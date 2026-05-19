Next Level Expertise: KI als fachlicher Partner im modernen Accouting
Doch sie kann weitaus mehr. KI transformiert den gewohnten Umgang mit Expertenwissen. Spezialisierte Chatbots beantworten komplexe fachliche Fragestellungen des Arbeitsalltags – zuverlässig, aktuell und rechtssicher.
Nie konnten Fach- und Führungskräfte bisher schneller und effizienter auf Wissen zugreifen und es nutzen. Im Hause HAUFE spricht man von „juristischen Grundwerkzeugen und dynamischen Sub-Agents“ und es klingt wie der fantasievolle Titel einer Science-Fiction Geschichte. Doch die KI-Modelle werden immer besser, Begriffe wie „Deep-Learning“ und „Harness-Engineering“ müssen verstanden werden und fast täglich scheinen neue Trends angesagt.
Was kann KI, was sollte sie können und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit diesem neuen digitalen Fachkollegen?
Auf der Kongressmesse ReWeCo 2026 heißen wir Sie an unserem Stand herzlich willkommen und wagen in einem Vortrag einen ehrlichen Blick in die Zukunft des Rechnungswesens.
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