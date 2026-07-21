KI vs. Klimaziele

Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent

Microsofts neuer Nachhaltigkeitsbericht zeigt: Die Emissionen des Konzerns sind 2025 um 25 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der beschleunigte Ausbau von KI-Rechenzentren und ein Kurswechsel weg von ungebündelten Grünstromzertifikaten hin zu „echter, zusätzlicher CO₂-freier Energie“. Kurzfristig wird die Bilanz laut Microsoft härter, langfristig soll sie glaubwürdiger werden. Die Zeit für Microsoft rennt: Der Konzern will weiterhin bis 2030 klimapositiv werden. 
Hitze trockener Boden
Hitze trockener Boden

Klimawandelanpassung

Immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse – auch hierzulande – zeigten: Es ist höchste Zeit für Unternehmen, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. In dieser Serie gibt Daniel Schmitz-Remberg einen Überblick zu Klimawandelanpassung und Risikomanagement und zeigt, wie Nachhaltigkeitsverantwortliche individuelle Maßnahmen entwickeln können.

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Digitaler Produktpass

Batteriepass ab 2027: Neue Testumgebung für Unternehmen ist online

Seit dem 24. Juni 2026 ist die Testumgebung für den Digitalen Batteriepass online. Mit elf Testszenarien und einer Datenvalidierung können Hersteller, Importeure und Softwareanbieter jetzt prüfen, ob ihre Systeme für den ab Februar 2027 verpflichtenden EU-Batteriepass parat sind. Unterstützt haben das Projekt mehr als 100 Partner aus der Batteriebranche. Der Batteriepass gilt als Pilot für den künftigen Digitalen Produktpass für fast alle Waren in der EU.
LkSG: Umfassende Auswertung von 313 Berichten

„Beschwerdeverfahren sind das wichtigste Instrument für Risiken bei indirekten Lieferanten“

Das UN Global Compact Netzwerk Deutschland hat erstmals alle öffentlichen 313 BAFA-Berichte aus der ersten LkSG-Berichtsphase (2023/2024) ausgewertet – rund 42.000 Datenpunkte von 254 Unternehmen. Das Ergebnis ist differenziert: Managementsysteme wurden zwar flächendeckend aufgebaut. Doch ob sie tatsächlich greifen, zeigt erst der Blick auf Verstöße, Beschwerdeverfahren und die Tiefe der Lieferkette.
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Haufe Lounge: Bilanzrecht im Gespräch 2/2026
10.09.2026
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Prompt Engineering in Controlling und Finance: Präzise Ergebnisse für Datenanalysen
22.09.2026
10:00
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Fit für die revised ESRS – ESRS E1 im Fokus
25.09.2026
10:00
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IFRS Check-up und aktuelle Agenda-Entscheidungen des IFRS IC 2026
28.09.2026
10:00
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KI-Agenten in Controlling und Finance einsetzen: Schalten Sie auf Autopilot
06.10.2026
10:00
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Fit für den neuen VS – ein pragmatischer Einstieg in die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung
13.10.2026
09:00
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