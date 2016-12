Management

06.12.2016 | News Personalführung am Laufen halten

Der ideale Kommunikationskreislauf in der Steuerkanzlei

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Personalführung in der Kanzlei kann allgemein als zielgerichtetes Einbinden aller Personen der Kanzlei im Sinne der Aufgaben der Kanzlei bezeichnet werden. Damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser mit Informationen und Wissen umgehen und die Entwicklung der Kanzlei mittragen und vor allem aktiv vorantreiben, müssen sie in einen funktionierenden Kommunikationskreislauf in der Kanzlei einbezogen werden.mehr