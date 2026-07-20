Burn Bright, Not Out Verantwortung bewusst tragen, ohne sich zu überlasten

Im letzten Beitrag dieser Serie stand die besondere Spannung sinnorientierter Arbeit im Mittelpunkt: Engagement, Verantwortung und Wirkung als Quelle von Energie und zugleich als potenzielle Dauerbelastung. Die Rückmeldungen dazu machten eine Verschiebung sichtbar – weniger die Menge der Verantwortung steht im Vordergrund als ihre Tragfähigkeit. Doch wie lässt sich Verantwortung so tragen, dass sie stärkt, statt schrittweise zu überfordern?