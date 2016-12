11.10.2016 | Serie Stuttgarter Controller-Forum 2016

Green-Controlling-Preis 2016 geht an Bosch und DATEV

Der Green-Controlling-Preis 2016 geht an die Robert Bosch GmbH für die „Entwicklung eines Systems für strategisches und operatives Umweltcontrolling“ sowie an die DATEV eG für den „Nachhaltigkeitscheck – Führungsinstrument zur Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung“.mehr