Neue Controller Magazin-Ausgabe ist online

Als Abonnent:in bzw. als Mitglied des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der RMA Risk Management & Rating Association e.V. können Sie jetzt schon die Online-Ausgabe lesen. Die Printausgabe erscheint am 16. September 2026.

Zur Online Ausgabe im Webviewer .

Video zum Controller Magazin digital Das Controller Magazin digital ist sowohl Bestandteil des Print-Abonnements als auch separat zu beziehen. Doch wie bekommen Abonnenten sowie Mitglieder des ICV und der RMA Zugriff auf das Controller Magazin? Das zeigt dieses kurze Video .

Die Themen dieser Ausgabe

News - Aktuelle Infos für Controlling & Finance

Nachhaltigkeitscontrolling

Biodiversitätsanalyse als Resilienzfaktor

Andrea Kämmler-Burrak / Mike Schulze / Paul Meurer

CSRD: Erkenntnisse und Empfehlungen nach zwei Berichtsperioden

Stefanie Vortkamp / Margaretha Gerhard / Paul Meurer

Climate Transition Plan: Herausforderungen und „Jobs to Be Done“

Johanna Wehinger / Christian Jonas

Nutzung von KI in Nachhaltigkeitsberichterstattung und Berichtsprüfung

Mike Schulze / Steffen Stadler / Alexander Glöckner

Nachhaltigkeit messbar machen und betriebswirtschaftlich denken

Alfred Biel im Dialog mit Benjamin Lösken

Aktuell

Inside Controlling: Svenja Amrhein

Ulrich Egle / Imke Keimer

Krisenfestigkeit ist steuerbar

Kim L. Dillenberger / Angelika Krause / Alexander Witt / Lukas Drölle / Jessica Hirsch

IT / Digitalisierung

KI-Agent als virtueller Strategie-Berater

Kristoffer Ditz

Digitale Controlling-Instrumente

Markus W. Exler / Mario Situm / Philipp Dessl

Controlling AI Move

Andreas Seufert / Matthias von Daacke

Hintergrund

Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe

Rudolf Grünbichler / Maya Hasenöhrl / Nora Horvath-Pilnay

Coaching im Controlling

Franziska Borghardt / Daniel Mittelstädt

Jahresabschlussanalyse als Frühwarn- und Steuerungsinstrument

Guido Kleinhietpaß

Praxis

FOX: KI-gestützter Finance & Controlling Assistant bei BASF

Alican Polat / Martin Binder / Yvonne Ofer

Risikoaggregation und Bandbreitenplanung

Matthias von Daacke / Fabian List / Werner Gleißner / Endre Kamarás

Portfolioanalyse im Profifußball

Markus Dörenkämper / Jan Handzlik / Hannes Muntel

Kundensegmentierung im Mittelstand

Florian Kellner / Bernhard Lienland / Lisa Plonner

Literaturforum

Fachbücher im Fokus Alfred Biel

Verbände

Risk Management & Rating Association

Internationaler Controller Verein

Kolumnen

AKC: Nicht-Nachhaltigkeit als blinder Fleck

Patrick Stein

Zukunftsfähiges Controlling trotz demografischer Herausforderungen

Ronald Gleich

Controlling rockt!

Nicole Jekel

Tools zum Download

Auch in dieser Ausgabe finden Sie ein Tool zum Download: Eine Excel-Mustervorlage zur Erarbeitung einer Erfahrungskurve inkl. ausführlicher Beschreibung zum Beitrag „Die Erfahrungskurve für kleine Produktionsbetriebe: Instrument zur Analyse, Visualisierung und Prognose der Stückkosten“ von Rudolf Grünbichler, Maya Hasenöhrl und Nora Horvath-Pilnay.

Ihre nächsten Online-Seminare:

Kostenmanagement nachhaltiger gestalten: Werkzeuge, Erfolgsfaktoren und Erfahrungen

In diesem Online-Seminar zeigt Prof. Dr. Ronald Gleich auf, wie ein intelligentes und nachhaltig wirksames Kostenmanagement gestaltet werden kann. Anhand konkreter Praxisbeispiele erläutert der Controllingexperte, wie Kostenprogramme strategisch ausgerichtet und erfolgreich umgesetzt werden können. Ziel ist es, Kostenmanagement nicht als kurzfristige Sparmaßnahme, sondern als Bestandteil einer zukunftsorientierten Unternehmenssteuerung zu verstehen und anzuwenden.

Di, 13.10.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt.

Weitere Informationen finden Sie hier .

KI-Agenten für alle? Wie Controlling und Finance Prozesse richtig automatisieren können

KI-Agenten sind zwar aktuell in aller Munde, aber kein Allheilmittel! Für viele Aufgaben im Controlling gibt es geeignetere Werkzeuge, die den Job besser mit weniger Aufwand erledigen. Ein strukturiertes Vorgehen für diese Auswahl zeigt KI-Experte Florian Bliefert. Er erläutert, wie Sie Aufgabe und gewünschtes Ergebnis analysieren und das passende Werkzeug für die Lösung finden.

Di, 08.12.2026 I 10:00 - 11:30 I im Controller Magazin-Abo inklusive | Einzelbezug 108,00 EUR zzgl. MwSt.

Weitere Informationen

Der aktuelle Podcast

Selbststeuerung der Fachbereiche: So kann das Controlling unterstützen

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Katrin Stegmaier-Hermle, Geschäftsführerin der Balluff GmbH, steht die Frage, wie das Controlling dazu beitragen kann, die Wettbewerbsfähigkeit in einem volatilen Umfeld zu sichern. Katrin Stegmaier-Hermle versteht Finance als aktiven Business Partner, der die Herausforderungen der Fachbereiche kennt, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich macht und gemeinsam mit den operativen Bereichen tragfähige Entscheidungen vorbereitet.

Zum Podcast

Thementafel jetzt mit über 4.000 Beiträgen

Mit der Thementafel erhalten Sie den kompletten Überblick über alle Beiträge der Controller-Magazin-Historie. Darin können Sie nach relevanten Beiträgen aus dem Controller Magazin-Archiv recherchieren und direkt online zugreifen.

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