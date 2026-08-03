Elektronischer Rechtsverkehr

E-Mail Tastatur vor Weltkarte
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Elektronisches Bürger- und Organisationen-Postfach

EBO soll elektronischen Rechtsverkehr mit Justiz und Behörden ab 2022 massiv ausbauen

Mit dem „elektronischen Bürger- und Organisationen-Postfach“ (eBO) und dem Steuerberaterpostfach soll die elektronische Kommunikation mit Justiz und Behörden deutlich an Fahrt aufnehmen. Zwar wurde das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs bereits 2013 verabschiedet, volle Digitalisierung wurde bisher aber trotz beA noch nicht erreicht.
rechtssichere E-Mail-Adressgewinnung Mailingwork
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LAG Schleswig-Holstein

Ohne beA-Nutzung keine Beiordnung des Rechtsanwalts im Arbeitsrecht in SH

In Schleswig-Holstein können Rechtsanwälte und Behörden seit dem 1.1.2020 Schriftsätze nur noch per elektronischem Rechtsverkehr bei den Arbeitsgerichten einreichen. Beiordnung als Rechtsanwalt im Rahmen der Prozesskostenhilfe ist daher nicht möglich, wenn der Anwalt nicht in der Lage ist, Schriftsätze über das beA einzureichen und ein elektronisches Empfangsbekenntnis abzugeben, so das LAG Schleswig-Holstein.
E-Mail-Symbol mit Computer-Netzwerk
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Container-Signatur reicht nicht

Schriftsätze über EGVP sind nur mit qualifizierter elektronischer Signatur fristwahrend

Elektronische Schriftsätze über das EGVP müssen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein – eine Container-Signatur ist seit 2018 nicht mehr ausreichend. Das gilt auch, wenn lediglich ein Dokument via Container übermittelt wurde. Aus dem Rechtsstaatsprinzip und der prozessuale Fürsorgepflicht folgt aber eine Hinweispflicht des Gerichtes bei einem entsprechenden Schriftsatzeingang.
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