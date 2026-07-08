Strategie

Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin 4/2026
Controller Magazin Ausgabe 04/2.026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2.026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
Mann berührt futuristischen Display bei Transformation
Mann berührt futuristischen Display bei Transformation
Veranstaltungskalender

Jahreskonferenz Strategie & Transformation (18.06.2026)

Die Spielregeln ganzer Branchen werden neu geschrieben, doch viele Unternehmen reagieren darauf mit Zögern statt mit Gestaltungswillen. Dabei stehen Manager:innen gerade angesichts des Spannungsfelds aus KI-Revolution, geopolitischer Volatilität und Profitabilitätsdruck in der Verantwortung, Strategien zu prüfen und Unternehmen neu auszurichten. Im Rahmen der Jahreskonferenz Strategie & Transformation werden konkrete Wege aufgezeigt, wie Technologie, Performance und Wachstum neu verknüpft werden können.
CM 02 2026
CM 02 2026
Controller Magazin Ausgabe 02/2.026

RISIKOMANAGEMENT: Risiken analysieren, reduzieren, vermeiden

Seit 2020 ist Risikomanagement ein Dauerthema in deutschen Unternehmen: die Covid-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Lieferkettenprobleme oder die labile US-Zollpolitik verhindern seit Jahren stabile Planungen. In dieser Ausgabe werden Strategien, Werkzeuge und Maßnahmen vorgestellt, um Unternehmen auch unter solchen Bedingungen stabiler zu machen.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2.026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
CM 06 2025
CM 06 2025
Controller Magazin Ausgabe 06/2.025

Magic Numbers: Die besten Rezepte für ein zukunftsfähiges Reporting

Das Reporting ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in klassischen Themen hohe Dynamik und zahlreiche Innovationen stecken können. In Zeiten dynamischer Märkte, wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Transparenz und Steuerung wird das Reporting zur strategischen Schlüsselkompetenz. Doch wie gelingt der Spagat zwischen Standardisierung und Flexibilität? Zwischen Automatisierung und Interpretation? Unsere Autorinnen und Autoren liefern dazu detaillierte Analysen, bewährte Konzepte und erfolgreiche Praxisbeispiele.
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin 5/2025
Controller Magazin Ausgabe 05/2.025

Migration auf S/4HANA: Es wird höchste Zeit!

Neben dem Alltagsgeschäft stehen derzeit viele Controlling-Bereiche vor oder in einem "Once-in-a-Lifetime"-Projekt: der Migration auf SAP S/4HANA. Die neue Ausgabe des Controller Magazins unterstützt dabei mit Praxisberichten, Anwender-Interviews und Umsetzungs-Leitfäden. Sie bieten den Controllerinnen und Controllern  wertvolle Impulse und Empfehlungen, um das Steuerungsmodell ihres Unternehmens fit für die Zukunft zu machen. Weitere Themen sind u.a. künstliche Intelligenz, agile Konzepte im Controlling sowie Unternehmensplanung zwischen Integration und Flexibilität.
Martin Reuter
Martin Reuter
Horváth Jahreskonferenz Strategie & Transformation 2025

Transformation in der Architekturbranche: Für nachhaltige und menschenorientierte Gebäude

Auch die Architekturbranche steht unter Transformationsdruck. Im Spannungsfeld von Klimakrise, gesellschaftlichem Wandel und technologischem Fortschritt muss sie immer wieder neue Antworten finden. Martin Reuter gab den Teilnehmenden vier Empfehlungen für eine erfolgreiche Transformation mit auf den Weg, die auch über die Architekturbranche hinaus Gültigkeit haben.
ControllerMagazin 4/2025
ControllerMagazin 4/2025
Controller Magazin Ausgabe 04/2.025

Wer plant, gewinnt! Planung und Forecasting – Durch Vorausschauen zum Erfolg

Die Welt wandelt sich - und die Rollenbilder im Controlling wandeln sich mit! Controllerinnen und Controller sind gefordert, als Gestalterinnen und Gestalter des Wandels aufzutreten. Das kann besonders im Rahmen des Planungsprozesses erfolgen. Dieses Controller Magazins ist daher dem Thema Planung und Forecasting gewidmet und stellt innovative Konzepte und kreative Praxislösungen vor. 
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin 2/2025
Controller Magazin Ausgabe 02/2.025

PROJEKT-CONTROLLING: Ordnen, strukturieren, agil und zielgerichtet führen

Projekte – sie sind immer und überall um uns herum und begleiten uns. Gutes Projektmanagement ist dabei essenziell! Außerdem haben sich in den letzten Jahren neue, agile Methoden entwickelt, die einen völlig anderen Planungs- und Steuerungsansatz verfolgen. Bei der erfolgreichen Steuerung von Projekten können Controllerinnen und Controller als Business Partner einen wichtigen Beitrag leisten. In dieser Ausgabe beleuchten viele, ganz unterschiedliche Beiträge das Thema aus verschiedenen Perspektiven.
Strategie Meeting Zahlen Besprechung Planung
Strategie Meeting Zahlen Besprechung Planung
Digitalisierung

Digital Finance als Schlüssel zum Erfolg: Strategien für Startups, Scale-Ups und KMUs

"Digital Finance als Schlüssel zum Erfolg: Strategien für Startups, Scale-Ups und KMUs" beleuchtet die Bedeutung technologischer Lösungen im Finanzbereich, um Krisen zu meistern und Effizienz zu steigern. In Zeiten von Krieg, Lieferkettenengpässen und Funding-Krisen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, schnell positive Cashflows zu erzielen und Talente zu gewinnen. Automatisierung und gezielte Tools, ob eigenentwickelt oder zugekauft, ermöglichen strategische Steuerung und platzieren Finance als Werttreiber. Klar definierte Verantwortlichkeiten und eine agile Kultur fördern den Erfolg.
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin 6/2024
Controller Magazin Ausgabe 06/2.024

Reporting: Wie man entscheidungsrelevante Daten klar kommuniziert.

Reporting ist weit mehr als das bloße Auflisten von Zahlen und Fakten. Es ist ein essenzielles Instrument, um Transparenz zu schaffen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensstrategie zu steuern – gerade in Zeiten von Digitalisierung und datengetriebenen Entscheidungen. In unseren Beiträgen beleuchten wir die neuesten Trends und Technologien im Reporting, die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning sowie die Herausforderungen, die mit der Integration von Big Data verbunden sind.
Gehirn
Gehirn
Erfolgreiche Skalierung von KI in Controlling und Finance

Strategie & Organisation: Den roten Faden für die KI-Implementierung finden

Strategie und Organisation spielen entscheidende Rollen bei der Skalierung von KI im Unternehmenskontext. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Skalierung von Künstlicher Intelligenz: Reifegradmodell und Handlungsempfehlungen“. Insbesondere im Controlling- und Finance-Bereich ist eine fundierte Strategie notwendig, um KI-Initiativen erfolgreich und nachhaltig zu integrieren.
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin 5/2024
Controller Magazin Ausgabe 05/2.024

Controlling-Kompetenzen: digitaler, agiler, nachhaltiger

In der aktuellen Ausgabe stehen die künftig notwendigen Kompetenzen und Skills von Controllerinnen und Controllern im Mittelpunkt. In einer sich rasant verändernden Welt, geprägt von technologischen Innovationen und neuen Arbeitsmodellen, stehen Controller vor der Herausforderung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und anzupassen. Der Arbeitsalltag von Controllern, d.h. das WIE, wird sich deutlich verändern – auf alle Fälle digitaler, agiler und nachhaltiger.
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Haufe Shop: Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten
Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten

David Bausch beleuchtet in seinem Buch die fünf zentralen Handlungsfelder der modernen Arbeitswelt und zeigt, wie Unternehmen sich jetzt aufstellen müssen, damit sie zukunftsfähig bleiben. Mit praxisnahen Impulsen, Best Cases und Interviews mit Expertinnen und Experten.
Integration von ESG-Prinzipien: ESG-Leadership
ESG-Leadership

Das Fachbuch bietet fundierte Einblicke und praxisnahe Ansätze zur nachhaltigen Unternehmensführung. Es beleuchtet ganzheitliche ESG-Strategien und digitale Verantwortung als zentrale Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Haufe Shop: Die Management-Toolbox
Die Management-Toolbox

Dieses Buch enthält alles, was Führungskräfte für ihre Führungsaufgaben brauchen: Umfassende Strategien und Tools zur effektiven Umsetzung von Innovation, Change Management, Produktivität und Digitalisierung. Es werden Methoden und Tools vorgestellt, die sich in der Praxis bewährt haben.
Fachbeiträge & Kommentare
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 4.4 IT-Strategie
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 4 Strategie für notleidende Risikopositionen (Tz. 3)
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 4.1 Strategie zum Abbau eines hohen NPL-Bestandes
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Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 6.1.6 Beispiel IKT-Strategie
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Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / Strategien
Kommentar
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