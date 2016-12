Fristversäumnis

21.08.2013 | News Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Großgeschäftsstelle Frankfurt oder: Wahl der falschen Telefaxnummer schadet nicht immer

Gehört ein Telefaxgerät zu einer gemeinsamen Post- und Faxannahmestelle, die als Geschäftsstelle sämtlicher angeschlossener Gerichte und Behörden gilt, ist ein per Telefax übermittelter Schriftsatz auch in die Verfügungsgewalt des Gerichts gelangt, wenn für die Übermittlung versehentlich die Faxnummer einer anderen in den Behörden- und Gerichtsverbund einbezogenen Stelle gewählt worden ist.mehr