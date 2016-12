Compliance-Organisation

23.12.2016 | News Compliance im Mittelstand

Das Problem an der Compliance ist die Umsetzung

Bild: Corbis

Eigentlich ist der deutsche Mittelstand in Sachen Compliance auf einem guten Weg. Doch „das Problem ist meist nicht das Bewusstsein, sondern die Umsetzung“, so Dr. Jörg Viebranz von Idox Compliance in einem Interview auf Markt und Mittelstand online.mehr