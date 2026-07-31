Globus (1)
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Visueller Überblick

Internationales Steuerrecht – Einstieg in ein anspruchsvolles Beratungsgebiet

Die fortschreitende Globalisierung macht das internationale Steuerrecht zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Beratungspraxis. Die Materie stellt jedoch durch das komplexe Zusammenspiel von nationalem Recht, völkerrechtlichen Abkommen und europarechtlichen Vorgaben hohe Anforderungen an das systematische Verständnis. Ein visueller Überblick erleichtert den Einstieg.     

Sonderausgabenabzug bei Vermögensübertragungen gegen Versorgungsleistungen

Die Übertragung von Vermögen gegen Versorgungsleistungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG) ist im familiären Bereich nach wie vor häufig anzutreffen. Denn die Übertragung eines Betriebs, eines Mitunternehmeranteils oder eines GmbH-Anteils gegen Versorgungsleistungen bietet den Vertragsparteien die Möglichkeit, betriebliches Vermögen bzw. GmbH-Anteile unentgeltlich zu übertragen, ohne dass es zur Realisierung stiller Reserven kommt. Was einfach klingt, kann jedoch in der Besteuerungspraxis zu Problemen und zu Rechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt führen.
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