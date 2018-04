19.04.2018 | News Bundestag Finanzausschuss

Steuererklärung für Grundeigentümer erwartet

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

An einer Neuregelung der Grundsteuer innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist wird "mit Hochdruck" gearbeitet. Dies erklärten Vertreter der Bundesregierung am Mittwoch in der Sitzung des Finanzausschusses des Bundestags. mehr