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Next Level Expertise: KI als fachlicher Partner im modernen Accouting

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Marian Kortlüke
Marian Kortlüke
Editorial Manager Finance bei Haufe
Titelbild Next Level Expertise: KI als Partner im Accounting
Bild: Haufe Online Redaktion Was kann KI, was sollte sie können und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit diesem neuen digitalen Fachkollegen im Rechnungswesen?

Künstliche Intelligenz sitzt bereits am Schreibtisch neben Ihnen. Im Bereich Finance & Accounting unterstützen Softwarelösungen bei einfachen Arbeitsschritten wie der Verbuchung einer Rechnung oder automatisieren ganze Prozesse des Reportings.

Doch sie kann weitaus mehr. KI transformiert den gewohnten Umgang mit Expertenwissen. Spezialisierte Chatbots beantworten komplexe fachliche Fragestellungen des Arbeitsalltags – zuverlässig, aktuell und rechtssicher.

Nie konnten Fach- und Führungskräfte bisher schneller und effizienter auf Wissen zugreifen und es nutzen. Im Hause HAUFE spricht man von „juristischen Grundwerkzeugen und dynamischen Sub-Agents“ und es klingt wie der fantasievolle Titel einer Science-Fiction Geschichte. Doch die KI-Modelle werden immer besser, Begriffe wie „Deep-Learning“ und „Harness-Engineering“ müssen verstanden werden und fast täglich scheinen neue Trends angesagt.

Was kann KI, was sollte sie können und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit diesem neuen digitalen Fachkollegen?

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Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Rechnungswesen
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