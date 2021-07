Die Fressnapf Challenge – Data & Reporting

Wie können moderne Technologien und Methoden für eine bessere Entscheidungsfindung genutzt werden? Beim schnell wachsenden Tiernahrungsanbieter Fressnapf wurde dafür das Center for Data & Analytics Insights (CDAI) gebildet. Pascal Janus stellte Konzept, Infrastruktur und Aufgaben auf der 16. Fachkonferenz Reporting und Analytics vor.

Die 16. Fachkonferenz Reporting & Analytics fand unter dem Motto „Reporting mit Purpose — Die Unternehmenssteuerung nachhaltig ausrichten“ am 20. Mai 2021 als Webkonferenz statt. Pascal Janus präsentierte hier neue Entwicklungen bei Fressnapf.

Zweistelliges Umsatzwachstum bei Fressnapf in 2020

Trotz eines schwierigen Jahrs für den Einzelhandel hat die Fressnapf Gruppe im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Wachstumspfad zurückgelegt. Gesamtheitlich betrachtet konnte die Fressnapf Gruppe im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 15,2% verbuchen. Treiber des Wachstums waren zum einen die positive Entwicklung im Markt für Tiernahrung und -zubehör und zum anderen der Expansionspfad, den das Unternehmen bestritten hat. Dieser Pfad soll auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden – allein 100 neue Stores sollen in Europa 2021 eröffnet werden.

Entwicklung zum Ökosystem rund um das Tier und seinen Besitzer

Der Expansionspfad begründet sich nicht allein in der Ausweitung des Store-Netzwerks, sondern auch in der Transformation des Geschäftsmodells vom reinen Fachhändler zum Umsorger mit einem Ökosystem rund um das Tier und seinen Besitzer. Im Kern der Transformation stehen die Verzahnung der physischen und der digitalen Welt sowie die Erweiterung des Service-Portfolios um neue digitale Services wie bspw. den digitalen Tierarzt. Damit folgt Fressnapf seiner Vision, das Leben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen.

Unternehmensweite interne Transformation erforderlich

Abseits der Einführung neuer Services und Kanäle erfordert eine unternehmensweite Transformation auch die umfassende Weiterentwicklung der internen Abläufe, Zusammenarbeitsmodelle und der digitalen Infrastruktur.

Auch Rollenprofile müssen überdacht werden und um Kompetenzen im Bereich Datenverarbeitung, Programmierung und Data Science erweitert werden. Um sowohl die internen Veränderungen als auch die Anforderungen aus den digitalen Services erfolgreich zu bedienen, hat Fressnapf eine dezidierte Organisationseinheit – das Center for Data & Analytics Insights – ins Leben gerufen.

Center for Data & Analytics Insights (CDAI) bündelt alle notwendigen Kompetenzen

Das Center for Data & Analytics Insights (CDAI) fungiert als Center of Expertise und bündelt alle Kompetenzen im Bereich Business Intelligence (BI), Data Governance, Reporting und Data Science. Die Mission des CDAI ist es, insbesondere intern die Verwendung neuer Technologien und Methoden, wie bspw. Maschinelles Lernen voranzutreiben und den internen Fachbereichen gesicherte Informationen für Unternehmensentscheidungen bereitzustellen.

Um die Vielzahl unterschiedlicher Anfragen aus den Fachbereichen optimal bedienen zu können, untergliedert sich das CDAI organisatorisch in drei Bereiche:

Team Business Insights: Beratung der Fachbereiche und Lösungsentwicklung für Problemstellungen des Fachbereichs (Schlüssel-Rolle: Business Translator)

Beratung der Fachbereiche und Lösungsentwicklung für Problemstellungen des Fachbereichs (Schlüssel-Rolle: Business Translator) Team Data Science: Entwicklung von Lösungen unter Anwendung von mathematischen/ statistischen Modellen (Schlüssel-Rolle: Data Scientist)

Entwicklung von Lösungen unter Anwendung von mathematischen/ statistischen Modellen (Schlüssel-Rolle: Data Scientist) Team Data, BI & Reporting: Entwicklung von Reporting-Lösungen sowie Anbindung neuer Daten und BI-Technologien (Schlüssel-Rollen: Data Engineer, Application Developer, Data & Reporting Expert)

Zusätzlich zu den drei Teams sorgt ein zentrales Demand Management für die Koordination der eingehenden Anfragen sowie deren Priorisierung im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Zudem werden über die Rolle des Data Governors übergreifende Richtlinien und Eckpfeiler der Datenstrategie konzipiert und im Tagesgeschäft in die Anwendung gebracht.

Weiterentwicklung der BI Infrastruktur

Eine wesentliche Initiative, die aus dem CDAI vorangetrieben wird, ist die Weiterentwicklung der BI Infrastruktur. Zielsetzung der Initiative ist, die Infrastruktur moderner und leistungsstärker zu gestalten, um auch zukünftigen Anforderungen des digitalen Ökosystems flexibel begegnen zu können.

Das Herzstück der Ziel-Infrastruktur bilden dabei zwei Datenhaltungssysteme:

ein SAP BW und

ein Microsoft Azure Data Lake.

Während der Data Lake eher als Speichermedium großer Datenmengen (bspw. GPS-Daten) eingesetzt wird, dient das SAP BW als zentrales Datenhaltungssystem für eine Vielzahl von Reporting-Zwecken. Durch die Integration relevanter Transformationen und Logiken in die Datenmodelle des SAP BW, soll eine unternehmensweite Konsistenz im Hinblick auf berichtete Informationen sichergestellt werden. Indem Logiken und Transformationen stets in einem System angewendet werden, kann auch über beide Technologien ein semantischer "Single Point of Truth" sichergestellt werden.

Das Reporting der Daten erfolgt dabei über die SAP Analytics Cloud (SAC). Die SAC wird Fressnapf-intern als strategisches Frontend-Tool für Standard Reporting/ Dashboarding und Self-Service Analytics eingesetzt. Über eine Live Connection zum SAP BW wird redundante Datenhaltung und der damit verbundene Wartungsaufwand reduziert und eine konstante Aktualität der Daten sichergestellt. Im Zielzustand sollen nicht nur Nutzergruppen in der Unternehmenszentrale und den Ländergesellschaften Zugriff erhalten, sondern auch die Franchise Partner und Store Manager. Durch die Bereitstellung interaktiver und intuitiver Reports auf Store Ebene soll auch die Entscheidungsfindung auf der kleinsten Steuerungs-Ebene der Gruppe unterstützt werden.

Bild: Horváth & Partners, 16. Fachkonferenz Reporting & Analytics