08.11.2016 | Serie Kleine Rechtsmittelkunde

Fax falsch gelandet - Rechtsmittelfrist durch Fax-Eingang bei der Justizkasse versäumt

Wird eine Rechtsmittelschrift versehentlich an die in einer Nebenstelle ansässige Justizkasse gefaxt, befindet sich der Schriftsatz auch dann nicht in der Verfügungsgewalt des Gerichts, wenn die Justizkasse eine Organisationseinheit des Rechtsmittelgerichts bildet. Außerdem gilt: Die Richtigkeit der Faxnummer ist aktuell zu überprüfen.