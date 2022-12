Freiwillige Treibhausgas-Kompensation: „Im Vorfeld sehr genau informieren, wer daran mitverdient“

Serie 25.11.2022 CO2-Kompensation

Dr. Kiri Trier ist Head of Sustainability Practice bei der Unternehmensberatung Capgemini Invent in Deutschland und ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin. Vera Hermes hat sie gefragt, was sie von der freiwilligen Kompensation hält und worauf Unternehmen bei der Wahl von Klimaschutzprojekten achten sollten.mehr