CSR-Kommunikationskongress 2022

News 26.10.2022 Veranstaltung

Am 3. und 4. November findet der CSR-Kommunikationskongress statt – in diesem Jahr bereits zum fünften Mal. Veranstaltungsort ist wieder das Zentrum für Umweltkommunikation der DBU in Osnabrück.mehr