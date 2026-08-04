Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
KI-Experten-Interview (Teil 2)

„Binden Sie Ihre Controller früh in KI-Projekte ein, bereits bei der Definition der Ziele und der Potenziale.“

Im ersten Teil dieses Gesprächs hat Florian Wagner dargelegt, warum der Einstieg über die Software der falsche Weg ist: KI ersetzt keine fehlenden Daten, im Gegenteil: Sie macht deren Fehlen erstmals schonungslos sichtbar. Anhand eines Fertigungsunternehmens zeigte er, wie ein digitaler Zwilling die Lücke zwischen veralteter ERP-Landschaft und KI-fähigem Reporting überbrücken kann. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage: Wie lässt sich dieser Weg strukturiert angehen?
Transformation in der Industrie

Transformation der Industrie Effizienz & Wachstum steigern

Industrieunternehmen müssen 2026 gleichzeitig Kosten senken und in Wachstum investieren. Die Duale Transformation verbindet beide Ziele: Effizienz finanziert Wachstum – Wachstum stabilisiert Effizienz. Wie Unternehmen die entscheidenden Faktoren skalierbare KI, klare Daten-Ownership und konsequente Übersetzung von Innovation in Umsatz realisieren können, erläutern Thomas Spanuth und Malte Pielkau-Eisenberg in diesem Beitrag.
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Eine Datenbasis statt zwei Welten: Wie die Harmonisierung von internem und externem Rechnungswesen gelingt

Wie lassen sich internes und externes Rechnungswesen auf einer gemeinsamen Datenbasis vereinen und gleichzeitig manuelle Abstimmungen, Medienbrüche sowie doppelte Datenpflege reduzieren? Monika Heldenberg von der Schörghuber-Gruppe zeigte, wie ein klar definiertes Zielbild, harmonisierte Datenstrukturen und eine integrierte EPM-Plattform zu mehr Effizienz, Transparenz und Steuerungsfähigkeit führen.
KI-Experten-Interview (Teil 1)

„Der Nutzen von KI entsteht nicht durch Software, sondern durch saubere Prozesse, hochwertige Daten und fachliche Klarheit.“

Viele Unternehmen setzen große Erwartungen in KI-gestützte Lösungen für das Controlling – und erleben herbe Enttäuschungen. Florian Wagner, Geschäftsführer der Zendigma GmbH, erklärt, warum eine ganzheitliche KI-Unterstützung im Controlling vor allem eine Frage der Grundlagen ist: saubere Prozesse, konsistente Daten und ein klares Verständnis des Werteflusses. Dabei räumt er mit einem weit verbreiteten Irrtum auf.
Haufe Onlinetraining
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Prompt Engineering in Controlling und Finance: Präzise Ergebnisse für Datenanalysen
22.09.2026
10:00
mehr
KI-Agenten in Controlling und Finance einsetzen: Schalten Sie auf Autopilot
06.10.2026
10:00
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Kostenmanagement nachhaltiger gestalten: Werkzeuge, Erfolgsfaktoren und Erfahrungen
13.10.2026
10:00
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Controlling mit ChatGPT in Excel: So nutzen Sie das enorme Potenzial
15.10.2026
10:00
mehr
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Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Konsolidierung 2.0 bei Sandoz: Neuausrichtung der Konzernkonsolidierung nach dem Spin-off

Mit dem Spin-off von Novartis musste Sandoz seine Finanzberichterstattung in kürzester Zeit neu aufstellen. François Merliot, Head of Consolidation & Reporting und Philipp Gerasimenko, Head of Financial Consolidation zeigten, wie es gelungen ist, eine moderne und integrierte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung zu etablieren – und warum dabei insbesondere Datenintegration und klare Prozesse entscheidend waren.
Controller Magazin 4/2026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.