IDW

IFRS
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IFRS Rechnungslegung

Fachlicher Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Nahost-Krieges

Das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 6. März 2026 einen Fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prüfung veröffentlicht. Hiermit sollen Unternehmen und Wirtschaftsprüfern eine erste Orientierung zu Fragen geboten werden, die sich für Abschlüsse und Lageberichte stellen können, deren Aufstellung oder Prüfung in zeitlicher Nähe zum Ausbruch des Konflikts erfolgt. Im Fokus dieser News steht die Rechnungslegung nach IFRS.
Zwei Männer arbeiten an Bilanz
Zwei Männer arbeiten an Bilanz
IFRS

DRSC und IDW nehmen Stellung zum IASB Entwurf Bilanzierung nach der Equity-Methode

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 19.9.2024 den IASB/ED/2024/7 Bilanzierung nach der Equity-Methode – IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 202x) veröffentlicht. DRSC und IDW haben nunmehr zu diesem Entwurf Stellung genommen. Beide Organisationen bemängeln, dass der IASB keine konzeptionelle Würdigung der Equity-Methode vorgenommen hat.
Docklands
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IDW Stellungnahme

BMJ-Formulierungshilfe zum Übergang auf höhere Schwellenwerte für die Unternehmensgrößenklassen

Die Umsetzung der angekündigten Schwellenwerterhöhung nimmt weiter Fahrt auf. Am 21.12.2023 ist im EU-Amtsblatt (Reihe L) die Delegierte Richtlinie (EU) 2023/2775 der Kommission vom 17.10.2023 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Anpassung der Größenkriterien für Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große Unternehmen oder Gruppen veröffentlicht worden.
Modernes Haus Immobilie
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Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

Muster-Anwendungshinweise zur ImmoWertV – IDW fordert weiterhin Verbesserungen

Das IDW hat eine Stellungnahme zu den Muster-Anwendungshinweisen zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) veröffentlicht. Darin begrüßt das IDW die Entwicklung von diesen Hinweisen, weist aber erneut darauf hin, dass bei der Wahl des Wertermittlungsverfahrens für den Verkehrswert auch andere als die in der ImmoWertV explizit erwähnten Wertermittlungsverfahren ohne zusätzliche Einschränkung zugelassen werden sollten.
Bitcoin
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Kryptowährungen

IDW veröffentlicht Knowledge Paper

Mit seinem am 5.7.2022 veröffentlichten Knowledge Paper vermittelt das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) Geschäftsleitungen, Aufsichtsräten, Wirtschaftsprüfern und weiteren Interessierten die Grundlagen von Kryptowährungen und klärt über Chancen und Risiken auf. Die aufgeführten Erläuterungen sollen die Basis dafür bilden, die zukünftige Entwicklung von Kryptowährungen oder anderen Kryptoprodukten besser einordnen zu können sowie das Bewusstsein für die damit zusammenhängenden Risiken für Unternehmen und deren Berater zu schärfen.
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Fachbeiträge & Kommentare
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 3. Mögliche Auswirkungen des zur Konsultation gestellten IDW-Rundschreibens (BFA 7) zu Pauschalwertberichtigungen auf die Risikotragfähigkeitsrechnung
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 8.2 Risikoorientierter Prüfungsansatz
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Zaruk/Weigl, MaRisk Literaturverzeichnis
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 2.3.3 Terminologie der Wirtschaftsprüfer
Kommentar
Hannemann/Biewer/Kocatepe/Z... / 2.11.3.2 Barwert der Verwaltungskosten
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