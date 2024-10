Innovative Trends im Reporting: Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit im Fokus

Am 17. und 18. September 2024 fanden in der Elbphilharmonie in Hamburg die Fachkonferenz Reporting und das Symposium Konsolidierung unter dem Motto "Game Changer! Digitalisierung – KI – Nachhaltigkeit" statt. Die beiden Tage waren geprägt von einer Vielzahl inspirierender Vorträge, Diskussionen und Möglichkeiten zu Networking und Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Trends und Entwicklungen in Management Reporting und Konsolidierung zu informieren, verschiedene Softwarelösungen kennenzulernen und Erfahrungen mit anderen Teilnehmenden auszuschauen. Dies unterstützte auch ein Abendevent, das beide Tage miteinander verband.

Fachkonferenz Reporting

Bei der Fachkonferenz Reporting, unter der Leitung von Jens Gräf und Dr. Johannes Isensee, wurden die im Folgenden kurz zusammengefassten Vorträge gehalten, die in den nächsten Wochen im Einzelnen vorgestellt werden. Über die Vorträge auf dem Symposium Konsolidierung unter der Leitung von Till Tschierschky und Thomas Schmidt berichten wir anschließend in einer neuen Serie.

Der Konferenztag begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die Konferenzleiter Jens Gräf und Dr. Johannes Isensee von Horváth. Beide betonten die künftige Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeitsaspekten für das Reporting von Unternehmen und leiteten die 133 Teilnehmer fortan durch den Tag.

Bild: Horváth & Partner GmbH

Jens Gräf (links) und Dr. Johannes Isensee moderierten die Reporting Fachkonferenz 2024.

"Back to the Future: Wie wir bei Tchibo klassisches Reporting mit AI verbinden"

Patrick Schöning und Philip Rutkowski von Tchibo zeigten auf, wie Tchibo traditionelle Reporting-Methoden durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz revolutioniert hat. Sie präsentierten konkrete Anwendungsbeispiele und gaben Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge dieses Transformationsprozesses.

"You can only MEISTER what you can MEASURE"

Der nächste Programmpunkt stand unter dem Motto "You can only MEISTER what you can MEASURE". Matthias Lange und Lubica Ziman von Jägermeister erläuterten, wie das Unternehmen im Rahmen einer gruppenweiten Transformation die Unternehmenssteuerung optimiert hat. Sie stellten daneben auch die neu geschaffenen durchgängigen Dashboards für strategisches, finanzielles und operatives Performance Management vor und welche innovativen Ansätze und Tools künftig das Reporting noch weiter revolutionieren können.

Beim anschließenden Business Talk mit den Referenten hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu den vorangegangenen Vorträgen zu stellen und sich mit den Referenten auszutauschen. Dieser interaktive Teil der Veranstaltung förderte den Dialog und ermöglichte einen tieferen Einblick in die präsentierten Themen.

Reporting Trends (TED)

Angelina Brehm und Marco Mohr von Horváth befragten die Konferenzteilnehmer im nächsten Agendapunkt im Rahmen einer Live-Umfrage über Status und Trends im Reporting der einzelnen Unternehmen. Die Erkenntnisse aus der Umfrage wurden direkt gemeinsam diskutiert und brachten spannende Erkenntnisse. Unter anderem wurden die wichtigsten Themen auf der Reporting-Roadmap, die aktuellen Formen von Reports, oder in welchen Reporting-Prozessschritten bereits KI eingesetzt wird, diskutiert.

"OTTO wird Plattform — und unsere Steuerung auch: COIN als Werkzeug in bewegten Zeiten"

Anschließend berichteten Matthias Klewer und Bettina Langhans von OTTO über die Transformation des Unternehmens zur Plattform und die damit verbundenen Herausforderungen in der Steuerung. Der Vortrag zeigte auf, wie OTTO durch den Einsatz des COIN-Tools die Steuerung in einer dynamischen Umgebung meistert.

"Nachhaltige Transformation der TUI Group"

Guido Kessener und Matthias Schock von der TUI Group sprachen im nächsten Vortrag über die nachhaltige Transformation des Unternehmens. Sie erläuterten, welche Maßnahmen TUI ergreift, um Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen zu integrieren und welche Erfolge dabei bereits erzielt wurden. Dafür wurde TUI im Frühjahr der Péter Horváth Green Controlling-Preis verliehen.

"Wie bei BRUGG die Steuerung der dezentralen Struktur mit der Board Plattform gelingt"

Das Nachmittagsprogramm begann mit dem Vortrag von Cornelia Stutz und Kevin Antognini von der BRUGG Group. Sie erläuterten, wie das Schweizer Industrieunternehmen die Steuerung der dezentralen Struktur integriert mit der Board Plattform erfolgreich umsetzt. Der Vortrag bot wertvolle Einblicke in die Praxis und zeigte, wie moderne Technologien die Unternehmenssteuerung unterstützen können.

"Was macht AI mit Reporting?"

Diese Frage diskutierten Maximilian Radlmaier (Team Data Science von Horváth), Torsten Wanka (Obungi, Microsoft Vertreter) und Nils Vieth (SAP) bei einer Podiumsdiskussion, moderiert von Dr. Johannes Isensee und Jens Gräf. Die Experten für künstliche Intelligenz zeigten auf, welche Möglichkeiten der Einbindung von KI in das Reporting bereits heute bestehen und wie sie den Prozess verbessern können. Darüber hinaus diskutierten sie, wie AI-basierte Tools und Methoden das Reporting künftig revolutionieren können und welche konkreten Vorteile sich daraus für Unternehmen ergeben, aber auch welche Grenzen es noch zu überwinden gilt.

"Reporting ‚neu denken‘ — Einführung eines modernen Vertriebsreportings mit SAP Analytics Cloud"

Thorsten Heimann und Julia Neeb von Wieland Electric erläuterten die Herangehensweise zur Überwindung fachlicher, technischer und organisatorischer Herausforderungen bei der Konzeption und Umsetzung eines neuen Berichtswesens. Sie präsentierten wichtige Aspekte der Implementierung mit der SAP Analytics Cloud und betonten dabei die Bedeutung der Akzeptanz und Schulung der Endanwender. Abschließend teilten sie ihre Erfahrungen aus dem Regelbetrieb und Rollout sowie die wichtigsten Erkenntnisse (Lessons Learned) nach Abschluss des Projekts.

"Von einer heterogenen BI-Landschaft zur integrierten BI-Lösung auf SAC"

Der Vortrag von Jan Dathe und Julia Wasmuth von PLIXXENT thematisierte den Übergang hin zu einer einheitlichen BI-Lösung. Ziel des Projekts war es, eine integrierte Lösung mit höherer Transparenz, Effizienz und Datenqualität zu schaffen. Hierzu wurden Dashboards für die fünf wesentlichen Unternehmensfunktionen entwickelt, die durch steuerungsrelevante KPIs, einheitliches Layout und intuitive Navigation überzeugen. Zusätzlich wurde die Lösung um verschiedene Planungsfunktionalitäten erweitert.

Insgesamt war der Konferenztag am 18. September 2024 in der Elbphilharmonie ein großer Erfolg. Die Teilnehmer erhielten wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Reporting und konnten sich in anregenden Diskussionen und Gesprächen austauschen.