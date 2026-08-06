Earth Overshoot Day Ökologisches Konto überzogen: Der Erdüberlastungstag 2026

Die Menschen haben bereits am Donnerstag die Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Den sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jedes Jahr aufs Neue. Was hinter dem Datum steckt, welche Maßnahmen wirklich helfen würden, und was das für Nachhaltigkeitsmanager bedeutet.