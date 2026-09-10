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Kanzlei

Kanzleinachfolge
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Büros von Anwälten, Patentanwälten, Steuerberatern und Notaren werden – unabhängig von ihrer jeweiligen Rechtsform – Kanzlei genannt.

Der Begriff der Kanzlei geht auf den lateinischen Begriff „Cancellarius“ zurück. Der Cancellarius war im alten Rom ein Amtsdiener, der den Verkehr an den Schranken (lat.: cancelli) des Sitzungszimmers zwischen Beamten und Besuchern regelte. In der heutigen Zeit werden unter Kanzlei vor allem die Räumlichkeiten verstanden, in denen ein Anwalt oder Notar seinem Beruf nachgeht.

Der Name Kanzlei wird völlig unabhängig von der Rechtsform, in der Rechtsanwälte organisiert sein können, gebraucht. So spricht man von einer Kanzlei sowohl bei einem Einzelanwalt als auch bei einer Rechtsanwalts-GmbH und auch bei einer Partnerschaftsgesellschaft, einer Sozietät oder Bürogemeinschaft.

Kanzleien und Staatskanzleien

Nichts mit den Rechtsanwaltskanzleien zu tun haben die sog. Staatskanzleien. Diese obersten Landesbehörden unterstützen die jeweiligen  Ministerpräsidenten in einem Bundesland bei der Ausübung der Regierungsgeschäfte. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen heißen sie Senatskanzleien.

Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht
Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht

Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Konjunkturell schwierige Zeiten sind immer auch Zeiten der Unruhe und Unsicherheit in den Unternehmen. Weil es kein Handbuch dafür gibt, wie man das eigene Unternehmen aus einer Krise heraussteuert, ist es gut, dass es Berater gibt, auf die man zurückgreifen kann. Für die arbeitsrechtlichen Themen, die sich bei allen Maßnahmen ergeben, die Auswirkungen auf die Beschäftigten haben, ist eine gute arbeitsrechtliche Beratung wertvoll. Die nunmehr sechzehnte Auflage dieses Kompendiums soll bei der Auswahl des passenden arbeitsrechtlichen Beraters helfen.
Fragezeichen Sprechblase Verwirrung Kommunikation Heft Stift
Fragezeichen Sprechblase Verwirrung Kommunikation Heft Stift
Studie

Auswirkungen von KI auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien

Eine von format C: consulting und der HM Business School durchgeführte Studie untersucht die Auswirkungen von KI und Automatisierung auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien. Ziel ist es, aktuelle Preisstrategien, technologische Einflüsse und strategische Anpassungen zu analysieren. Die Ergebnisse werden im Mai 2026 veröffentlicht, Teilnehmende erhalten den Bericht kostenfrei.
Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht 2025
Personalmagazin Kanzleien im Arbeitsrecht 2025

Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Wird es der neuen Regierung gelingen, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie Unternehmen genug Flexibilität geben, zu guten betrieblichen, tariflichen und wirtschaftlichen Lösungen zu kommen? HR sitzt "im Cockpit des Wandels" und sieht sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Viele kann HR mit Bordmitteln selbst bewältigen. Bei anderen Themen, gerade im Bereich Restrukturierung und Personalabbau, ist es sinnvoll, sich Beratung ins Haus zu holen. Die mittlerweile 13. Auflage dieses Kompendiums wird Sie bei der Auswahl unterstützen.
Kanzleien im Arbeitsrecht 2024
Kanzleien im Arbeitsrecht 2024

Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Die rechtlichen Rahmenbedingungen hinken den Veränderungen in der Arbeitswelt hinterher. Das Betriebsverfassungsgesetz wurde zuletzt 1972 in größerem Umfang reformiert. Das Arbeitszeitgesetz stammt dem Jahr 1994. Die Verbandszugehörigkeit der Arbeitgeber sinkt, die Gewerkschaften verlieren Mitglieder, die Zahl der Betriebe mit Betriebsrat geht zurück. Wo mangels "Mitspieler" keine tariflichen und betrieblichen Lösungen mehr gefunden werden können, versucht der Gesetzgeber, die Lücke zu schließen und erlässt Gesetz um Gesetz. Viele Fragestellungen lassen sich kaum noch lösen, ohne eine gute Beratung hinzuzuziehen. Die 14. Auflage dieses Kompendiums soll bei der Auswahl eines arbeitsrechtlichen Beraters behilflich sein.
Personalmagazin plus: Kanzleien im Arbeitsrecht 2023
Personalmagazin plus: Kanzleien im Arbeitsrecht 2023

Kanzleien im Arbeitsrecht: Übersicht, Trends, Profile

Der Umbruch in der Arbeitswelt setzt sich fort. Prozesse werden digitalisiert, künstliche Intelligenz hält Einzug, neue Technologien krempeln ganze Branchen um. Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich in der Arbeitswelt und führen zu einem Wandel der Unternehmenskultur und des Führungsverständnisses. Ein neues, moderneres Arbeitsrecht muss den Veränderungen der Gesellschaft und den sich ändernden Wünschen der Beschäftigten gerecht werden. Um die Handlungsspielräume optimal zu nutzen, wird bei vielen Fragestellungen eine gute Beratung vonnöten sein. Die 13. Auflage dieses Kompendiums wird bei der Auswahl eines arbeitsrechtlichen Beraters gute Dienste leisten.
PM plus Kanzleien im Arbeitsrecht 2022
PM plus Kanzleien im Arbeitsrecht 2022

Sonderveröffentlichung: Kanzleien im Arbeitsrecht 2022

Die Ampelkoalition hat ein anspruchsvolles Programm aufgelegt, das erahnen lässt, was an Neuregelungen in nächster Zeit zu erwarten ist. Nachweisgesetz, Hinweisgeberschutz, Arbeitnehmerdatenschutz, Mindestlohn, neue Homeoffice-Regelungen, Einführung einer Bildungs(teil)zeit und eine Modernisierung der Betriebsverfassung sind nur einige der Vorhaben, die in Planung sind. Spannende Zeiten für HR, in denen sicherlich hier und da eine gute Beratung vonnöten sein wird. Die mittlerweile zwölfte Auflage dieses Kompendiums wird Sie bei der Auswahl eines arbeitsrechtlichen Beraters unterstützen.
E-Mail Tastatur vor Weltkarte
E-Mail Tastatur vor Weltkarte
Elektronisches Bürger- und Organisationen-Postfach

EBO soll elektronischen Rechtsverkehr mit Justiz und Behörden ab 2022 massiv ausbauen

Mit dem „elektronischen Bürger- und Organisationen-Postfach“ (eBO) und dem Steuerberaterpostfach soll die elektronische Kommunikation mit Justiz und Behörden deutlich an Fahrt aufnehmen. Zwar wurde das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bereits 2013 verabschiedet, volle Digitalisierung wurde bisher aber trotz beA noch nicht erreicht.
Friedhof im Herbst
Friedhof im Herbst
Kondolenzschreiben

Angemessene Beileidswünsche beim Tod von Mitarbeitern, Mandanten und Geschäftspartnern

Wenn ein Mitarbeiter, ein langjähriger Mandant oder ein Geschäftspartner stirbt, sind Beileidswünsche nicht nur ein Herzenssache, sie sind eine Frage guter Umgangsformen. Sie sollten nicht aus einem Satz oder der Unterschrift unter einem Vordruck bestehen, sondern Anteilnahme zeigen und eine Würdigung des Verstorbenen ausdrücken. Pathetisch muss es deshalb nicht werden. Was ist zu beachten?

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Erfolgreich umsetzen: Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung
Neue Arbeitswelt in der Steuerberatung

Das Buch ist ein Wegweiser für alle, die ihre Kanzlei in eine moderne und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung transformieren wollen. Es bietet Strategien und praktische Ratschläge, um die Vorteile von New Work voll auszuschöpfen und sich erfolgreich den neuen Herausforderungen zu stellen.

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