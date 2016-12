16.02.2016 | Veranstaltungskalender

Strategen stehen in der Verantwortung, bereits heute Entscheidungen vorzubereiten, die das Unternehmen morgen prägen werden. Unter dem Motto „2020 is now! Wie Strategien Unternehmen verändern“ erläutern Experten auf der 16. Jahreskonferenz "Strategisches Management" Wege und Instrumente, Trends zu analysieren und dadurch die Zukunft erfolgreich zu gestalten.

Die zentralen Themen

Welche Kundenbedürfnisse werden den Markt bestimmen? Welche Technologien werden sich durchsetzen? Welches Wissen wird unverzichtbar sein? Das sind die grundsätzlichen Fragen, auf die Strategen eine Antwort finden müssen.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen folgende Fragen:

Wie gelingt es, Strategie-induzierte Veränderungen im Unternehmen erfolgreich zu meistern?

Wie können Trends konkret genutzt werden, um heutige Stärken eines Unternehmers in die Zukunft zu tragen?

Wie können notwendige organisatorische und kulturelle Transformationen mit Erfolg umgesetzt werden?

Wie gelingt es, Führungskräfte für notwendige Veränderungen zu sensibilisieren, die über das Tagesgeschäft hinausgehen?

Die Antworten hierzu liefern Strategieexperten aus unterschiedlichsten Branchen. Neben der Präsentation von Ansätzen und Erfahrungen aus der Praxis ist die Jahreskonferenz Strategisches Management von Horváth & Partners eine wichtige Plattform zum Austausch unter Strategen.

Die Vorträge

Von der Strategie zur Organisationsanpassung zur Umsetzung:

Wie BSH Hausgeräte unausgeschöpfte Marktpotenziale nutzt

Back2Attack: Strategische Neuausrichtung bei Media-Saturn

Real Digital: Kampf dem digitalen Flickenteppich

Unternehmen zwischen Aktionismus und Trägheit:

Der Bedarf zur Transformation und das richtige Maß der Veränderung

Vision 2025: Der Strategieprozess bei DEKRA

Strategiearbeit und Transformation bei AXA

Unternehmen auf die digitale neue Welt ausrichten!

Wie denken digitale Supermächte?

Termin und Ort

11. Mai 2016, 9.15‒18:00 Uhr

Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe, Flughafenstraße 50, 70629 Stuttgart

Teilnahmegebühren

1.140 EUR zzgl. MwSt

Bei einer Anmeldung bis zum 11. März 2016 wird ein Frühbucherrabatt von 10 % gewährt.

Veranstalter und Anmeldung

Horváth Akademie GmbH

Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart

Theresa Schäffner, Tel.: +49 711 66919-3610

Mail: konferenz@horvath-partners.com

