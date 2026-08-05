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Nachhaltigkeit

Business Strategie nachhaltig
Bild: Adobe Stock/ Robert Kneschke

Der Begriff Nachhaltigkeit prägt nicht nur die öffentlichen Debatten, auch Unternehmen engagieren sich in diesem Bereich. Das umfasst alle ESG-Kriterien: die Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Eine der größten Hürden ist die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen auf EU- und Länderebene. Auch das Datenmanagement für mehr Transparenz in den Unternehmen ist eine große Herausforderung.

Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche

Der Gebäudesektor verursacht mehr als ein Drittel des deutschen CO2-Ausstoßes – das macht vor allem Investitionen in die energetische Sanierung dringend notwendig. Auch nachhaltiges Bauen und die „Circular Economy“ (Kreislaufwirtschaft) ist kein neues Thema für Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Die Europäische Union (EU) will Anlegerinnen und Anleger mit dem sogenannten „Green Deal“ zu klima-freundlichen Investitionen ertüchtigen. 

Wohnungswirtschaft: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

Ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als Neubauten für den Klimaschutz, ist die nachhaltige Bewirtschaftung von Bestandsgebäuden, die einen Großteil der Immobilien in Deutschland ausmachen. Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen kommen digitale Möglichkeiten in der Bewirtschaftung ins Spiel. Wohnungsunternehmen werden zunehmend auch Anbieter von Service-Diensten. Beispiele sind E-Mobilitätsangebote oder eine zentrale effiziente Energieversorgung. 

WEG-Reform: Nachhaltigkeit in Verwaltungen

Die am 1.12.2020 in Kraft getretene WEG-Reform kann Verwaltungen helfen, nachhaltiger zu denken. Abläufe sollten organisatorisch und technisch etwa so angepasst werden, dass Sanierungen oder Modernisierungen einfacher in die Wege geleitet werden, indem Eigentümerversammlungen hybrid abgehalten werden. Nachhaltigkeit lässt sich aber nicht auf die Energieeffizienz von Gebäuden reduzieren. Neben der Umwelt sind auch soziale Aspekte und eine erfolgreiche Unternehmenskultur wichtig.

ESG-Strategien und Impact Investing

Immer wichtiger für die Verwaltung – und den Ankaufsprozess – von nachhaltigen Immobilien werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Mit einer ESG-Due Diligence können unter anderem technische und ökologische Rahmenbedingungen (auch Umweltlasten), mögliche Risiken und die Angemessenheit des Kaufpreises geprüft werden. Über die ESG-Prinzipien hinaus können Investorinnen und Investoren mit Impact-Investing-Strategien ein nachhaltigeres Portfolio aufbauen. Mit Impact Valuation („Wirkungsbewertung“) kann etwa der Einfluss der in Bestandsgebäuden gebundenen Treibhausgase und damit die Emissionsdaten sichtbar gemacht werden.

Zertifizierungen: Ökologische Aspekte im Neubau

Die Nachhaltigkeit von Neubauten kann mit Gebäudezertifizierungen nachgewiesen werden. Die Zertifikate sind vor allem für institutionelle Investoren eine Grundlage für die nachhaltige Kaufentscheidung. Beispiele: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) oder die Zertifikate der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).
 

Nachhaltigkeit in der Steuerberatung

Was bedeutet Nachhaltigkeit für eine Steuerkanzlei? Es gehört viel mehr dazu als die Reduzierung des Papierverbrauchs. Eine Steuerkanzlei der Zukunft agiert ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig und profitiert von ungeahnten Potenzialen für Kanzlei, Mandanten und Umwelt.

Merkmale nachhaltig agierender Steuerkanzleien

Eine auf­ Nachhaltigkeit spezialisierte Kanzlei unterstützt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, hilft bei der Umsetzung von Umweltauflagen und -vorgaben und berät bei der Beantragung von Fördermitteln.
Die sozial-nachhaltig agierende Kanzlei geht schonend mit der wertvollsten Ressource - den Mitarbeitenden -  um, etabliert ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein, lebt Teamgeist, Transparenz und Diversität.
Die ökologisch-nachhaltig handelnde Kanzlei reduziert den Energie- und Materialverbrauch, verringert den CO2-Ausstoß und fördert ökologisches Mitarbeiterverhalten (bis ins private Umfeld).

Vorteile von mehr Nachhaltigkeit in der Steuerkanzlei

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit ist eine weitere Möglichkeit, sich im Markt zu differenzieren. Durch die positive Verankerung der Beiträge für Umwelt und Gesellschaft lässt sich leichter eine Unternehmens- und Arbeitgebermarke im Vergleich zu nicht-nachhaltig ausgerichteten Wettbewerbern der Steuerkanzlei aufbauen. Das Vertrauen der Marktpartner wächst.
Ein sehr pragmatischer Grund für die Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit ist die Erfüllung von erhöhten Informationsanforderungen gerade von Mandanten und u. U. auch Lieferanten. Diese müssen für ihre CSR- bzw. CO2-Berichterstattung in der Regel auch Verbrauchs- und Emissionsdaten von ihren Unternehmenspartnern einbeziehen.
 

Nachhaltigkeitsmanagerin_Frau am Laptop zuhause
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Sustainable Leadership

„Die meisten CSR Manager:innen, die ich kenne, sind zutiefst intrinsisch motiviert“

Sinkende Budgets, wachsende Regulatorik und der Vormarsch der KI verändern das Berufsbild von Nachhaltigkeitsverantwortlichen grundlegend. Im Interview erklärt Ines Knecht, Vorstands-Vorsitzende des D-A-CH Verband, CSR Manager:innen, warum systemisches Denken, ESG-Datenkompetenz und interdisziplinäre Führung zu den entscheidenden Zukunftsskills zählen und wie aus Fachspezialist:innen echte Zukunftsgestalter:innen werden.
Systeme_Datenanalyse_Netzwerk_Liniengrafik
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KI vs. Klimaziele

Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent

Microsofts neuer Nachhaltigkeitsbericht zeigt: Die Emissionen des Konzerns sind 2025 um 25 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der beschleunigte Ausbau von KI-Rechenzentren und ein Kurswechsel weg von ungebündelten Grünstromzertifikaten hin zu „echter, zusätzlicher CO₂-freier Energie“. Kurzfristig wird die Bilanz laut Microsoft härter, langfristig soll sie glaubwürdiger werden. Die Zeit für Microsoft rennt: Der Konzern will weiterhin bis 2030 klimapositiv werden. 
Frau mit roten Handy am tippen
Frau mit roten Handy am tippen
Digitaler Produktpass

Batteriepass ab 2027: Neue Testumgebung für Unternehmen ist online

Seit dem 24. Juni 2026 ist die Testumgebung für den Digitalen Batteriepass online. Mit elf Testszenarien und einer Datenvalidierung können Hersteller, Importeure und Softwareanbieter jetzt prüfen, ob ihre Systeme für den ab Februar 2027 verpflichtenden EU-Batteriepass parat sind. Unterstützt haben das Projekt mehr als 100 Partner aus der Batteriebranche. Der Batteriepass gilt als Pilot für den künftigen Digitalen Produktpass für fast alle Waren in der EU.
Tablet tippen
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Digitaler Produktpass

Noch fehlt häufig die Datengrundlage für den Digitalen Produktpass

Ab Juli 2026 geht das EU-Register für digitale Produktpässe an den Start. Die ersten verpflichtenden Produkte folgen 2027 – allen voran Batterien, später Textilien, Elektronik und Möbel. Nachhaltigkeitsverantwortliche, die jetzt keine Datenstrategie aufbauen, stehen bald auf wechselndem Grund. Was Unternehmen konkret vorbereiten müssen und wo Anspruch und Wirklichkeit noch auseinanderliegen.
Umweltbericht_zwei Menschen in Warnwesten
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LkSG: Umfassende Auswertung von 313 Berichten

„Beschwerdeverfahren sind das wichtigste Instrument für Risiken bei indirekten Lieferanten“

Das UN Global Compact Netzwerk Deutschland hat erstmals alle öffentlichen 313 BAFA-Berichte aus der ersten LkSG-Berichtsphase (2023/2024) ausgewertet – rund 42.000 Datenpunkte von 254 Unternehmen. Das Ergebnis ist differenziert: Managementsysteme wurden zwar flächendeckend aufgebaut. Doch ob sie tatsächlich greifen, zeigt erst der Blick auf Verstöße, Beschwerdeverfahren und die Tiefe der Lieferkette.
Greenwashing_grüne Farbe über Rost
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EmpCo-Richtlinie

Tschüss, Greenwashing-Siegel: Was ab September 2026 nicht mehr auf die Verpackung darf

„Nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „grün“ – Begriffe, die heute auf fast jeder Verpackung stehen, sind ab Ende September 2026 weitgehend verboten. Die EmpCo-Richtlinie zieht zudem eine scharfe Grenze zwischen zulässigen und unzulässigen Nachhaltigkeitssiegeln. Was Unternehmen jetzt wissen und tun müssen, erklärt Rechtsanwalt Daniel Kendziur im Interview.
Menschen reden miteinander
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Dos und Don´ts

Die soziale Norm: der häufig unterschätzte Hebel für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen

Nachhaltigkeit steht in vielen Unternehmen unter Druck. Doch ob das Thema im Arbeitsalltag hinten herunterfällt, entscheidet sich nicht nur in Budgets oder Berichtspflichten. Entscheidend ist auch, welche Signale Mitarbeitende und Führungskräfte täglich wahrnehmen: Wird Nachhaltigkeit angesprochen, eingefordert und vorgelebt – oder bleibt sie ein Ziel ohne gelebte Normalität?
Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot

Kapital mit Haltung: Warum Family Offices aus der Defensive kommen müssen

Klimathemen verlieren zunehmend an medialer und finanzieller Aufmerksamkeit, während die planetaren Grenzen weiter überschritten werden. Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot, Partnerin bei Aurum Impact – das Impact Investing Vehikel im Family Office der Goldbeck-Familie –, erklärt, weshalb Family Offices gerade jetzt ihre Stärken ausspielen sollten und was ESG-Manager:innen aus der Investorenperspektive lernen können.
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Holz ist der Baustoff der Zukunft im Wohnungsbau und für den Klimaschutz. Er ist CO2-neutral, nachwachsend, energieeffizient und trägt zur Wohngesundheit bei. Dieses Buch zeigt, wie Immobilieneigentümer:innen am besten vorgehen können, wenn sie mit Holz bauen bzw. sanieren möchten.
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