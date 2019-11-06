Controller Magazin 5/2026

Nachhaltigkeitscontrolling: Vom Pflichtbericht zum Steuerungsinstrument

Nachhaltigkeitscontrolling entwickelt sich zunehmend von einer berichtsorientierten Disziplin zu einem wichtigen Steuerungsinstrument. Die Beiträge dieser Ausgabe beleuchten unterschiedliche Facetten dieser Entwicklung und zeigen, dass Nachhaltigkeit zunehmend messbar, steuerbar und damit auch zum Gestaltungsfeld des Controllings wird. Weitere Artikel widmen sich u. a. den Themen KI im Controlling sowie Resilienz im Unternehmen.
Haufe Online Redaktion
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CM 2026 05 Cover für News
Bild: Haufe Online Redaktion

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Als Abonnent:in bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der RMA Risk Management & Rating Association e.V. können Sie jetzt schon die Online-Ausgabe lesen. Die Printausgabe erscheint am 16. September 2026.

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Das Controller Magazin digital ist sowohl Bestandteil des Print-Abonnements als auch separat zu beziehen. Doch wie bekommen Abonnenten sowie Mitglieder des ICV und der RMA Zugriff auf das Controller Magazin? Das zeigt dieses kurze Video .

Die Themen dieser Ausgabe

News - Aktuelle Infos für Controlling & Finance

Nachhaltigkeitscontrolling

  • Biodiversitätsanalyse als Resilienzfaktor
    Andrea Kämmler-Burrak / Mike Schulze / Paul Meurer            
  • CSRD: Erkenntnisse und Empfehlungen nach zwei Berichtsperioden
    Stefanie Vortkamp / Margaretha Gerhard / Paul Meurer          
  • Climate Transition Plan: Herausforderungen und „Jobs to Be Done“ 
    Johanna Wehinger / Christian Jonas                                        
  • Nutzung von KI in Nachhaltigkeitsberichterstattung und Berichtsprüfung
    Mike Schulze / Steffen Stadler / Alexander Glöckner                 
  • Nachhaltigkeit messbar machen und betriebswirtschaftlich denken
    Alfred Biel im Dialog mit Benjamin Lösken                                

Aktuell                                                                                      

  • Inside Controlling: Svenja Amrhein
    Ulrich Egle / Imke Keimer                                                           
  • Krisenfestigkeit ist steuerbar
    Kim L. Dillenberger / Angelika Krause / Alexander Witt / Lukas Drölle / Jessica Hirsch

IT / Digitalisierung                                                                                 

  • KI-Agent als virtueller Strategie-Berater
    Kristoffer Ditz                                                                               
  • Digitale Controlling-Instrumente
    Markus W. Exler / Mario Situm / Philipp Dessl                         
  • Controlling AI Move
    Andreas Seufert / Matthias von Daacke                                      

Hintergrund                                                                             

  • Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe
    Rudolf Grünbichler / Maya Hasenöhrl / Nora Horvath-Pilnay                                                                    
  • Coaching im Controlling
    Franziska Borghardt / Daniel Mittelstädt                                   
  • Jahresabschlussanalyse als Frühwarn- und Steuerungsinstrument
    Guido Kleinhietpaß       

  Praxis

  • FOX: KI-gestützter Finance & Controlling Assistant bei BASF
    Alican Polat / Martin Binder / Yvonne Ofer                               
  • Risikoaggregation und Bandbreitenplanung
    Matthias von Daacke / Fabian List / Werner Gleißner / Endre Kamarás       
  • Portfolioanalyse im Profifußball
    Markus Dörenkämper / Jan Handzlik / Hannes Muntel            
  • Kundensegmentierung im Mittelstand
    Florian Kellner / Bernhard Lienland / Lisa Plonner                                       

Literaturforum

  • Fachbücher im Fokus Alfred Biel                                                        

Verbände                                                                                       

  • Risk Management & Rating Association
  • Internationaler Controller Verein  

Kolumnen

  • AKC: Nicht-Nachhaltigkeit als blinder Fleck
    Patrick Stein                                                                                 
  • Zukunftsfähiges Controlling trotz demografischer Herausforderungen
    Ronald Gleich                                                                              
  • Controlling rockt!
    Nicole Jekel            

Tools zum Download

Auch in dieser Ausgabe finden Sie ein Tool zum Download: Eine Excel-Mustervorlage zur Erarbeitung einer Erfahrungskurve  inkl. ausführlicher Beschreibung zum Beitrag „Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe: Instrument zur Analyse, Visualisierung und Prognose der Stückkosten“ von Rudolf Grünbichler, Maya Hasenöhrl und Nora Horvath-Pilnay.

Ihre nächsten Online-Seminare:

Kostenmanagement nachhaltiger gestalten: Werkzeuge, Erfolgsfaktoren und Erfahrungen

In diesem Online-Seminar zeigt Prof. Dr. Ronald Gleich auf, wie ein intelligentes und nachhaltig wirksames Kostenmanagement gestaltet werden kann. Anhand konkreter Praxisbeispiele erläutert der Controllingexperte, wie Kostenprogramme strategisch ausgerichtet und erfolgreich umgesetzt werden können. Ziel ist es, Kostenmanagement nicht als kurzfristige Sparmaßnahme, sondern als Bestandteil einer zukunftsorientierten Unternehmenssteuerung zu verstehen und anzuwenden.

Di, 13.10.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt. 

Weitere Informationen finden Sie hier .

KI-Agenten für alle? Wie Controlling und Finance Prozesse richtig automatisieren können

KI-Agenten sind zwar aktuell in aller Munde, aber kein Allheilmittel! Für viele Aufgaben im Controlling gibt es geeignetere Werkzeuge, die den Job besser mit weniger Aufwand erledigen. Ein strukturiertes Vorgehen für diese Auswahl zeigt KI-Experte Florian Bliefert. Er erläutert, wie Sie Aufgabe und gewünschtes Ergebnis analysieren und das passende Werkzeug für die Lösung finden.

Di, 08.12.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt. 

Weitere Informationen  

Der aktuelle Podcast

Selbststeuerung der Fachbereiche: So kann das Controlling unterstützen 

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Katrin Stegmaier-Hermle, Geschäftsführerin der Balluff GmbH, steht die Frage, wie das Controlling dazu beitragen kann, die Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen Umfeld zu sichern. Katrin Stegmaier-Hermle versteht Finance als aktiven Business Partner, der die Herausforderungen der Fachbereiche kennt, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich macht und gemeinsam mit den operativen Bereichen tragfähige Entscheidungen vorbereitet.

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Schlagworte zum Thema:  Controller Magazin , Transformation , Nachhaltigkeitsberichterstattung , Nachhaltigkeitscontrolling
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