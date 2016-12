Transformation

29.10.2015 | News Veranstaltung

Gelingt die Neuerfindung von HR?

Bild: StudioLoske

Am 6. April 2016 findet in München die Veranstaltung „HR: Zukunft im Visier“ statt. Referiert und diskutiert wird über den disruptiven Wandel und die Geschäftstransformation – und in diesem Zusammenhang die Frage, ob HR hierbei die Neuerfindung gelingt.mehr