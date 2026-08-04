Analytics

PERSONALquarterly 3/2026
PERSONALquarterly 3/2026
Data Literacy

Data Literacy im HRM: Wege zu daten­gestützter Arbeits- und Entscheidungspraxis

Der Beitrag untersucht Haltungen und Kompetenzen zu HR-Analytics im HRM und fragt, wie sich eine datengestützte Arbeits- und Entscheidungspraxis fördern lässt, die Daten-Insights und professionelles Urteil verbindet. Praktische Implikationen: Wirksame HRA-Praxis entsteht dort, wo rollenspezifische Data Literacy, arbeitsnahe Formate, vermittelnde Rollen, nutzbare Analyseprodukte und verbindliche Governance-Daten im HR-Alltag verständlich und entscheidungsrelevant machen. 

Data Literacy im HRM: Wege zu daten­gestützter Arbeits- und Entscheidungspraxis
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin 3/2026
Controller Magazin Ausgabe 03/2.026

KI & Analytics

Künstliche Intelligenz & Analytics werden auch das Controlling nachhaltig verändern. Im aktuellen Schwerpunktthema beleuchten Expertinnen und Experten Chancen und Herausforderungen gleichermaßen: von Governance und Erfolgsfaktoren, über Anforderungen an Daten und Zielbilder, bis hin zu praxiserprobten Anwendungen. Sie zeigen, wie das Controlling eine zentrale Navigationsrolle übernehmen kann, um den zielgerichteten Einsatz von KI zu gestalten.
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Planungsfachkonferenz 2025

BI-Implementierung bei Georg Fischer: Von fragmentierter Planung zur integrierten Management-Suite

Mit dem bisherigen heterogenen Planungsportfolio beim Industriekonzern Georg Fischer waren konsistente Steuerungsimpulse nur bedingt möglich. Fabian Ipsa (Georg Fischer AG) und Dirk Böckmann (Virtivity GmbH) zeigten, wie eine leistungsfähige Steuerungsplattform mit Apollo realisiert wurde. Im Fokus stand der Aufbau integrierter, transparenter Planungs- und Steuerungsprozesse sowie die Sicherstellung einer hohen Akzeptanz im ganzen CFO-Bereich.
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Titelbild S PFK 2025 SE 6 Juniper
Planungsfachkonferenz 2025

Strategische Planung bei Uniper: von Excel zu SAC

Strategische Planung bis 2050 – Wow! Bisher wurde dieser Prozess bei Uniper mit Excel realisiert. Um die typischen Probleme zu lösen, hat Uniper nun eine moderne SAC-Planungslösung eingeführt. Damit können bisher unterschiedliche Planungsansätze vereinheitlicht sowie mithilfe von Treibern flexibel Szenarien modelliert werden. Ruth Schilling und Daniel Sommer stellten das Vorgehen für das Segment „Greener Commodities“ vor.
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Marco Wagner, Petra Geschonke, Martin Momberg
Planungsfachkonferenz 2025

Zielsetzung in der Konzernplanung optimieren: Wie DHL Excel durch eine BI-Lösung ersetzt

In ihrem Vortrag zeigten Martin Momberg, Petra Geschonke und Marco Wagner, wie die DHL-Group ihren Zielsetzungsprozess innerhalb der Konzernplanung erfolgreich digitalisiert und effizienter gestaltet hat. Unter dem Motto "Raus aus dem Excel, rein ins System" stand der Umstieg von manuellen Excel-Landschaften hin zu einer leistungsfähigen, modernen Planungsplattform in IBM Planning-Analytics im Mittelpunkt.
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025: Dominik Klehr
Planungsfachkonferenz 2025

Der "iPhone-Moment" im Controlling: KI als Turbo in Planung und Steuerung

Wie verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Planung und Steuerung im Controlling? In seinem Vortrag inspirierte Dominik Klehr die Teilnehmenden, einen genaueren Blick auf den aktuellen „iPhone-Moment“ für das Controlling zu werfen: Denn die Ablösung etablierter Standards durch KI beschleunigt nicht nur bestehende Prozesse, sondern transformiert die Arbeitsweisen grundlegend.
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Plenum der Planungsfachkonferenz 2025
Planungsfachkonferenz 2025

KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?

Die 27. Planungsfachkonferenz von Horváth am 04. Dezember 2025 in Köln stieß erneut auf großes Interesse bei Fach- und Führungskräften aus Controlling, Finance, Strategie und IT. Unter dem Leitthema „KI trifft auf Planung – Wie schnell wird die Planung mit KI besser?“ diskutierten rund 200 Teilnehmende, wie Künstliche Intelligenz die Unternehmensplanung bereits heute verändert – und wo aktuell noch ihre Grenzen liegen. 
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
FK RepK Podiumsdiskussion Titelbild Serienbeitrag
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Zwischen Vision und Praxis: Wie KI das Reporting verändert

In der Panel-Diskussion zur Zukunft des Reportings diskutierten Vertreter führender BI- und EPM-Anbieter die Fragestellung „Wie entwickelt sich das Reporting? – Welche Innovationen sind aus BI und AI zu erwarten?“ Experten von SAP, Oracle und Strategy erörterten mit Moderator Johannes Isensee von Horváth welche Rolle KI- und BI-Innovationen heute tatsächlich spielen, wie die Software-Anbieter das Thema angehen und welche Entwicklungen in den nächsten Monaten auf Controlling, IT und Fachbereiche zukommen.
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Horváth Fachkonferenz Reporting 2025
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2025

Reporting per „Executive App“: Die Kunst des Storytellings in der SAP Analytics Cloud

Wie lässt sich das Management Reporting so gestalten, dass es den Informationsbedarfen der Adressaten bestmöglich gerecht wird? Mit dieser Frage haben sich Yannic Schenkel und Jan-Christopher Sürig zur Weiterentwicklung der „Executive App“ beim Mittelständler „Refratechnik“ auseinandergesetzt. Dabei haben sie ein optimiertes Storytelling entwickelt, das die Analysepfade durch eine kaskadierende Struktur abbildet und durch eine konsequente Nutzerorientierung überzeugt.
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin 3/2025
Controller Magazin Ausgabe 03/2.025

Vom Papier zum Predictive Analytics: Analytics und KI im Controlling

Analytics und Künstliche Intelligenz eröffnen dem Controlling Möglichkeiten, die vor nicht allzu langer Zeit noch pures Wunschdenken waren. Aber die technischen Entwicklungen fordern das Controlling auch heraus, mit dem rasanten Fortschritt mitzuhalten und diesen nutzbringend in die Unternehmenssteuerung zu integrieren. Einen Überblick über Entwicklung und Praxiseinsatz von BI-Software finden Sie im Themenschwerpunkt „Analytics und KI im Controlling“ in dieser Ausgabe.
Intelligent Data Foundation
Intelligent Data Foundation
Data Analytics

Wie Microsoft Fabric die Rolle des Power BI-Entwicklers verändert

Mit der Einführung von Microsoft Fabric erweitert sich das Ökosystem von Power BI erheblich. Für Power BI-Entwickler bringt der Wechsel zu Fabric nicht nur neue Tools und Technologien, sondern auch eine veränderte Herangehensweise an die Datenverarbeitung, -verwaltung und -analyse. Dieser Artikel beleuchtet die wesentlichen Veränderungen in der Arbeitsweise eines Power BI-Entwicklers und beschreibt die zusätzlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um die Plattform effektiv zu nutzen.
Lehmann
Lehmann
Campus for Controlling 2024

Künstliche Intelligenz: Die 7 Regeln für den KI-Einsatz bei Johnson & Johnson

Wie öffnet man den Weg zum erfolgreichen KI-Einsatz in Unternehmen? Johnson & Johnson hat dazu 7 Regeln zur Herangehensweise an KI festgelegt, die Steven Lehmann, Head of Data Science and Analytics Strategy EMEA vorstellte. Mit diesen Vorgaben hat Johnson & Johnson ein fortschrittliches Denken bei den eigenen Mitarbeitern verankert und somit den Weg für die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz geebnet.
Hierarchie
Hierarchie
Modern Excel

6. Wie Excel die Planung bei Top Down- und Bottom Up-Verfahren unterstützen kann

Immer kürzere Lebenszyklen von Produkten und Dienstleistungen, ein ständig steigendes Datenvolumen, das für die Planung verarbeitet werden muss: Beides zusammen bedingt höhere Anforderungen an das Management sowie an die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit von Daten. Kann Excel dabei noch "mithalten"? Dieser Beitrag soll eine Orientierung über die vorhandenen Techniken für eine effiziente Planung geben.
Zauberer
Zauberer
Modern Excel

4. Datenanalyse mit Excel: Tools, Funktionen, Features und Einsatzbereiche

Spricht man von Datenanalyse in Excel, werden viele sofort an die Pivot-Tabelle denken. Seit 1995 Teil von Excel, ist sie ein erster Schritt Richtung Self BI gewesen und bietet seither fantastische Möglichkeiten der explorativen Datenanalyse. Welche weiteren Tools/Features/Funktionen gibt es noch dafür in Excel gibt und für welche Art von Datenanalyse kann man sie einsetzen kann, lesen Sie hier.
Lupe Hand Analyse Balkendiagramm
Lupe Hand Analyse Balkendiagramm
Power BI meistern: Ein Starter-Kit für Datenmodellierung und Analyse

Berechnungen in Power BI: Ein Überblick über DAX und seine Anwendungen

Power BI von Microsoft ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Datenanalyse und -visualisierung. Für Einsteiger Power BI ist es empfehlenswert, sich zunächst mit den Schlüsselkonzepten von DAX  vertraut zu machen. DAX (Data Analysis Expressions) ist eine spezielle Formelsprache, die es ermöglicht, tiefgehende und fortschrittliche Berechnungen durchzuführen, um aussagekräftige Berichte und Dashboards zu erstellen.
Maschine-Industrie
Maschine-Industrie
Vernetzte Industrie

Mit Manufacturing-X könnte das Controlling neue Potenziale nutzen

Manufacturing-X gilt als der Trend für Industrieunternehmen. Noch beteiligen sich bisher nur wenige Industrieunternehmen an der Initiative. Doch die Zukunft der deutschen Industrie liegt in digitalisierten Wertschöpfungsketten, wie eine aktuelle Studie zeigt. Dies würde dem Controlling neue Potanziale bieten, insbesondere durch schnellere Analysen und der Identifikation möglicher Risiken in der Lieferkette.
Congress der Controller 2024
Congress der Controller 2024
Congress der Controller

Gamechanger KI? Potenziale von Künstlicher Intelligenz und Predictive Analytics im Finance-Bereich

Beim diesjährigen 48. Congress der Controller war das Thema KI im Finance-Bereich das beliebteste Schwerpunktthema unter den Breakout Sessions. Als Erkenntnis aus den drei Vorträgen kann mitgenommen werden, dass KI ein erhebliches Potenzial für den Finance Bereich hinsichtlich Effizienz und Effektivität bietet und daher weiterhin eine große Rolle spielen wird.
Beispielhaftes Sternschema in Power BI
Beispielhaftes Sternschema in Power BI
Power BI meistern: Ein Starter-Kit für Datenmodellierung und Analyse

Warum ein solides Datenmodell in Power BI so wichtig ist

Auf den ersten Blick mag Power BI, vor allem in der Handhabung von Daten, Ähnlichkeiten mit Excel aufweisen. Doch dieser Eindruck trügt: Es ist daher essenziell, sich von Beginn an mit den Schlüsselkonzepten von Power BI vertraut zu machen, anstatt vorschnell sämtliche Excel-Reports in Power BI zu überführen. Diese Serie leitet Sie durch die wesentlichen Themen, die für einen erfolgreichen Einstieg in Power BI notwendig sind. In diesem ersten Artikel zeigt Alexander Wodtschel, wie ein solches strukturiertes Modell gestaltet wird, damit Beziehungen und Qualität von Tabellen und Daten stimmen.
PowerBI vs Excel
PowerBI vs Excel
Datenanalyse und Reporting

Von Excel zu Power BI: Warum der Umstieg für Controller sinnvoll sein kann

In der Welt der Datenanalyse und des Reportings stehen Excel und Power BI meistens im Rampenlicht. Obwohl die beiden Microsoft-Produkte eine gewisse Integration aufweisen, unterscheiden sie sich in ihren Funktionen, Einsatzmöglichkeiten und ihrer Effizienz. Aufgrund der Effizienzvorteile von Power BI bei dauerhaften Anwendungen sollten Controller ernsthaft über einen Umstieg nachdenken.
Jan_Diebecker_1
Jan_Diebecker_1
Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Durch Testumgebungen können wir Entscheidungen basierend auf Datenauswertungen treffen"

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 3 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die Nutzung von Daten für strategische Entscheidungen. Anhand von Beispielen werden Vorgehensweise und eingesetzte Kennzahlen sehr gut nachvollziehbar.
Jan_Diebecker_2
Jan_Diebecker_2
Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Die gesamte Systemlandschaft bei uns ist nie endgültig – es ist immer ein Work in progress."

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 2 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die eingesetzten Tools und Technologien. Dabei geht er auch auf die Gewinnung und Fortbildung von kompetenten Mitarbeitenden ein.
Jan_Diebecker_1
Jan_Diebecker_1
Experteninterview zum Thema "Datengetriebenes Controlling"

"Bei flaschenpost werden Entscheidungen immer auf Basis von Daten getroffen."

flaschenpost ist ein junges Lieferunternehmen, das von Anfang an Daten für die operative Entscheidungsfindung nutzt. In Teil 1 dieser Interviewserie erläutert Dr. Jan Diebecker, Director Controlling & Finance, die Entwicklung des Unternehmens insgesamt und des Controllingbereichs im Besonderen. Dabei geht er besonders auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten ein.
Controlling mit der SAP Analytics Cloud
Controlling mit der SAP Analytics Cloud
In eigener Sache - Neuerscheinung 2023

Controlling mit der SAP Analytics Cloud

Analyse- und Planungsplattformen sind Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Daten zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das Praxisbuch "Controlling mit der SAP Analytics Cloud" erläutert anhand von zahlreichen Beispielen, wie die Planungs- und Analysetransformation bewältigt und ein modernes Controlling mit der SAP Analytics Cloud ausgestaltet wird.
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin 5/2023
Controller Magazin Ausgabe 05/2.023

Analytics: Die mächtigen neuen Werkzeuge

Planung und Forecast ist das Tagesgeschäft der Controller – trotzdem ist die Unzufriedenheit groß. „Analytics“ zählt zu den Hoffnungsträgern hier, aber viele haben noch Bedenken und zögern mit der Umsetzung. Die Beiträge in diesem Schwerpunkt zeigen, wie Unternehmen Analytics bereits heute erfolgreich einsetzen, beleuchten Einsatzgebiete von Analytics-Instrumenten oder legen dar, wie man den Auswahlprozess für Predictive Analytics Software zielführend gestalten kann.
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Haufe Shop: Unternehmensführung mit Advanced Analytics
Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics

Wie können Sie mit Advanced-Analytics-Verfahren Aussagen und Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen? Das Buch zeigt, wie Sie durch die Wahl der richtigen Instrumente den Unternehmenserfolg nachhaltig verbessern.
Haufe Shop: Controlling mit der SAP Analytics Cloud
Controlling mit der SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud ist das Self-Service Business Analytics Tool, welches sich zur führenden Analyse- und Planungsplattform entwickelt hat. In diesem Buch wird die Software grundlegend vorgestellt. Es beschreibt, wie Sie eine cloudbasierte Lösung effektiv nutzen und darauf basierend fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können.
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Demografischer Wandel: Aufg... / 1.3 Rolle des HR-Controllings beim Demografie-Management
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