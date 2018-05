Wie die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen richtig berechnet wird. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Unter der Rubrik „Aus der Praxis ‒ für die Praxis“ greifen wir Kundenanfragen aus dem Bereich Jahresabschluss, Buchhaltung und Steuern auf, die ein Fachautor für uns beantwortet. Heute eine Frage zur Berechnung einer Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Praxis-Beispiel: Berechnung einer Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen für eine mittelgroße Kapitalgesellschaft

Die Kurt Fleißig GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in Freiburg i. Br. ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Aus Vereinfachungsgründen wird für Zwecke der Berechnung latenter Steuern von einem Gesamtsteuersatz i. H. v. 30 % ausgegangen.

Die Geschäftsunterlagen werden in separaten, gemieteten Archivräumen gelagert.

Die Jahresmiete für das Verwaltungsgebäude, in dem das 200 qm große Archiv untergebracht ist, beträgt 48.000 EUR; das Verwaltungsgebäude hat eine Nutzfläche von 800 qm.

Die Schränke, in denen die Aktenordner eines Jahrgangs untergebracht sind, werden jährlich mit 2.000 EUR abgeschrieben.

Die Heizkosten des gesamten Gebäudes betragen jährlich 4.000 EUR.

Reinigungskosten entstehen für das Gebäude pro Jahr i. H. v. 5.000 EUR.

Die anteiligen Hausmeisterkosten für das Archiv betragen 3.750 EUR.

Die einmaligen Kosten der Archivierung (Datenträger, Personalkosten etc.) betragen 300 EUR.

Die Vollkosten entsprechen den Einzelkosten zuzüglich angemessener Teile der notwendigen Gemeinkosten.

Die durchschnittliche Kostensteigerung beträgt 2 % pro Jahr.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.10 soll erstmalig eine Rückstellung gebildet werden.

Jahresabschluss zum 31.12.10

Da keine Unterschiede zwischen den handelsrechtlich gebotenen Vollkosten und den steuerlich zulässigen Einzelkosten zuzüglich angemessener Teile der notwendigen Gemeinkosten existieren, entspricht der Kostenansatz in der Handelsbilanz dem steuerrechtlich zulässigen Wert.

Einzubeziehende Kosten Kostenanteil Mietkosten 48.000 EUR × 200 qm / 800 qm 12.000 EUR 60,00 % + AfA Archivschränke 2.000 EUR 10,00 % + Heizung (anteilig 25 % gem. qm) 1.000 EUR 5,00 % + Reinigung (anteilig 25 % gem. qm) 1.250 EUR 6,25 % + Hausmeister 3.750 EUR 18,75 % Jährliche Kosten der Archivierung 20.000 EUR

Hinzu kommt der einmalige Aufwand in Zusammenhang mit der Archivierung und Datensicherung i. H. v. 300 EUR.

Hinsichtlich der Aufbewahrungsdauer der Unterlagen ergibt sich folgendes Bild:

Die Geschäftsunterlagen aus dem Jahre 00 müssen mit Ablauf des Jahres 10 nicht mehr aufbewahrt werden. Die Geschäftsunterlagen aus dem Jahr 01 müssen noch 1 Jahr, aus dem Jahr 02 noch 2 Jahre usw. aufbewahrt werden. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Aufbewahrungsdauer von 5,5 Jahren.

Geschäftsjahr Aufbewahrung der Unterlagen bis… Aufbewahrungsdauer (in Jahren) 0 10 0 1 11 1 2 12 2 3 13 3 4 14 4 5 15 5 6 16 6 7 17 7 8 18 8 9 19 9 10 20 10

Tab. 1: Aufbewahrungsdauer

Handelsbilanz

Für die Rückstellungsberechnung sind bei der Bewertung die Kostensteigerungen i. H. v. 2 % sowie das Abzinsungsgebot zu berücksichtigen:

Jahr Anzahl aufzubewahrende Jahrgänge Gesamtkosten mit Kostensteigerung Zinssatz1 Rückstellungsbetrag in EUR 11 10 20.000 20.000,00 20.000,00 12 9 18.000 18.360,00 3,90 % 17.007,54 13 8 16.000 16.646,40 4,07 % 14.768,75 14 7 14.000 14.856,91 4,22 % 12.592,86 15 6 12.000 12.989,19 4,36 % 10.493,29 16 5 10.000 11.040,81 4,48 % 8.487,93 17 4 8.000 9.009,30 4,59 % 6.580,51 18 3 6.000 6.892,11 4,69 % 4.776,51 19 2 4.000 4.686,64 4,78 % 3.078,62 20 1 2.000 2.390,19 4,86 % 1.487,08 Rückstellungsbetrag 99.273,09 1 fiktive Zinssätze

Tab. 2: Rückstellungsberechnung mit Bewertung der Kostensteigerung

Steuerbilanz

In der Steuerbilanz dürfen bei der Bewertung der Rückstellung keine Kostensteigerungen berücksichtigt werden. Ferner hat eine Abzinsung zu unterbleiben. Für steuerliche Zwecke kann auf die Multiplikatormethode zurückgegriffen werden, d. h. die jährlichen Kosten werden mit dem Faktor 5,5 multipliziert. Darüber hinaus ist ein pauschaler Abschlag i. H. v. 20 % für freiwillig aufbewahrte Unterlagen vorzunehmen (OFD Niedersachsen, Verfügung v. 5.10.2015, S 2137-106-St 221/St 222).

Jährliche Kosten für Archivierung 20.000 20 % Abschlag für freiwillig aufbewahrte Unterlagen 4.000 Jahresaufwand für aufbewahrungspflichtige Unterlagen 16.000 durchschnittliche Aufbewahrungsdauer 5,5 Jahre (Multiplikator) 88.000 Rückstellungsbetrag 88.000

Zu diesen Rückstellungsbeträgen ist noch der einmalige Aufwand für die Archivierung i. H. v. 300 EUR hinzuzurechnen, der nicht vervielfältigt werden darf.

Es ergeben sich somit in der Handelsbilanz folgende Buchungen zum 31.12.10:

Konto Kontenbezeichnung Betrag Konto Kontenbezeichnung Betrag SKR 03 Soll EUR SKR 03 Haben EUR 4210 Miete (60 %) 59.564 4830 AfA auf Sach-AV (10 %) 9.927 4110 Löhne (18,75 % + 6,25 %) 24.818 4230 Heizung (5 %) 4.964 4900 Sonstige Aufwendungen 300 966 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 99.573

Konto SKR 04 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 04 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 6310 Miete (60 %) 59.564 6220 AfA auf Sach-AV (10 %) 9.927 6010 Löhne (18,75 % + 6,25 %) 24.818 6320 Heizung (5 %) 4.964 6300 Sonstige Aufwendungen 300 3096 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 99.573

Für die Ermittlung der latenten Steuern sind die handels- und steuerrechtlichen Wertansätze gegenüberzustellen:

HGB 31.12.10 EStG 31.12.10 temporäre Differenz Veränderung Latente Steuern (30 %) 99.573 88.300 11.273 3.382

Aufgrund der temporären Differenz i. H. v. 11.273 EUR ergeben sich bei einem Steuersatz i. H. v. 30 % aktive latente Steuern i. H. v. 3.382 EUR. Falls die Kurt Fleißig GmbH von ihrem Ansatzwahlrecht für aktive latente Steuern Gebrauch macht, ist folgende Buchung vorzunehmen:

Konto SKR 03 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 03 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 0983 Aktive latente Steuern 3.382 2255 Latenter Steuerertrag 3.382

Konto SKR 04 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 04 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 1950 Aktive latente Steuern 3.382 7649 Latenter Steuerertrag 3.382

Jahresabschluss zum 31.12.11

Zum Bilanzstichtag 31.12.11 ist die Rückstellung für Aufbewahrungspflichten neu zu berechnen oder an die neue Rückstellungshöhe anzupassen. In der Handelsbilanz muss der Anteil des neu zu passivierenden Jahrgangs 11 an der gesamten Rückstellung ermittelt werden.

Jahr Anzahl Jahre Aufbewahrung Kosten nominell mit Kostensteigerung Zinssatz1 Rückstellung-betrag in EUR 12 10 2.000 2.000,00 2.000,00 13 9 2.000 2.040,00 3,90 % 1.889,73 14 8 2.000 2.080,80 4,07 % 1.846,09 15 7 2.000 2.122,42 4,22 % 1.798,98 16 6 2.000 2.164,86 4,36 % 1.748,88 17 5 2.000 2.208,16 4,48 % 1.697,59 18 4 2.000 2.252,32 4,59 % 1.645,13 19 3 2.000 2.297,37 4,69 % 1.592,17 20 2 2.000 2.343,32 4.78 % 1.539,31 21 1 2.000 2.390,19 4.86 % 1.487,08 Rückstellungsbetrag 17.244,95 1 fiktive Zinssätze

Tab. 3: Rückstellungsberechnung 11 mit Bewertung der Kostensteigerung

Zuzüglich des Einmalaufwands beträgt der Zuführungsbetrag zur Rückstellung somit 17.545 EUR.

Dieser Zuführungsbetrag ist entsprechend ihres prozentualen Anteils auf die einzelnen Kostenarten zu verteilen. Des Weiteren ist noch der Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung zu berechnen und separat zu buchen. Dieser lässt sich am einfachsten unter Zugrundlegung des Berechnungsschemas des Vorjahrs unter Außerachtlassung des neu zugeführten Jahrgangs ermitteln.

Jahr Anzahl Jahre Aufbewahrung Gesamtkosten Zinssatz1 Rückstellungsbetrag in EUR 12 9 18.360,00 18.360,00 13 8 16.646,40 3,90 % 15.420,17 14 7 14.856,91 4,07 % 13.181,11 15 6 12.989,19 4,22 % 11.009,76 16 5 11.040,81 4,36 % 8.919,30 17 4 9.009,30 4,48 % 6.926,15 18 3 6.892,11 4,59 % 5.034,09 19 2 4.686,64 4,69 % 3.248,03 20 1 2.390,19 4,78 % 1.570,10 Summe 83.668,70 1 fiktive Zinssätze

Tab. 4: Ermittlung des Rückstellungsbetrags

In 10 betrug die Rückstellung 99.573 EUR. Rechnet man den für 11 passivierten Betrag i. H. v. 20.000 EUR ab, ergibt sich ein Betrag von 79.573 EUR. Der Abzinsungsaufwand beträgt somit 4.095,70 EUR (= 83.668,70 EUR –79.573 EUR). Der Zinsaufwand ist unter dem Konto "Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen" auszuweisen.

Auf Basis der errechneten Kostenanteile ergeben sich somit folgende Buchungen zum 31.12.11:

Konto SKR 03 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 03 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 4210 Miete (60 %) 10.347 4830 AfA auf Sach-AV (10 %) 1.725 4110 Löhne (18,75 % + 6,25 %) 4.311 4230 Heizung (5 %) 862 4900 Sonstige Aufwendungen 300 2144 Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen 4.096 0966 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 21.641

Konto SKR 04 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 04 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 6310 Miete (60 %) 10.347 6220 AfA auf Sach-AV (10 %) 1.725 6010 Löhne (18,75 % + 6,25 %) 4.311 6320 Heizung (5 %) 862 6300 Sonstige Aufwendungen 300 7362 Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen 4.096 3096 Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 21.641

Für die Ermittlung der latenten Steuern sind die handels- und steuerrechtlichen Wertansätze gegenüberzustellen:

HGB 31.12.11 EStG 31.12.11 temporäre Differenz Veränderung 31.12.10 Veränderung latente Steuern (30 %) 121.214 99.600 21.614 10.341 3.102

Die temporäre Abweichung bei den Rückstellungen hat sich um 10.341 EUR erhöht (= 21.614 ./. 11.273). Die aktiven latenten Steuern erhöhen sich somit um 3.102 EUR. Es ergibt sich folgende Buchung:

Konto SKR 03 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 03 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 0983 Aktive latente Steuern 3.102 2255 Latenter Steuerertrag 3.102

Konto SKR 04 Soll Kontenbezeichnung Betrag EUR Konto SKR 04 Haben Kontenbezeichnung Betrag EUR 1950 Aktive latente Steuern 3.102 7649 Latenter Steuerertrag 3.102

Frage zum Berechnungsbeispiel:

Wie berechnet sich der Rückstellungswert EStG 31.12.11 von 99.600 EUR ?

U.E. wurde nicht berücksichtigt, dass ein Jahrgang nicht mehr aufbewahrt werden muss und alle anderen Jahrgänge nur noch ein Jahr kürzer aufbewahrt werden müssen. Auch wurde u.E. bei der Zuführung zur Rückstellung der Abschlag von 20% für "freiwillig aufbewahrte Unterlagen" nicht berücksichtigt.

Beantwortung:

Die anfallenden Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen belaufen sich in dem Beispiel des Beitrags auf 20.000 EUR. Diese setzen sich zusammen aus

Anteilige Mietkosten: 12.000 EUR

Abschreibung Schränke: 2.000 EUR

Anteilige Heizkosten: 1.000 EUR

Anteilige Reinigungskosten: 1.250 EUR

Hausmeisterkosten: 3.750 EUR

Von diesen 20.000 EUR wurde dann im Beispiel der steuerbilanziellen Rückstellung ein 20%-Abschlag für freiwillig aufbewahrte Unterlagen abgezogen, so dass 16.000 EUR verbleiben. Mittels der von der Finanzverwaltung anerkannten Multiplikatormethode (BFH-Urteil v. 18.01.2011, X R 14/09, BStBl 2011 II S. 496), die einen Faktor von 5,5 ansetzt, errechnet sich der Rückstellungsbetrag für die Steuerbilanz von 88.000 EUR (16.000 EUR x 5,5).

Der Abschlag von 20% für freiwillig aufbewahrte Unterlagen für die Steuerbilanz ist von der OFD Niedersachen (Verfügung v. 5.10.2015, S 2137-106-St 221/St 222) bestätigt. Im Beispiel ist der 20%-Abschlag nur für die Steuerbilanz angesetzt. Dieser Abschlag kann auch nach Literaturmeinung in der Handelsbilanz zum Ansatz kommen.

In der Handelsbilanz wurde der Rückstellungsbetrag im Rahmen der gesonderten Ermittlung (im Gegensatz zur Multiplikatormethode bei der Steuerbilanz) errechnet.

Dabei wird zugrunde gelegt, dass im Jahr 11 zehn aufzubewahrende Jahrgänge vorliegen, im Jahr 20 dann nur ein Jahrgang. Erst im Jahr 21 wäre dann der Nullpunkt erreicht.

Vom Jahr 11 bis 20 ist der Zeitraum von 10 Jahren abgebildet.

