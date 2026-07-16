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Rechnungswesen

Regal mit Rechnungsordnern
Bild: pixabay

Das Rechnungswesen erfasst und analysiert alle finanziellen Vorgänge eines Unternehmens und stellt die ordnungsgemäße Dokumentation sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher. Es liefert wichtige Informationen für interne und externe Entscheidungen und umfasst insbesondere Finanzbuchhaltung, Kosten und Leistungsrechnung, Controlling sowie die externe Rechnungslegung.  

Auf den Haufe Portalen Finance, Recht und Steuern finden Fach und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, praxisnahe Arbeitshilfen und rechtliche Einordnungen zu den zentralen Bereichen des Rechnungswesens.

Weitere Informationen und Hintergründe zum Rechnungswesen finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Rechnungswesen auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance steht die praktische Organisation und betriebswirtschaftliche Steuerung des Rechnungswesens im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Verantwortliche im Rechnungswesen, in der Finanzbuchhaltung und im Controlling und bietet konkrete Hilfestellungen für den Arbeitsalltag.

Finanzbuchhaltung und Abschlussarbeiten

Haufe Finance erläutert die ordnungsgemäße Erfassung laufender Geschäftsvorfälle, die Kontierung nach gängigen Kontenrahmen sowie die strukturierte Vorbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen. Fachbeiträge gehen detailliert auf Bewertungsfragen einzelner Bilanz- und GuV-Positionen ein, etwa bei Rückstellungen, Abschreibungen oder Rechnungsabgrenzungsposten. Ergänzend finden sich praxisnahe Hinweise zur Kontenabstimmung, zur Abstimmung von Nebenbüchern und zur Organisation eines effizienten Abschlussprozesses. Arbeitshilfen und Beispiele unterstützen dabei, Buchhaltungsprozesse transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Kostenrechnung, Kennzahlen und Unternehmenssteuerung

Darüber hinaus behandelt Haufe Finance die interne Rechnungslegung. Beiträge erläutern den Aufbau von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und zeigen, wie Deckungsbeiträge und Wirtschaftlichkeitskennzahlen berechnet und interpretiert werden. Das Portal ordnet ein, wie Rechnungswesendaten für Budgetplanung, Investitionsentscheidungen und Liquiditätssteuerung genutzt werden können und wie eine enge Verzahnung zwischen Finanzbuchhaltung und Controlling gelingt. Praxisfälle verdeutlichen, wie Zahlen in konkrete Managemententscheidungen überführt werden.

Rechnungswesen auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird das Rechnungswesen aus handels- und gesellschaftsrechtlicher Perspektive eingeordnet. Im Fokus stehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Unternehmen bei der Führung ihrer Bücher und der Erstellung von Abschlüssen beachten müssen.

Buchführungspflichten und Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Haufe Recht erläutert die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zur Buchführungspflicht und zur Aufstellung des Jahresabschlusses. Beiträge behandeln die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und gehen auf Anforderungen wie Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Nachprüfbarkeit ein. Zudem wird dargestellt, welche Unterlagen aufzubewahren sind und welche Formerfordernisse bei der Rechnungslegung gelten.

Offenlegung, Prüfung und Haftungsfragen

Das Portal befasst sich außerdem mit den Pflichten von Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsorganen im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen. Thematisiert werden Fristen zur Aufstellung und Offenlegung von Abschlüssen, Anforderungen an die Abschlussprüfung sowie Haftungsrisiken bei fehlerhafter oder verspäteter Rechnungslegung. Unternehmen erhalten damit eine rechtlich fundierte Orientierung für die Organisation ihrer Rechnungswesensysteme.

Rechnungswesen auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern steht das Rechnungswesen im Zusammenhang mit steuerlichen Vorschriften und der Gewinnermittlung. Das Portal unterstützt bei der steuerlich korrekten Abbildung von Geschäftsvorfällen und der Überleitung handelsrechtlicher Ergebnisse in steuerliche Bemessungsgrundlagen.

Steuerliche Buchführung und Abweichungen zum Handelsrecht

Haufe Steuern erläutert, welche Besonderheiten bei der steuerlichen Buchführung zu beachten sind und in welchen Bereichen handelsrechtliche und steuerliche Bewertungsvorschriften voneinander abweichen. Beiträge behandeln unter anderem Abschreibungen, Rückstellungen und nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und zeigen, wie sich diese Unterschiede auf das steuerpflichtige Ergebnis auswirken.

GoBD, Dokumentation und Betriebsprüfung

Darüber hinaus befasst sich das Portal mit den Anforderungen an digitale Buchführungssysteme und der Einhaltung der GoBD. Fachbeiträge erläutern die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Verfahrensdokumentation, die Einhaltung von Aufbewahrungsfristen und die Bereitstellung von Daten im Rahmen einer Betriebsprüfung. Unternehmen erhalten konkrete Hinweise, wie sie ihr Rechnungswesen prüfungssicher organisieren und steuerliche Risiken minimieren können.

Klimaschutz in Lieferketten
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Zollchaos: Aufgaben im Rechnungswesen

Das chaotische Handeln einiger politischer Akteure hat zu großen Veränderungen und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft geführt. Vor allem die neuen Zölle im Wirtschaftsverkehr mit den USA belasten die Unternehmen in Deutschland. Die Globalisierung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass nicht nur internationale Konzerne von den neuen Kosten und Behinderungen betroffen sind, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Vor allem Einkauf und Vertrieb müssen reagieren, alle Unternehmensbereiche sind involviert, besonders das Rechnungswesen.
Gestaltung einer hybriden Organisation
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Finance-Transformation: Erfolgreiche Umsetzung im Mittelstand

„Für eine Finanzorganisation ist diese hybride Organisation einem extremen agilen Ansatz überlegen.“

Klassisch funktionsbezogen oder agil? - Welche Organisationsstruktur ist für eine Finanzorganisation am besten geeignet? In Teil 2 des Interviews erläutern Dr. Thomas List und Leonis Petschmann einen hybriden Ansatz, der die klassische Unterscheidung zwischen Finanzen, Controlling und Unternehmensentwicklung ignoriert und dem tatsächlichen Prozessfluss folgt.
Laptop mit Code und verschiedenen Symbolen
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Digitalisierung im Rechnungswesen

Aktuelle Studie zeigt Veränderungen und Handlungsbedarf für Unternehmen

Immer mehr Arbeiten und Prozesse in den Unternehmen werden vollständig oder teilweise digitalisiert. So auch im Rechnungswesen, wo immer mehr Betriebe z.B. mit digitalen Rechnungen arbeiten oder Technologien wie Cloud-Lösungen nutzen. Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma KPMG gibt einen Überblick über den aktuellen Stand, der bei allem Fortschritt auch zeigt, dass noch einiges zu tun ist.
Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting
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Praxisbericht zur Automatisierung in 3 Schritten

Digitalisierung: Effizienz-Booster im Accounting der CompuGroup Medical

Im Projekt „Optimierung des Shared Service Centers Accounting“ wird die Basis für ein effizientes Accounting der CompuGroup Medical (CGM) gelegt. Eine homogene Systemlandschaft, eBilling, vollautomatische Buchungen mit Hilfe von OCR und automatische Gegenbuchungen der Intercompany Verrechnung sind dabei Hebel für mehr Effizienz. Klare Verantwortungen, Qualität und Transparenz werden über Business Partner, Centers of Excellence, Schulungen und (Prozess-)Guidelines gesichert.

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Mann schreibt Ideen auf Wand mit Klebezetteln
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Finance Excellence 2019

Neue Gestaltungsmöglichkeiten bei Kompetenzen, Daten und IT für Veränderungen im Finanzbereich

Die 14. Fachkonferenz Finance Excellence von Horváth & Partners fand am 20. März 2019 in Düsseldorf statt. Unter dem Motto „Die Finanzfunktion neu denken ­­– Gestaltungsmöglichkeiten für Kompetenzen, Daten und IT“ führte Moderator Achim Wenning die Gäste durch den Konferenztag. Die sechs Fachvorträge mit aktuellen Praxisbeispielen stellen wir hier im Überblick vor.
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Finance Excellence @Kärcher – mit Hochdruck den Finanzbereich optimieren

Die Digitalisierung zwingt auch Marktführer wie Kärcher zu Reformen im Finanzbereich. Mit dem Projekt Finance Excellence@Kärcher sollen Rechnungswesen und Controlling zu einem digitalen Service-Provider entwickelt werden. Die Veränderungen, u. a. im Bereich Predictive Analytics, können bereits bemerkenswerte Erfolge vorweisen – auch wenn sie teilweise „unerklärlich“ sind.
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Betriebswirtschaftliche Beratung aufbauen – So ticken Mandanten wirklich

In diesem Top-Thema spricht Hans Peter Rühl offen über Hemmnisse bei Führungskräften und über Befindlichkeiten in Kanzleien, die zur mangelnden betriebswirtschaftlichen Nutzung des Rechnungswesens beitragen. Daraus werden eine ganze Reihe konkreter Vorschläge abgeleitet, die zum erfolgreichen Aufbau betriebswirtschaftlicher Beratung beitragen können.

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5 wertvolle Tipps, wie neue Azubis schneller und besser Buchhaltung lernen

Es ist schwierig genug, geeignete Bewerber für den Ausbildungsberuf des Steuerfachangestellten zu finden. Wenn sich dann beide Seiten für den Ausbildungsvertrag entschieden haben, sollte die Ausbildung auch ein voller Erfolg werden. Dabei können Sie speziell im Kernfach „doppelte Buchführung“ helfen, denn selbst wenn sich junge Menschen für einen Beruf im Rechnungswesen entscheiden, heißt das noch lange nicht, dass ihnen das Verständnis von "Soll und Haben" von selbst zufliegt. Hier finden Sie 5 wertvolle Tipps, wie Rechnungswesen-Neulinge schneller zurechtkommen.
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