Katharina Grienberger
Katharina Grienberger
Job-Futuromat

"Einmal Gelerntes nützt nicht mehr für die gesamte Berufskarriere"

62 Prozent der Tätigkeiten, die Steuerberatende aktuell gemäß ihrer Berufsbeschreibung ausführen, sind durch KI ersetzbar. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ausgerechnet. Obwohl diese Zahl zunächst einmal alarmierend klingt, sollte sie nicht beunruhigen, findet eine der beiden Forscherinnen, die sie errechnet hat. Dr. Katharina Grienberger erklärt, warum das so ist, welche Dynamiken generell in der Arbeitswelt passieren und weshalb dies auch Chancen birgt.
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