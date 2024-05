Mit der HorváthGPT-Plattform wurde eine spezifische GenAI-Variante entwickelt, welche die Fähigkeiten von ChatGPT mit den Unternehmensinformationen von Horváth kombiniert. Michael Hertlein präsentierte seine Erfahrungen aus dem Aufbau der internen Horváth GenAI-Plattform.

Die HorváthGPT-Plattform wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit von Sales über Delivery bis zur Innovationsentwicklung effizienter zu gestalten und frühzeitig die Kompetenz für den Einsatz von AI-Anwendungen aufzubauen. Im Rahmen der Implementierung wurden verschiedene GenAI Capabilities und Use Cases umgesetzt, darunter die Durchsuchbarkeit interner Wissensdatenbanken und zukünftig des Intranets, Anbindung zusätzlicher GPT-Skills wie Mail-Erstellung und Dokumentenanalysefunktion per Upload. Nachfolgende Grafik zeigt die Capabilities und Use Cases für die GenAI-Plattform kurz zusammengefasst:

Bild: Horváth & Partner GmbH

Roadmap für HorváthGPT

Horváth hat sich für eine Standardplattform auf Basis Azure OpenAIs und der Azure Cognitive Search entschieden, die für die benötigten Use Cases angepasst werden kann. Die Roadmap für HorváthGPT sieht eine stufenweise Erweiterung der Datenquellen und Use Cases vor. Im Zielbild soll die Erstellung von Angebotsentwürfen auf Basis von internen Dokumenten und externen Quellen möglich sein. Nachfolgend ein Überblick zur Roadmap für HorváthGPT:

Bild: Horváth & Partner GmbH





Voraussetzungen für die Umsetzung einer GenAI-Plattform

Die Umsetzung einer GenAI-Plattform erfordert bestimmte Voraussetzungen: