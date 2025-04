Das Europäische Parlament hat am 1. April dem Antrag zugestimmt, den „Stop-the-Clock“-Vorschlag aus dem Omnibus-Paket im Dringlichkeitsverfahren zu behandeln. Der Vorschlag würde die Anwendung der neuen Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichten aufschieben. Die Abstimmung soll am 3. April stattfinden.

Der „Stop-the-Clock"-Vorschlag sieht vor, das Inkrafttreten der Sozial- und Umweltberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der CSRD fallen, um zwei Jahre zu verschieben. Über den Antrag wird am Donnerstag abgestimmt. Darüber hinaus wird am Donnerstag auch über eine Verschiebung der Sorgfaltspflichten für Unternehmen und ihre Geschäftspartner im Rahmen der CSDDD abgestimmt.

„Stop-the-clock“ als Teil des Omnibus-Pakets

Die Verschiebung der Anwendung der Regeln zur Sorgfaltspflicht und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein zentraler Teil des Omnibus-Pakets. Dieses wurde am 26. Februar von der Europäischen Kommission vorgestellt und zielt auf eine Vereinfachung der Nachhaltigkeitsanforderungen ab. Neben der zu erwartenden Verschiebung enthält das Paket weitere Änderungen, wie zum Beispiel eine Anhebung der Schwellenwerte, die viele kleine und mittlere Unternehmen von den Pflichten befreien würde.