Fremdwährungen: Geldanlage oder Spekulation?

In Zeiten von Minuszinsen fühlt sich der Privatanleger bei seiner Geldanlage heute wie ein Reisender in der Wüste, dem langsam aber sicher das Wasser ausgeht. Wo gibt es noch Renditeoasen zum Auftanken, die man halbwegs sicher erreichen kann ohne von Räubern überfallen zu werden oder in Sandstürmen verloren zu gehen? Das Investieren in Fremdwährungen scheint eine Alternative zu sein. Renditechancen von bis zu 10 Prozent locken. Doch handelt es sich wirklich um eine Oase mit frischem Wasser oder eine Fata Morgana?mehr