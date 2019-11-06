Nachhaltigkeitscontrolling: Vom Pflichtbericht zum Steuerungsinstrument
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Als Abonnent:in bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der RMA Risk Management & Rating Association e.V. können Sie jetzt schon die Online-Ausgabe lesen. Die Printausgabe erscheint am 16. September 2026.
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Video zum Controller Magazin digital
Das Controller Magazin digital ist sowohl Bestandteil des Print-Abonnements als auch separat zu beziehen. Doch wie bekommen Abonnenten sowie Mitglieder des ICV und der RMA Zugriff auf das Controller Magazin? Das zeigt dieses kurze Video .
Die Themen dieser Ausgabe
News - Aktuelle Infos für Controlling & Finance
Nachhaltigkeitscontrolling
- Biodiversitätsanalyse als Resilienzfaktor
Andrea Kämmler-Burrak / Mike Schulze / Paul Meurer
- CSRD: Erkenntnisse und Empfehlungen nach zwei Berichtsperioden
Stefanie Vortkamp / Margaretha Gerhard / Paul Meurer
- Climate Transition Plan: Herausforderungen und „Jobs to Be Done“
Johanna Wehinger / Christian Jonas
- Nutzung von KI in Nachhaltigkeitsberichterstattung und Berichtsprüfung
Mike Schulze / Steffen Stadler / Alexander Glöckner
- Nachhaltigkeit messbar machen und betriebswirtschaftlich denken
Alfred Biel im Dialog mit Benjamin Lösken
Aktuell
- Inside Controlling: Svenja Amrhein
Ulrich Egle / Imke Keimer
- Krisenfestigkeit ist steuerbar
Kim L. Dillenberger / Angelika Krause / Alexander Witt / Lukas Drölle / Jessica Hirsch
IT / Digitalisierung
- KI-Agent als virtueller Strategie-Berater
Kristoffer Ditz
- Digitale Controlling-Instrumente
Markus W. Exler / Mario Situm / Philipp Dessl
- Controlling AI Move
Andreas Seufert / Matthias von Daacke
Hintergrund
- Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe
Rudolf Grünbichler / Maya Hasenöhrl / Nora Horvath-Pilnay
- Coaching im Controlling
Franziska Borghardt / Daniel Mittelstädt
- Jahresabschlussanalyse als Frühwarn- und Steuerungsinstrument
Guido Kleinhietpaß
Praxis
- FOX: KI-gestützter Finance & Controlling Assistant bei BASF
Alican Polat / Martin Binder / Yvonne Ofer
- Risikoaggregation und Bandbreitenplanung
Matthias von Daacke / Fabian List / Werner Gleißner / Endre Kamarás
- Portfolioanalyse im Profifußball
Markus Dörenkämper / Jan Handzlik / Hannes Muntel
- Kundensegmentierung im Mittelstand
Florian Kellner / Bernhard Lienland / Lisa Plonner
Literaturforum
- Fachbücher im Fokus Alfred Biel
Verbände
- Risk Management & Rating Association
- Internationaler Controller Verein
Kolumnen
- AKC: Nicht-Nachhaltigkeit als blinder Fleck
Patrick Stein
- Zukunftsfähiges Controlling trotz demografischer Herausforderungen
Ronald Gleich
- Controlling rockt!
Nicole Jekel
Tools zum Download
Auch in dieser Ausgabe finden Sie ein Tool zum Download: Eine Excel-Mustervorlage zur Erarbeitung einer Erfahrungskurve inkl. ausführlicher Beschreibung zum Beitrag „Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe: Instrument zur Analyse, Visualisierung und Prognose der Stückkosten“ von Rudolf Grünbichler, Maya Hasenöhrl und Nora Horvath-Pilnay.
Ihre nächsten Online-Seminare:
Kostenmanagement nachhaltiger gestalten: Werkzeuge, Erfolgsfaktoren und Erfahrungen
In diesem Online-Seminar zeigt Prof. Dr. Ronald Gleich auf, wie ein intelligentes und nachhaltig wirksames Kostenmanagement gestaltet werden kann. Anhand konkreter Praxisbeispiele erläutert der Controllingexperte, wie Kostenprogramme strategisch ausgerichtet und erfolgreich umgesetzt werden können. Ziel ist es, Kostenmanagement nicht als kurzfristige Sparmaßnahme, sondern als Bestandteil einer zukunftsorientierten Unternehmenssteuerung zu verstehen und anzuwenden.
Di, 13.10.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen finden Sie hier .
KI-Agenten für alle? Wie Controlling und Finance Prozesse richtig automatisieren können
KI-Agenten sind zwar aktuell in aller Munde, aber kein Allheilmittel! Für viele Aufgaben im Controlling gibt es geeignetere Werkzeuge, die den Job besser mit weniger Aufwand erledigen. Ein strukturiertes Vorgehen für diese Auswahl zeigt KI-Experte Florian Bliefert. Er erläutert, wie Sie Aufgabe und gewünschtes Ergebnis analysieren und das passende Werkzeug für die Lösung finden.
Di, 08.12.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt.
Der aktuelle Podcast
Selbststeuerung der Fachbereiche: So kann das Controlling unterstützen
Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Katrin Stegmaier-Hermle, Geschäftsführerin der Balluff GmbH, steht die Frage, wie das Controlling dazu beitragen kann, die Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen Umfeld zu sichern. Katrin Stegmaier-Hermle versteht Finance als aktiven Business Partner, der die Herausforderungen der Fachbereiche kennt, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich macht und gemeinsam mit den operativen Bereichen tragfähige Entscheidungen vorbereitet.
Thementafel jetzt mit über 4.000 Beiträgen
Mit der Thementafel erhalten Sie den kompletten Überblick über alle Beiträge der Controller-Magazin-Historie. Darin können Sie nach relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin-Archiv recherchieren und direkt online zugreifen.
Die Thementafel können Sie im Excel-Format herunterladen und durchsuchen.
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Diagramme mit gestapelten Säulen erstellen
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Mit der Formel SUMME über mehrere Excel-Tabellenblätter schnell und einfach Werte addieren
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Datumswerte in Pivot-Tabellen mithilfe einer Gruppierung zusammenfassen
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So führen Sie mehrere Excel-Tabellenblätter in einer Pivot-Tabelle zusammen
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Mit den Formeln LÄNGE, LINKS, RECHTS Textbausteine aus Zellen extrahieren
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Nur sichtbare Zellen in Excel auswählen
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Mit der Formel INDIREKT dynamische Zellen- und Bereichsbezüge erstellen
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Automatische Formelberechnung in Excel deaktivieren
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Dateinamen und Dateipfad in der Kopfzeile eines Excel-Arbeitsblatts anzeigen lassen
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Controlling-Prozesse: Potenziale der Automatisierung
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Zeitenwende: Rheinmetall behauptet sich in hochvolatilen Märkten
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11. CPMC-Dialog in Frankfurt (02.11.2026)
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KI und Data Science im Controlling – Podcast mit Florian Bliefert
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Warum eine Prompt-Bibliothek in keiner Controlling-Abteilung fehlen sollte
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KI als Katalysator: Anwendung entscheidet über das Wachstum, nicht die Strategie
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Nachhaltigkeitscontrolling: Vom Pflichtbericht zum Steuerungsinstrument
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Controlling-Bestseller "Weber/Schäffer" in Neuauflage
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Haufe Jahresforum Controlling (16./17.09., online) - Bald geht's los!
03.09.2026
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Wie traditionelles Handwerk dank digitaler Transformation erfolgreich bleibt
03.09.2026