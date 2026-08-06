Reallabor für neues Wirtschaften

Wie das Rheinische Revier zur Modellregion für Bioökonomie wird

Bioökonomie setzt auf Kreisläufe und Erhalt von Ressourcen, nicht auf die Logik von Herstellen, Nutzen, Wegwerfen. Im Rheinischen Revier zwischen Köln, Mönchengladbach und Aachen entsteht dafür eine Modellregion für diese neue Art des Wirtschaftens. Anke Krüger, stellvertretende Leiterin der Koordinierungsstelle BioökonomieRevier am Forschungszentrum Jülich, erklärt, was Unternehmen hiervon lernen können.
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Haufe Lounge: Bilanzrecht im Gespräch 2/2026
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22.09.2026
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Fit für die revised ESRS – ESRS E1 im Fokus
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IFRS Check-up und aktuelle Agenda-Entscheidungen des IFRS IC 2026
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Fit für den neuen VS – ein pragmatischer Einstieg in die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung
13.10.2026
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Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
Sustainable Leadership

„Die meisten CSR Manager:innen, die ich kenne, sind zutiefst intrinsisch motiviert“

Sinkende Budgets, wachsende Regulatorik und der Vormarsch der KI verändern das Berufsbild von Nachhaltigkeitsverantwortlichen grundlegend. Im Interview erklärt Ines Knecht, Vorstands-Vorsitzende des D-A-CH Verband, CSR Manager:innen, warum systemisches Denken, ESG-Datenkompetenz und interdisziplinäre Führung zu den entscheidenden Zukunftsskills zählen und wie aus Fachspezialist:innen echte Zukunftsgestalter:innen werden.