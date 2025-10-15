Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026

Alle zwei Jahre versammelt der Sustainable Economy Summit Pioniere aus verschiedenen Sektoren, um die Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Im Fokus stehen soziale und nachhaltige Innovationen, die wirtschaftliches Handeln mit sozialer Gerechtigkeit und den planetaren Grenzen in Einklang bringen sollen.
Die Veranstaltung bietet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten und dient somit als interaktive Plattform für konstruktive Debatten und konkrete Lösungsansätze. Inhaltlich deckt das Programm Themen rund um Kreislaufwirtschaft, Energiewende, Mobilität und nachhaltiges Bauen ab. Haufe Sustainability ist Medienpartner des Summits.
Hochkarätige Speaker:innen
Auch 2026 können sich die Teilnehmenden auf renommierte Expert:innen freuen. Zu den bereits bestätigten Redner:innen gehören unter anderem:
- Prof. Dr. Maja Göpel, Transformationsforscherin und Gründerin von Mission Wertvoll
- Sebastian Klein, Co-Founder von Neue Narrative und Karma Capital Group
- Kerstin Erbe, Geschäftsführerin bei dm-drogerie markt GmbH & Co. KG
- Raúl Krauthausen, Inklusionsaktivist und Gründer von Sozialhelden e.V.
- Stefan Müller, Co-Founder von ENERPARC AG
- Emanuel Heisenberg, CEO & Gründer von ecoworks
Gemeinsam getragen – sektorübergreifendes Engagement
Der Summit wird durch ein Bündnis progressiver Wirtschaftsverbände organisiert, darunter Bioland e.V., BAUM e.V., BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V., sowie weitere Initiativen wie Klimaschutz-Unternehmen e.V. oder die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V.
Prof. Dr. Katharina Reuter, CEO der Sustainable Economy gGmbH, betont:
„Hier kommen die progressiven Stimmen zusammen: Unternehmenslenker:innen, die heute schon Lösungen aufzeigen, welche die Wirtschaft von morgen braucht.“
Daten und Fakten zur Konferenz
Datum: 21.–22. April 2026
Ort: AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin
Zielgruppe: Entscheider:innen auf C-Level-Ebene aus dem deutschsprachigen Raum
Tickets: Die Anmeldung ist ab sofort unter sustainable-economy-summit.org möglich.