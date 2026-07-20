Zwangsarbeit

EU Forced Labour Regulation: Was die neuen Leitlinien für Unternehmen bedeuten

Der Forced Labour Ban wird konkreter. Die EU veröffentlichte vor kurzem neue Leitlinien und kündigte ein zentrales Meldeportal für 2027 an. Eine geplante Risikodatenbank und Hilfen für KMU zeigen, worauf sich Unternehmen vorbereiten sollten: nachvollziehbare Lieferketten für Rohstoffe, Bauteile und Vorprodukte, belastbare Produktdaten sowie klare Abläufe und Zuständigkeiten bei Behördenanfragen.
Dos und Don´ts

Die soziale Norm: der häufig unterschätzte Hebel für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen

Nachhaltigkeit steht in vielen Unternehmen unter Druck. Doch ob das Thema im Arbeitsalltag hinten herunterfällt, entscheidet sich nicht nur in Budgets oder Berichtspflichten. Entscheidend ist auch, welche Signale Mitarbeitende und Führungskräfte täglich wahrnehmen: Wird Nachhaltigkeit angesprochen, eingefordert und vorgelebt – oder bleibt sie ein Ziel ohne gelebte Normalität?
Burn Bright, Not Out

Verantwortung bewusst tragen, ohne sich zu überlasten

Im letzten Beitrag dieser Serie stand die besondere Spannung sinnorientierter Arbeit im Mittelpunkt: Engagement, Verantwortung und Wirkung als Quelle von Energie und zugleich als potenzielle Dauerbelastung. Die Rückmeldungen dazu machten eine Verschiebung sichtbar – weniger die Menge der Verantwortung steht im Vordergrund als ihre Tragfähigkeit. Doch wie lässt sich Verantwortung so tragen, dass sie stärkt, statt schrittweise zu überfordern?
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Haufe Lounge: Bilanzrecht im Gespräch 2/2026
10.09.2026
14:00
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Prompt Engineering in Controlling und Finance: Präzise Ergebnisse für Datenanalysen
22.09.2026
10:00
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Fit für die revised ESRS – ESRS E1 im Fokus
25.09.2026
10:00
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IFRS Check-up und aktuelle Agenda-Entscheidungen des IFRS IC 2026
28.09.2026
10:00
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KI-Agenten in Controlling und Finance einsetzen: Schalten Sie auf Autopilot
06.10.2026
10:00
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Fit für den neuen VS – ein pragmatischer Einstieg in die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung
13.10.2026
09:00
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Nachhaltigkeit und Change Management

Warum Transformation an Strukturen scheitert – und wie sie gelingt

Nachhaltigkeit scheitert in Unternehmen selten am Wissen – sondern an Strukturen, Rollen und Kultur. Sustainability Manager:innen erleben im Alltag große Verantwortung, aber wenig Mandat. Dieser Beitrag zeigt, welche Barrieren nachhaltige Transformation ausbremsen und wie Organisationen diese überwinden können, um Nachhaltigkeit wirksam in Entscheidungen zu verankern.

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