Der International Valuation Standards Council (IVSC) hat das vierte Perspektiven-Papier „Deciphering Technology“ herausgegeben, um auf die Bedeutung von immateriellen Vermögenswerten hinzuweisen. Aufgrund der Entwicklung und Einführung neuer Technologien nehmen diese zunehmend einen größeren Anteil auf der Aktivseite der Bilanz ein als materielle Vermögenswerte.

Hintergrund zum internationalen Rat für Bewertungsstandards (IVSC)

Das IVSC ist eine globale Non-Profit-Organisation und arbeitet mit Organisationen wie dem IASB zusammen, um weltweit einheitliche Bewertungsstandards für alle Asset-Klassen einschließlich Unternehmensbewertungen zu generieren und deren einheitliche Anwendung zu fördern. Es handelt sich hierbei um einen internationalen Rat für Bewertungsstandards, der regelmäßig Publikationen zu Bewertungssachverhalten herausgibt.

Die Anzahl der Mitglieder des Rates umfasst über 170 Organisationen, die in über 130 Ländern weltweit tätig sind (Stand 2020), darunter auch das American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) und das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW).

Das IDW ist seit dem 1.10.2020 institutionelles Mitglied beim IVSC. Ziel des IDW mit dieser Mitgliedschaft ist es die deutsche Bewertungsexpertise und ein kontinentaleuropäisches Bewertungsverständnis in die Entwicklung der International Valuation Standards (IVS) stärker einzubringen. Damit solle der Entwicklung eines international einheitlichen Bewertungsverständnisses und der Zuverlässigkeit und Transparenz sowie Vergleichbarkeit von Bewertungen Rechnung getragen werden.

Die Standards (International Valuation Standards, kurz IVS) sind in

General Standards , bspw. IVS Framework oder IVS 101 Scope of Work und

, bspw. IVS Framework oder IVS 101 Scope of Work und Asset Standards, bspw. IVS 200 Business and Business Interests

aufgeteilt.

Hintergrund zum Perspektiven-Papier „Deciphering Technology“

Insgesamt wurden bisher 3 Perspektiven-Papiere vom IVSC zum Thema „Time To Get Tangible about Intangible Assets“ veröffentlicht.

Nun wurde im Juli 2023 das Papier „Deciphering Technology“ veröffentlicht, da aufgrund der Entwicklung und Einführung neuer Technologien immaterielle Vermögenswerte (intangible assets) zunehmend einen größeren Anteil auf der Aktivseite der Bilanz einnehmen als materielle Vermögenswerte (tangible assets). Demnach habe diese Transformation einen tiefgreifenden Effekt auf die Bewertung von Vermögenswerten und Geschäften. Aus diesem Grund wurde mit der Veröffentlichung des Perspektiven-Papiers die Bewertung von Technologien untersucht.

Hierbei wurden die nachfolgenden Themen untersucht:

Definition von Technologie im Zusammenhang mit der Bewertung: Technologie ist eine Anwendung von Wissen um praktische Ziele wiederproduzierend zu erreichen.

im Zusammenhang mit der Bewertung: Technologie ist eine Anwendung von Wissen um praktische Ziele wiederproduzierend zu erreichen. Untersuchung des Lifecycles von Technologien und die Schwierigkeit Nutzen als wirtschaftlichen Gewinn zu realisieren

und die Schwierigkeit Nutzen als wirtschaftlichen Gewinn zu realisieren Auflistung zweier besonderer Technologiemerkmale , die für die Bewertung kritisch sind: (1) Investitionen beeinflussen maßgeblich die Entwicklung der Technologie; (2) Investitionen in Technologie führen zu den unterschiedlichsten Ergebnissen

, die für die kritisch sind: Untersuchung des Verhältnisses des Technologiewerts gegenüber dem Unternehmenswert anhand des Launch von Apple’s IPhone am 9.01.2007

gegenüber dem anhand des Launch von Apple’s IPhone am 9.01.2007 Messung der Investorenreaktion zu den Entwicklungen in der Bewertung von Technologien

zu den Entwicklungen in der Bewertung von Technologien Darlegung, wie IVS verwendet werden können, um mit technologieinduzierten Bewertungsrisiken besser umzugehen

In den nächsten Papieren werden spezifische immaterielle Vermögenswerte überprüft und dahingehend untersucht, inwieweit diese Vermögenswerte zusammenwirken.

Perspektiven-Papiere bringen zukünftige Trends in den Fokus von Bewertern

Um der zunehmenden Digitalisierung durch die Einführung und den Einsatz neuer Technologien in Bereichen wie der Bahnnetze, der Elektrifizierung und beim klassischen Verbrennungsmotor in der Bewertung Rechnung zu tragen, sind die Perspektiven-Papiere des IVSC sinnvoll und bringen zukünftige Trends in den Fokus von Bewertern. Einzelne (IVS-)Standards konkretisieren die Bewertung einzelner Assets.