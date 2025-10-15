Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026

Der Sustainable Economy Summit 2026 bringt erneut führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu diskutieren. Am 21. und 22. April wird das AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin zum Schauplatz für Innovationen, Debatten und neue Allianzen im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Alle zwei Jahre versammelt der Sustainable Economy Summit Pioniere aus verschiedenen Sektoren, um die Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Im Fokus stehen soziale und nachhaltige Innovationen, die wirtschaftliches Handeln mit sozialer Gerechtigkeit und den planetaren Grenzen in Einklang bringen sollen.

Die Veranstaltung bietet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten und dient somit als interaktive Plattform für konstruktive Debatten und konkrete Lösungsansätze. Inhaltlich deckt das Programm Themen rund um Kreislaufwirtschaft, Energiewende, Mobilität und nachhaltiges Bauen ab. Haufe Sustainability ist Medienpartner des Summits.

Hochkarätige Speaker:innen

Auch 2026 können sich die Teilnehmenden auf renommierte Expert:innen freuen. Zu den bereits bestätigten Redner:innen gehören unter anderem:

Prof. Dr. Maja Göpel, Transformationsforscherin und Gründerin von Mission Wertvoll

Sebastian Klein, Co-Founder von Neue Narrative und Karma Capital Group

Kerstin Erbe, Geschäftsführerin bei dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

Raúl Krauthausen, Inklusionsaktivist und Gründer von Sozialhelden e.V.

Stefan Müller, Co-Founder von ENERPARC AG

Emanuel Heisenberg, CEO & Gründer von ecoworks

Gemeinsam getragen – sektorübergreifendes Engagement

Der Summit wird durch ein Bündnis progressiver Wirtschaftsverbände organisiert, darunter Bioland e.V., BAUM e.V., BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V., sowie weitere Initiativen wie Klimaschutz-Unternehmen e.V. oder die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V.

Prof. Dr. Katharina Reuter, CEO der Sustainable Economy gGmbH, betont:

„Hier kommen die progressiven Stimmen zusammen: Unternehmenslenker:innen, die heute schon Lösungen aufzeigen, welche die Wirtschaft von morgen braucht.“

Daten und Fakten zur Konferenz

Datum: 21.–22. April 2026

Ort: AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin

Zielgruppe: Entscheider:innen auf C-Level-Ebene aus dem deutschsprachigen Raum

Tickets: Die Anmeldung ist ab sofort unter sustainable-economy-summit.org möglich.