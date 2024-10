Die Methodik des GEM Jedes Unternehmen wird anhand von bis zu 1.030 Fragen mit rund 5.000 Variablen durch ein erfahrenes, internationales Analysten-Team ausgewertet. Der genaue Umfang der Analyse hängt vom Unternehmen und den als wesentlich angezeigten Themen ab. Die Analyse erfolgt in der Datenerfassungsplattform GEM Assay™, die das Analyse-Team systematisch durch die Bewertung führt und ihre Performance trackt. Alle Analysefragen sind klar formuliert und wurden in einer Pre-Test-Phase getestet. Jedes Unternehmen wird dreimal analysiert. Anhand von Seitenzahlen dokumentieren die Analysten die Stellen im Bericht, an denen die gewünschten Informationen gefunden wurden. Im Rahmen einer dritten Analyse überprüft und korrigiert ein Audit-Team etwaige Bewertungsunterschiede. Fragen und Anregungen zur Methodik gerne per Mail an methodology@globalesgmonitor.com