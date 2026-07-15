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frau geht treppe hinauf_aufstieg
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Bundesregierungsentwurf

Anwaltliches Berufsrecht: Bundesregierung beschließt umfassende Reform

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Neuordnung des Berufsrechts der rechtsberatenden Berufe verabschiedet. Die geplanten Änderungen betreffen die aufsichtsrechtliche Tätigkeit der Anwalts- und Steuerberaterkammern sowie die ehrenamtliche Tätigkeit bei den Berufsgerichten. Zudem sind Erleichterungen und erweiterte Möglichkeiten bei der Zulassung zur Anwaltschaft vorgesehen.
gestresster Mann macht Nachtschicht
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Rechtsanwälte

5 gute Gründe gegen eine Kanzleigründung

Der Chef nervt ebenso wie alte Strukturen und Teams voller Konkurrenten. Die Arbeitsbelastung steigt massiv, eine 24/7-Erreichbarkeit, Wochenend- und Nachtschichten keine Seltenheit. Der Druck, möglichst viele „Billable Hours“ zu produzieren, ist ungebrochen. Gleichzeitig werden nur noch halb so viele Juniors und Associates eingestellt, weil Automatisierung und KI viele Aufgaben nun übernehmen. Dabei war es doch noch nie so einfach und kostengünstig, seine eigene Kanzlei aufzumachen. 
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