Compliance und ESG Whistleblower, Greenwashing und interne Machtstrukturen: Rechtliche Fallstricke für ESG-Verantwortliche

Der Omnibus-Initiative zum Trotz: Die Regulierungsdichte im ESG-Bereich nimmt zu, Verantwortliche stehen immer stärker unter Druck, geltendes Recht korrekt umzusetzen. Bei Verstößen werden sie gegebenenfalls auch persönlich zur Rechenschaft gezogen. Hauptproblem ist, dass die Regelungen in verschiedenen Bereichen angesiedelt sind, und ESG-Verantwortliche für das Sammeln und Weitergeben von Informationen verantwortlich sind. Rechtsanwalt Patrick Späth hat aktuelle Urteile analysiert und gibt Tipps für ein rechtssicheres Verhalten.