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Künstliche Intelligenz

artificial-intelligence - deep learning
Bild: pixabay

Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung von Prozessen. Ihr Einsatz ist mit rechtlichen, organisatorischen und steuerlichen Anforderungen verbunden.

Auf den Haufe-Portalen Personal, Recht und Steuern finden Fach- und Führungskräfte Fachbeiträge, Kommentierungen, Arbeitshilfen und praxisnahe Hinweise zu den rechtlichen, organisatorischen und steuerlichen Anforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie zu deren Anwendung in betrieblichen Prozessen.

Künstliche Intelligenz auf dem Portal Personal

Das Portal Haufe Personal betrachtet Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Personalmanagement, Recruiting und der Organisation von HR-Prozessen. Im Mittelpunkt stehen die rechtssichere Einführung von KI-Anwendungen, die Auswirkungen auf Beschäftigte sowie die Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen im Unternehmen.

KI im Recruiting und in der Personalauswahl

Beiträge auf Haufe Personal behandeln den Einsatz von KI in Recruiting- und Bewerbungsprozessen. Thematisiert werden unter anderem KI-gestützte Bewerbervorauswahl, Active Sourcing, Kompetenzanalysen sowie der Einsatz generativer KI bei der Erstellung von Stellenausschreibungen und der Bewerberkommunikation. Praxisbeiträge erläutern Chancen und Grenzen automatisierter Auswahlverfahren und zeigen auf, wie Unternehmen Diskriminierungsrisiken minimieren und transparente Auswahlprozesse gestalten können. Ergänzend stehen Leitfäden, Checklisten und Handlungsempfehlungen für die Einführung KI-gestützter HR-Anwendungen zur Verfügung.

Auswirkungen auf Personalentwicklung und Qualifizierung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen von Kompetenzanforderungen und Arbeitsprozessen durch den Einsatz von KI. Beiträge befassen sich mit der Qualifizierung von Beschäftigten, der Entwicklung neuer Kompetenzprofile sowie der Integration von KI in Weiterbildungs- und Personalentwicklungsstrategien. Praxisbeispiele, Leitfäden und Arbeitshilfen unterstützen Personalverantwortliche bei der Planung und Umsetzung entsprechender Qualifizierungsmaßnahmen.

Mitbestimmung und KI-Governance im Personalbereich

Darüber hinaus behandelt Haufe Personal organisatorische und arbeitsrechtliche Anforderungen bei der Einführung von KI-Systemen. Beiträge erläutern Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, interne Richtlinien sowie Verantwortlichkeiten für einen transparenten und verantwortungsvollen Einsatz von KI im Personalwesen. Muster, Praxisempfehlungen und Handlungshilfen unterstützen Unternehmen beim Aufbau geeigneter Governance-Strukturen.

Künstliche Intelligenz auf dem Portal Recht

Das Portal Haufe Recht behandelt Künstliche Intelligenz aus regulatorischer, datenschutzrechtlicher und arbeitsrechtlicher Perspektive. Im Mittelpunkt stehen die rechtlichen Anforderungen an Entwicklung, Einführung und Nutzung von KI-Systemen sowie deren Auswirkungen auf Unternehmen.

EU AI Act und regulatorische Anforderungen

Beiträge auf Haufe Recht erläutern die Vorgaben des AI Acts und deren Auswirkungen auf Unternehmen. Thematisiert werden Risikoklassifizierung, Transparenzpflichten, Dokumentationsanforderungen sowie Pflichten für Anbieter, Betreiber und Anwender von KI-Systemen. Kommentierungen, Gesetzeseinordnungen und Praxisbeiträge unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und beim Aufbau rechtskonformer KI-Governance-Strukturen.

Datenschutz, Urheberrecht und Haftungsfragen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den rechtlichen Fragestellungen beim Einsatz von KI. Beiträge behandeln den datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten, urheberrechtliche Aspekte bei KI-generierten Inhalten sowie Haftungsfragen im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen. Praxisbeispiele, Checklisten und Handlungsempfehlungen unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Einführung und Nutzung von KI-Anwendungen.

Arbeitsrechtliche Anforderungen beim KI-Einsatz

Darüber hinaus erläutern Fachbeiträge die arbeitsrechtlichen Auswirkungen von KI auf betriebliche Prozesse. Behandelt werden unter anderem Mitbestimmungsrechte, der Einsatz von KI zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle sowie rechtliche Anforderungen an automatisierte Entscheidungsprozesse im Arbeitsverhältnis. Muster, Kommentierungen und Praxishilfen unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung entsprechender Prozesse.

Künstliche Intelligenz auf dem Portal Steuern

Das Portal Haufe Steuern betrachtet Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit steuerlichen Prozessen, der Digitalisierung des Steuerwesens und dem Einsatz KI-gestützter Anwendungen in der Steuerpraxis. Im Mittelpunkt stehen rechtliche Rahmenbedingungen sowie die effiziente Gestaltung steuerlicher Arbeitsabläufe.

KI-gestützte Steuerprozesse und Deklaration

Beiträge auf Haufe Steuern erläutern den Einsatz von KI bei der Erstellung von Steuererklärungen, der Analyse steuerlich relevanter Daten sowie der Unterstützung von Deklarations- und Dokumentationsprozessen. Thematisiert werden Anwendungsfelder, Qualitätsanforderungen und Grenzen automatisierter Verfahren. Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen zeigen auf, wie KI die Bearbeitung steuerlicher Sachverhalte unterstützen kann und welche organisatorischen Voraussetzungen hierfür erforderlich sind.

Steuerliche Compliance und Dokumentation

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen steuerlichen Dokumentation beim Einsatz von KI. Beiträge behandeln Nachvollziehbarkeit automatisierter Entscheidungen, Dokumentationspflichten sowie Anforderungen an interne Kontrollsysteme und Tax Compliance Management Systeme. Checklisten, Arbeitshilfen und Fachbeiträge unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Organisation KI-gestützter Steuerprozesse.

KI in der steuerlichen Beratungspraxis

Darüber hinaus befassen sich Beiträge mit dem Einsatz generativer KI in der steuerlichen Beratung und Facharbeit. Thematisiert werden Einsatzmöglichkeiten bei der Recherche, Dokumentenerstellung und Wissensaufbereitung sowie rechtliche und organisatorische Anforderungen an einen verantwortungsvollen Einsatz. Praxisleitfäden, Einordnungen aktueller Entwicklungen und Handlungsempfehlungen unterstützen Steuerverantwortliche bei der Integration von KI in ihre Arbeitsprozesse.

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz verändert betriebliche Prozesse und stellt Unternehmen vor rechtliche, organisatorische und steuerliche Herausforderungen. Die verschiedenen Haufe-Portale unterstützen Fach- und Führungskräfte mit Fachbeiträgen, rechtlichen Einordnungen und praxisorientierten Arbeitshilfen bei der verantwortungsvollen und rechtskonformen Einführung sowie Nutzung von KI-Anwendungen.

Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
Wagner, Florian
Wagner, Florian
KI-Experten-Interview (Teil 2)

„Binden Sie Ihre Controller früh in KI-Projekte ein, bereits bei der Definition der Ziele und der Potenziale.“

Im ersten Teil dieses Gesprächs hat Florian Wagner dargelegt, warum der Einstieg über die Software der falsche Weg ist: KI ersetzt keine fehlenden Daten, im Gegenteil: Sie macht deren Fehlen erstmals schonungslos sichtbar. Anhand eines Fertigungsunternehmens zeigte er, wie ein digitaler Zwilling die Lücke zwischen veralteter ERP-Landschaft und KI-fähigem Reporting überbrücken kann. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage: Wie lässt sich dieser Weg strukturiert angehen?
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Transformation in der Industrie

Transformation der Industrie Effizienz & Wachstum steigern

Industrieunternehmen müssen 2026 gleichzeitig Kosten senken und in Wachstum investieren. Die Duale Transformation verbindet beide Ziele: Effizienz finanziert Wachstum – Wachstum stabilisiert Effizienz. Wie Unternehmen die entscheidenden Faktoren skalierbare KI, klare Daten-Ownership und konsequente Übersetzung von Innovation in Umsatz realisieren können, erläutern Thomas Spanuth und Malte Pielkau-Eisenberg in diesem Beitrag.
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KI vs. Klimaziele

Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent

Microsofts neuer Nachhaltigkeitsbericht zeigt: Die Emissionen des Konzerns sind 2025 um 25 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der beschleunigte Ausbau von KI-Rechenzentren und ein Kurswechsel weg von ungebündelten Grünstromzertifikaten hin zu „echter, zusätzlicher CO₂-freier Energie“. Kurzfristig wird die Bilanz laut Microsoft härter, langfristig soll sie glaubwürdiger werden. Die Zeit für Microsoft rennt: Der Konzern will weiterhin bis 2030 klimapositiv werden. 
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Veranstaltungskalender (in eigener Sache)

Haufe Online Days: Jahresforum Controlling (16./17.09.): Die Verlosungsaktion ist beendet.

Bei den Haufe Online Days: Jahresforum Controlling stehen Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz im Fokus. An zwei Nachmittagen informieren Expert:innen über den Einsatz von KI im Controlling-Alltag, Predictive Forecasting, flexible Strategiearbeit, den Schutz sensibler Finanzdaten vor Cyberbedrohungen sowie die Aufgabe, wie Controller:innen ihre Rolle im Zeitalter der KI neu definieren. Die Verlosungsaktion ist beendet, die Gewinner wurden benachrichtigt.
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KI-Agenten werden die Zukunft der Verwaltung prägen

Wie weit scheinen meterlange Aktenschränke heute aus modernen Verwaltungen entfernt? Wie verjährt klingt heute das Piepsen und Knattern eines Faxgerätes? Ungefähr so veraltet werden heutige Softwarelösungen für die Verwaltung bald sein. Intuitive Anwendungen, Prozessketten, die durch eine Aktion ausgelöst und vollständig autonom weiterbearbeitet werden und ein System, das aktiv mitdenkt – all dies wird schon bald zum Alltag einer modernen Verwaltung gehören.
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"Viele Unternehmen haben kein Strategie-, sondern ein Umsetzungsproblem"

Strategien scheitern selten an der Theorie, sondern an der Umsetzung, sind Kai Anderson und Ingolf Teetz überzeugt. Gemeinsam mit einem siebenköpfigen Gründerteam wollen sie systemische Blockaden in Organisationen sichtbar machen und Führungskräften helfen, schneller ins Handeln zu kommen. Mit Naven bringen sie ein neues KI-basiertes Management-Instrument auf den Markt, das dort ansetzt, wo klassische Beratung an ihre Grenzen stößt. Was sie antreibt, erzählen sie im Interview.
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Schatten-KI: Wenn Mitarbeitende digitaler arbeiten als die Kanzlei

Künstliche Intelligenz ist in Steuerkanzleien oft schon da, bevor sie offiziell eingeführt wurde. Nicht als groß angelegte Digitalisierungsinitiative, sondern eher spontan und pragmatisch. Sie wird von Mitarbeitenden für E-Mails, Textentwürfe, Recherchen, Zusammenfassungen oder die schnelle Überarbeitung von Formulierungen genutzt. Ein solcher Einsatz von KI-Tools außerhalb freigegebener Prozesse – auch Schatten-KI genannt – ist ein unterschätzter Risikofaktor in deutschen Steuerkanzleien.
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