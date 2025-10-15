Sustainable Economy Summit 2026

Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026

Serie 15.10.2025 | 05:15 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Serienelemente
  • Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026
Ankündigung Sustainable Economy Summit 2026
Bild: AXICA Die AXICA – Veranstaltungsort des Sustainable Economy Summit 2026 – wurde mehrfach als nachhaltige Eventlocation zertifiziert.

Der Sustainable Economy Summit 2026 bringt erneut führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu diskutieren. Am 21. und 22. April wird das AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin zum Schauplatz für Innovationen, Debatten und neue Allianzen im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Alle zwei Jahre versammelt der Sustainable Economy Summit Pioniere aus verschiedenen Sektoren, um die Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Im Fokus stehen soziale und nachhaltige Innovationen, die wirtschaftliches Handeln mit sozialer Gerechtigkeit und den planetaren Grenzen in Einklang bringen sollen.

Die Veranstaltung bietet ein vielseitiges Programm aus Keynotes, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten und dient somit als interaktive Plattform für konstruktive Debatten und konkrete Lösungsansätze. Inhaltlich deckt das Programm Themen rund um Kreislaufwirtschaft, Energiewende, Mobilität und nachhaltiges Bauen ab. Haufe Sustainability ist Medienpartner des Summits.

Hochkarätige Speaker:innen

Auch 2026 können sich die Teilnehmenden auf renommierte Expert:innen freuen. Zu den bereits bestätigten Redner:innen gehören unter anderem:

  • Prof. Dr. Maja Göpel, Transformationsforscherin und Gründerin von Mission Wertvoll
  • Sebastian Klein, Co-Founder von Neue Narrative und Karma Capital Group
  • Kerstin Erbe, Geschäftsführerin bei dm-drogerie markt GmbH & Co. KG
  • Raúl Krauthausen, Inklusionsaktivist und Gründer von Sozialhelden e.V.
  • Stefan Müller, Co-Founder von ENERPARC AG
  • Emanuel Heisenberg, CEO & Gründer von ecoworks

Gemeinsam getragen – sektorübergreifendes Engagement

Der Summit wird durch ein Bündnis progressiver Wirtschaftsverbände organisiert, darunter Bioland e.V., BAUM e.V., BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V., sowie weitere Initiativen wie Klimaschutz-Unternehmen e.V. oder die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V.

Prof. Dr. Katharina Reuter, CEO der Sustainable Economy gGmbH, betont:

„Hier kommen die progressiven Stimmen zusammen: Unternehmenslenker:innen, die heute schon Lösungen aufzeigen, welche die Wirtschaft von morgen braucht.“

Daten und Fakten zur Konferenz

Datum: 21.–22. April 2026
Ort: AXICA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin
Zielgruppe: Entscheider:innen auf C-Level-Ebene aus dem deutschsprachigen Raum

Tickets: Die Anmeldung ist ab sofort unter sustainable-economy-summit.org möglich.

Schlagworte zum Thema:  Veranstaltung , Kongress , Nachhaltigkeit , Nachhaltigkeitsmanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Debatte
Höchste Zeit zum Handeln: Nachhaltigkeit machen
Nachhaltigkeit machen

Yvonne Zwick fordert aktives Handeln für eine nachhaltige Zukunft. In 17 Thesen, basierend auf den SDGs, erklärt sie, wie Nachhaltigkeit Teil unseres Alltags wird. Dabei geht es um eine gerechte Wirtschaft, die mehr schafft als zerstört.
Sustainable Economy Summit 2023: Nachbericht: Wirtschaft als Motor für nachhaltigen Wandel
Sustainable Economy Summit - Maja Göpel

Der Sustainable Economy Summit beleuchtete die Rolle der Wirtschaft als Treiber einer sozial-ökologischen Transformation. Bei der Premiere vom 11. bis 13. Dezember in Berlin ging es um positive Narrative, Planungssicherheit für Unternehmen, aber auch um mögliche Transformationsschmerzen, regulatorische Anforderungen und Chancen.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Nachhaltigkeit darf Spaß machen: Sustainability als Chance
Sustainability als Chance

Der Nutzen von Nachhaltigkeit für Unternehmen ist unbestritten. Sie sollte aber keine lästige Pflicht sein, sondern Spaß und Lust auf mehr machen. Die beiden Autorinnen schlagen zwei konkrete Wege vor, wie Unternehmen kurz- bzw. langfristig Nachhaltigkeit in ihre Organisation integrieren können.
Sustainable Supply Chain Ma... / 5 Literaturhinweise
Sustainable Supply Chain Ma... / 5 Literaturhinweise

Aldy/Gianfrate, Wie hoch ist Ihr CO2 Risiko? Harvard Business Manager, 2019, S. 41, 44–53. Bouchery/Corbett/Fransoo/Tan, Sustainable Supply Chains: A Research-Based Textbook on Operations and Strategy (Springer Series in Supply Chain Management, 4. English ...

4 Wochen testen
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich