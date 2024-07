Welche Bedeutung der Aufbau weiterentwickelter Datenplattformen auf dem Weg zu einer datengetriebenen Unternehmenskultur bei ENERCON hat, verdeutlichten Volker Gass, Dr. Nils Raabe und Dennis Freese in ihrem Vortrag "Integrierte Datenplattformen als Grundlage für innovative, cross-funktionale Steuerung".

Ziele der weiterentwickelten Datenplattformen

ENERCON verfolgt aktuell die Weiterentwicklung einer modernen Reporting-Infrastruktur, die auf zentralen Plattformen für Daten basiert (vgl. Abbildung).

Im Mittelpunkt stehen hier vor allem kaufmännische und operative Daten, die von granularer bis hin zu aggregierter Ausprägung zur Verfügung stehen sollen. Dabei wird ein offenes (Daten-)Ökosystem geschaffen und optimiert, um die Demokratisierung von Daten und Instrumenten (Systeme, Tools etc.) zu unterstützen.

Die einhergehend gesteigerte Standardisierung und Automatisierung stärken auch die Skalierungspotenziale. Darüber hinaus werden Selbstbedienungsfunktionen (Self Service BI) implementiert bzw. optimiert, um z. B. Modellierungsfähigkeiten im gesamten Unternehmen auf Basis valider Strukturen zu ermöglichen bzw. auszubauen.

Data Mesh-Ansatz

Flankierende Daten-Governance & Berechtigungskonzepte gewährleisten den standardisierten Zugang. Grundsätzlich wird dabei ein Data Mesh-Ansatz genutzt, der die Verwaltung und Organisation von Daten mittels klar definierter Single-Point of Truth und dementsprechend auch Verantwortlichkeiten ermöglichen soll. Somit kann die Agilität in der Wertschöpfung aus Daten maßgeblich gesteigert werden.

Im Zuge der Priorisierung wurden und werden bereits vorhandene Bestandteile der Steuerungs- und Systemlandschaft genutzt und weiterentwickelt. Die Optimierung und der Ausbau der Steuerungsinstrumente und -prozesse erfolgen somit gesamthaft.

"Fokusgruppe Data" zur Unterstützung der Operationalisierung

Ein etabliertes und einheitenübergreifendes Team ("Fokusgruppe Data") aus unterschiedlichen Fachbereichen des Konzerns erarbeitet in diesem Kontext konkrete Implementierungspakete für u.a. die folgenden Punkte:

Organisatorische Definitionen,

Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg,

Daten-Governance,

Rollendefinitionen,

Prozessoptimierung,

Datenverfügbarkeit und -föderalisierung sowie

Etablierung eines zentralen Einstiegspunktes für Datenprodukte.

Diese Implementierungspakete dienen dazu, die angestrebten Ziele zu erreichen und die Organisation auf eine effektivere Nutzung von Daten vorzubereiten. Wesentlich im gesamten Vorhaben ist, dass unterschiedliche Pfade (bspw. organisatorisch: IT, Fachbereiche; inhaltlich: Steuerungsanforderungen, Steuerungsinstrumente; prozessuale, zeitliche und strategische Aspekte) berücksichtigt und koordiniert vorangetrieben werden.

Überwachung wichtiger operativer KPIs im Service

Im Bereich des Service werden operative Kennzahlen zum großen Teil aus der laufenden Windenergieanlagenflotte bestimmt. Beispielhaft wurde innerhalb des Vortrags auf die Optimierung der operativen Steuerung in der Instandhaltung der Windenergieanlagenflotte eingegangen, welche durch die Überwachung wichtiger Komponenten mithilfe fortschrittlicher Analysetechniken unterstützt werden kann.

Kombiniert mit auf verschiedene Zielgruppen zugeschnittene Visualisierungen von Leistungsdaten und Kennzahlen kann ein ganzheitlicher, auf die Bedürfnisse zugeschnittener Überblick über den Zustand der Anlagenflotte ermöglicht werden. Somit wird nicht nur der momentane Zustand der Flotte erfasst, sondern es werden auch Trends und Anomalien identifiziert. Ausfallzeiten können so minimiert und die Verfügbarkeit der Anlagen maximiert werden. Da diese Kennzahlen und Datenprodukte auch eine wichtige Relevanz für die Unternehmensteuerung bilden, müssen sie dementsprechend in der Regel in aggregierter Form auch in das übergreifende Reporting einfließen.

ENERCON setzt auf "Predictive Maintenance"

Die oben beschriebene frühzeitige Erkennung von Anomalien in der Flotte, um vor Ausfall einer Komponente zu reagieren, erfolgt hierbei im Rahmen der "Predictive Maintenance". ENERCON kann dabei auf eine umfassende Sensorik innerhalb der Windenergieanlagen setzen, um den Zustand der jeweiligen Anlage und dessen Komponenten mittels "Advanced Analytics" bewerten zu können. Experten erhalten im Betrieb die Ergebnisse dieser integrierten Algorithmen und Analysen, auf dessen Basis datengetriebene Entscheidungen getroffen werden können. Die Integration in Standardprozesse gewährleistet hier u.a. eine direkte und zielgerichtete Informationsbereitstellung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der weltweit ausgeprägten Serviceorganisation.

Auf dem Weg zu einer datengetriebenen Organisation

ENERCON stärkt mit diesem gesamthaften und integrierten Ansatz maßgeblich die übergreifende Steuerung und Zusammenarbeit. Auf unterschiedlichen Themengebieten, wie z.B. kaufmännische Unternehmens- und operative Anlagensteuerung, werden inhaltliche Optimierungen mit modernen, systembasierten Weiterentwicklungen koordiniert und cross-funktional für die Zukunft ausgerichtet.

Über ENERCON:

ENERCON, gegründet im Jahr 1984 mit Hauptsitz in Aurich, Deutschland, hat sich als Pionier der Windenergietechnik und Partner der Energiewende auf die Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb und Service von Onshore-Windenergieanlagen spezialisiert. Mit der Mission "Energie für die Welt" setzt sich ENERCON für eine nachhaltige Energiegewinnung aus Onshore-Wind ein und zählt dank innovativer Anlagentechnologie, hoher Qualitätsmaßstäbe und langjähriger Erfahrung weltweit zu den führenden Herstellern. Mit einer Belegschaft von ca. 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zeigt sich ENERCONs Engagement für Nachhaltigkeit in seinem umfangreichen Portfolio von über 32.000 installierten Turbinen (Stand Januar 2024). Diese starke Infrastruktur spiegelt sich in einer beeindruckenden installierten Kapazität von etwa 60 GW wider und kennzeichnet ENERCON als wichtigen Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien.

Um seine globale Reichweite optimal zu unterstützen, verfügt ENERCON über 40 Vertriebsbüros, darunter allein 11 in Deutschland. Darüber hinaus gewährleisten über 360 Service-Stationen reibungslose Betriebsabläufe und Wartungsunterstützung und festigen so den Ruf von ENERCON als zuverlässigen und innovativen Akteur, Partner und Treiber im Markt.

