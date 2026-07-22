Geplante Reform der Einkommensteuer Diese Reform ist ein Reförmchen auf allen Ebenen

Die geplante Einkommensteuerreform scheitert auf zwei Ebenen gleichzeitig. Bei der Entlastung: Wer mit kleinem oder mittlerem Einkommen auf spürbare Erleichterung gehofft hat, bekommt ein paar Euro mehr im Monat. Bei der Vereinfachung: Das Steuerrecht bleibt so kompliziert wie zuvor.