CFOs übernehmen weitere Aufgaben und Verantwortungsbereiche

Eine weltweite Umfrage der Beratungsfirma Egon Zehnder zeigt, dass CFOs ihr Kompetenzprofil ausbauen (müssen). Die Rolle wird anspruchsvoller und CFOs übernehmen noch mehr Verantwortung. Eine Herausforderung trifft vor allem CFOs in Deutschland, Italien und der Schweiz.

Die vergangenen Jahre waren für CFOs alles andere als einfach. Anhaltende Krisen, Fachkräftemangel, Veränderungen durch die digitale Transformation: Zahlreiche Themen sorgten dafür, dass der Alltag immer neue Herausforderungen mit sich bringt. Wie wirkt sich das auf die Rolle der CFOs in Unternehmen aus?

Für eine Studie des Beratungsunternehmens Egon Zehnder wurden rund 600 CFOs in Europa und in den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Rolle von CFOs weiterentwickelt. Interessant ist, dass sich die Aussagen der Studienteilnehmer international etwas unterscheiden: Während 82 Prozent der CFOs in den USA und 74 Prozent der CFOs in Großbritannien angeben, dass ihre Rolle in den vergangenen fünf Jahren deutlich umfangreicher und komplexer geworden ist, teilen in Deutschland nur 34 Prozent der befragten CFOs diese Wahrnehmung. Doch welche neuen Verantwortungen und Aufgaben landen nun bei CFOs?

Neue Verantwortungsbereiche

Vor allem folgende Verantwortungsbereiche haben CFOs in den vergangenen zwei Jahren übernommen:

ESG (Nachhaltigkeit)

M&A und Unternehmensentwicklung

Cyber-Sicherheit

Gemeinsame Unternehmensführung mit dem CEO

Risikomanagement

Digital

ESG auf der CFO-Agenda

Das Thema ESG (Nachhaltigkeit) wird immer mehr zum CFO-Thema. Vor allem in Deutschland sind Finanzvorstände dafür zuständig, die ESG-Performance zu messen. 42 Prozent geben hier an, dass sie verantwortlich sind und 48 Prozent sind zumindest teilweise verantwortlich. ESG ist also auf der CFO-Agenda angekommen.

CFOs müssen sich mit der Transformation befassen

Neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben bringen es mit sich, dass auch Finanzvorstände an sich arbeiten müssen. Besonders deutlich weiterentwickeln mussten sich die befragten CFOs in folgenden Bereichen:

Unternehmenstransformation vorantreiben

Co-Leadership mit dem/der CEO

Externe Glaubwürdigkeit und Investor Relations

Interaktion mit dem Aufsichtsrat

Technisches Know-how

Kommunikation

Auch hier zeigen sich international leichte Abweichungen. Deutsche Umfrageteilnehmer gehen vor allem davon aus, in den kommenden fünf Jahren die Transformation vorantreiben zu müssen. In den USA und Großbritannien erwarten CFOs, dass sie sich mit strategischen Fragen auseinandersetzen müssen. Wird also der CFO zum Transformationstreiber, zum Strategen – oder gar beides?

Fachkräftemangel ist für deutsche CFOs eine Herausforderung

Auffällig ist, dass besonders für Umfrageteilnehmer aus der Schweiz (52 Prozent), Italien (56 Prozent) und Deutschland (53 Prozent) das Thema Fachkräfte problematisch ist: Sie geben an, dass es – im Vergleich zur Situation vor zwei Jahren – schwieriger geworden ist, Top-Finance-Talente zu gewinnen. Global betrachtet sehen 40 Prozent hier eine Verschärfung. Es scheint also, dass der War-for-Talents in Europa besonders intensiv geführt wird.

Umso wichtiger wird daher auch für Finanzvorstände das Thema Mitarbeiterführung. Bei der Teamführung setzen CFOs vor allem auf offenes und ehrliches Feedback, gezielte Entwicklungsprogramme und kulturelle Passung bei Einstellungen.

Neue Technologien in Finance-Teams

Auch in Finanzabteilungen sorgt die Anwendung neuer Technologien für große Veränderungen. Hier setzen CFOs vor allem auf

Datenmanagement,

KI und Machine Learning,

Robotics Process Automation und Bots sowie

fortgeschrittene Analyse- und Visualisierungstools und

Blockchain.

CFOs zeigen sich zufrieden und ambitioniert

Interessant ist, dass trotz neuer Verantwortungen, Herausforderungen und Aufgaben die befragten CFOs ihre Work-Life-Balance als gut beurteilen.

Die eigenen Karriereaussichten scheinen außerdem sehr gut zu sein. Dies zeigt sich auch bei potenziellen Jobangeboten. Viele deutsche CFOs (insbesondere weibliche) erhalten Abwerbeangebote. Manch ein Finanzvorstand denkt bereits an den nächsten Karriereschritt: 62 Prozent der insgesamt befragten CFOs streben eine CEO-Rolle an.