Jahresabschlusses. Beiträge behandeln die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und gehen auf Anforderungen wie Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Nachprüfbarkeit ein. Zudem wird dargestellt, welche Unterlagen aufzubewahren sind und welche Formerfordernisse bei der Rechnungslegung gelten.

Offenlegung, Prüfung und Haftungsfragen

Das Portal befasst sich außerdem mit den Pflichten von Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsorganen im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen. Thematisiert werden Fristen zur Aufstellung und Offenlegung von Abschlüssen, Anforderungen an die Abschlussprüfung sowie Haftungsrisiken bei fehlerhafter oder verspäteter Rechnungslegung. Unternehmen erhalten damit eine rechtlich fundierte Orientierung für die Organisation ihrer Rechnungswesensysteme.

Rechnungswesen auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern steht das Rechnungswesen im Zusammenhang mit steuerlichen Vorschriften und der Gewinnermittlung. Das Portal unterstützt bei der steuerlich korrekten Abbildung von Geschäftsvorfällen und der Überleitung handelsrechtlicher Ergebnisse in steuerliche Bemessungsgrundlagen.

Steuerliche Buchführung und Abweichungen zum Handelsrecht

Haufe Steuern erläutert, welche Besonderheiten bei der steuerlichen Buchführung zu beachten sind und in welchen Bereichen handelsrechtliche und steuerliche Bewertungsvorschriften voneinander abweichen. Beiträge behandeln unter anderem Abschreibungen, Rückstellungen und nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und zeigen, wie sich diese Unterschiede auf das steuerpflichtige Ergebnis auswirken.

GoBD, Dokumentation und Betriebsprüfung

Darüber hinaus befasst sich das Portal mit den Anforderungen an digitale Buchführungssysteme und der Einhaltung der GoBD. Fachbeiträge erläutern die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Verfahrensdokumentation, die Einhaltung von Aufbewahrungsfristen und die Bereitstellung von Daten im Rahmen einer Betriebsprüfung. Unternehmen erhalten konkrete Hinweise, wie sie ihr Rechnungswesen prüfungssicher organisieren und steuerliche Risiken minimieren können.