Themenseite

Transformation

Hand LED Bildschirm Bokeh
Bild: Moment RF/GettyImages

Transformation bezeichnet die grundlegende Veränderung von Strukturen, Prozessen, Geschäftsmodellen oder Organisationsformen. Auslöser sind insbesondere Digitalisierung, Nachhaltigkeit, technologische Entwicklungen sowie veränderte Markt- und Wettbewerbsbedingungen. Transformationsprozesse erfordern strategische, organisatorische und personelle Anpassungen sowie eine wirksame Steuerung, Einbindung der Beschäftigten und Erfolgskontrolle.

Auf den Haufe Portalen Personal, Controlling, Finance, Sustainability, Recht und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte aktuelle Fachinformationen, Praxisbeiträge, Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen rund um die Planung, Steuerung und Umsetzung von Transformationsprozessen.

Thema Transformation auf dem Portal Personal

Das Portal Haufe Personal behandelt Transformation als organisations- und personalbezogenen Veränderungsprozess. Im Fokus stehen die Auswirkungen strategischer, technologischer oder struktureller Veränderungen auf Beschäftigte, Führungskräfte und die Organisation. Fachbeiträge, Praxisberichte und Arbeitshilfen unterstützen bei der Planung, Kommunikation und Umsetzung von Transformationsvorhaben sowie bei der Begleitung von Veränderungsprozessen im Personalbereich.

Change Management und Veränderungskommunikation

Fachbeiträge befassen sich mit der Planung und Begleitung von Veränderungsprozessen. Thematisiert werden Kommunikationsstrategien, Beteiligungsformate sowie Maßnahmen zur Akzeptanzsicherung innerhalb von Organisationen. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen Transformationsvorhaben kommunikativ begleiten und Widerstände im Veränderungsprozess adressieren. Ergänzend stehen Leitfäden, Checklisten und organisatorische Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Kommunikationsmaßnahmen zur Verfügung.

Kompetenzentwicklung und Qualifizierung

Transformation erfordert häufig neue Qualifikationen und Kompetenzprofile. Fachinformationen erläutern Verfahren zur Ermittlung von Weiterbildungsbedarfen sowie Konzepte für Qualifizierungs- und Entwicklungsprogramme. Arbeitshilfen unterstützen Personalverantwortliche bei der Planung von Lern- und Entwicklungsmaßnahmen. Praxisbeiträge behandeln zudem den Aufbau von Zukunftskompetenzen, Reskilling- und Upskilling-Strategien sowie die Anpassung bestehender Personalentwicklungsinstrumente.

Führung in Transformationsprozessen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Führungskräften während organisatorischer Veränderungen. Beiträge erläutern Anforderungen an Führung in dynamischen Veränderungssituationen sowie Instrumente zur Steuerung von Teams während des Wandels. Praxisorientierte Handlungsempfehlungen unterstützen Führungskräfte bei der Begleitung von Transformationsprojekten. Fachbeiträge befassen sich zudem mit Themen wie Leadership, Kulturentwicklung und dem Umgang mit Unsicherheit in Veränderungsphasen.

Thema Transformation auf dem Portal Controlling

Das Portal Haufe Controlling betrachtet Transformation aus der Perspektive der Unternehmenssteuerung und Erfolgsmessung. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftliche Bewertung von Transformationsmaßnahmen, die Entwicklung geeigneter Kennzahlensysteme sowie die Integration von Veränderungsvorhaben in Planungs- und Reportingprozesse

Kennzahlen und Steuerung von Transformationsprojekten

Fachbeiträge erläutern Methoden zur Entwicklung geeigneter Steuerungsgrößen für Veränderungsprogramme. Thematisiert werden Zielsysteme, Meilensteine sowie die Messung von Fortschritten und Ergebnissen. Rechenbeispiele, Praxisleitfäden und Controlling-Instrumente unterstützen beim Aufbau eines wirksamen Transformationscontrollings. Zudem werden Ansätze zur Überwachung strategischer und operativer Zielerreichung vorgestellt.

Wirtschaftlichkeitsanalysen und Business Cases

Transformationsmaßnahmen sind häufig mit erheblichen Investitionen verbunden. Fachinformationen behandeln Verfahren zur Bewertung wirtschaftlicher Auswirkungen sowie zur Erstellung belastbarer Business Cases. Praxisbeiträge zeigen, wie finanzielle und organisatorische Effekte bewertet und in Entscheidungsprozesse integriert werden können. Arbeitshilfen unterstützen bei der Analyse unterschiedlicher Szenarien und Investitionsalternativen.

Reporting und Managementinformationen

Das Portal behandelt die Anforderungen an Berichts- und Informationssysteme während Transformationsprozessen. Fachbeiträge erläutern die Aufbereitung relevanter Kennzahlen für Geschäftsleitung, Aufsichtsgremien und Projektverantwortliche. Musterberichte, Kennzahlenmodelle und Praxisempfehlungen unterstützen beim Aufbau transparenter Reportingstrukturen. Darüber hinaus werden Anforderungen an die Dokumentation von Projekterfolgen und Zielabweichungen behandelt.

Thema Transformation auf dem Portal Finance

Das Portal Haufe Finance fokussiert die finanziellen Auswirkungen und die Finanzierung von Transformationsvorhaben. Im Mittelpunkt stehen Investitionsentscheidungen, Finanzierungsstrategien sowie die Bewertung finanzieller Chancen und Risiken. 

Finanzierung strategischer Veränderungsprogramme

Fachbeiträge erläutern Finanzierungsmodelle für Transformationsprojekte sowie deren Auswirkungen auf Liquidität und Kapitalstruktur. Behandelt werden Investitionsentscheidungen, Budgetierungsprozesse und unterschiedliche Finanzierungsformen. Praxisbeispiele unterstützen bei der Planung langfristiger Veränderungsvorhaben und deren Einbindung in die Unternehmensfinanzierung. Ergänzend werden Finanzierungsinstrumente und Fördermöglichkeiten eingeordnet.

Finanzielle Risiken und Investitionssteuerung

Ein Schwerpunkt liegt auf der Identifikation und Bewertung finanzieller Risiken. Fachinformationen erläutern Methoden zur Risikoanalyse sowie Instrumente zur finanziellen Steuerung komplexer Transformationsprogramme. Leitfäden und Handlungsempfehlungen unterstützen bei der Integration von Risikomanagementprozessen in Veränderungsprojekte. Darüber hinaus werden Anforderungen an die finanzielle Projektüberwachung dargestellt.

Auswirkungen auf Unternehmensbewertung und Planung

Beiträge behandeln die Auswirkungen strategischer Veränderungen auf Unternehmensplanung und Unternehmenswert. Fachinformationen erläutern Bewertungsansätze sowie die Berücksichtigung von Transformationsmaßnahmen in Finanzprognosen. Praxisorientierte Beispiele unterstützen bei der Analyse langfristiger wirtschaftlicher Effekte und deren Berücksichtigung in Planungs- und Entscheidungsprozessen.

Thema Transformation auf dem Portal Sustainability

Das Portal Haufe Sustainability beschäftigt sich mit Transformation insbesondere im Zusammenhang mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Thematisiert werden organisatorische und strategische Veränderungen, die sich aus Klimaschutz-, ESG- und Nachhaltigkeitszielen ergeben. 

Nachhaltigkeitstransformation und Dekarbonisierung

Fachbeiträge erläutern die organisatorischen und strategischen Anforderungen nachhaltigkeitsorientierter Transformationsprozesse. Behandelt werden Klimastrategien, Emissionsminderungsprogramme und Transformationspfade. Praxisbeispiele zeigen die Umsetzung entsprechender Maßnahmen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Ergänzend stehen Leitfäden zur Planung und Steuerung von Dekarbonisierungsmaßnahmen zur Verfügung.

ESG-Anforderungen und Governance-Strukturen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf regulatorischen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Fachinformationen erläutern die Integration von ESG-Kriterien in Unternehmenssteuerung, Risikomanagement und Entscheidungsprozesse. Arbeitshilfen unterstützen bei der Entwicklung geeigneter Governance-Strukturen und der Verankerung von Nachhaltigkeitszielen innerhalb der Organisation. Zudem werden aktuelle regulatorische Entwicklungen eingeordnet.

Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wandel

Das Portal behandelt die Auswirkungen von Transformationsprozessen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Beiträge erläutern Berichtspflichten, Kennzahlensysteme und Dokumentationsanforderungen. Praxisleitfäden und Muster unterstützen bei der Erfassung und Aufbereitung relevanter Transformationsdaten für interne und externe Berichte. Darüber hinaus werden Anforderungen aus aktuellen Berichtsstandards erläutert.

Thema Transformation auf dem Portal Recht

Das Portal Haufe Recht beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Transformationsvorhaben. Im Fokus stehen organisatorische Veränderungen, gesellschaftsrechtliche Maßnahmen sowie arbeits- und compliancebezogene Fragestellungen. Fachbeiträge ordnen gesetzliche Anforderungen, Rechtsprechung und praktische Umsetzungsfragen ein.

Arbeitsrechtliche Auswirkungen organisatorischer Veränderungen

Fachbeiträge erläutern die arbeitsrechtlichen Folgen von Umstrukturierungen, Reorganisationen und Veränderungen von Arbeitsabläufen. Thematisiert werden Mitbestimmungsrechte, Beteiligungsverfahren und Informationspflichten. Kommentierungen ordnen aktuelle Rechtsprechung ein und unterstützen bei der rechtssicheren Umsetzung organisatorischer Veränderungen. Ergänzend werden typische Konfliktfelder in Transformationsprozessen behandelt.

Unternehmensrechtliche Strukturmaßnahmen

Transformation kann mit gesellschaftsrechtlichen Anpassungen verbunden sein. Fachinformationen behandeln Verschmelzungen, Ausgliederungen, Umwandlungen und andere Strukturmaßnahmen. Praxisbeiträge erläutern rechtliche Anforderungen sowie typische Risiken bei der Umsetzung entsprechender Vorhaben. Muster und Arbeitshilfen unterstützen bei der Vorbereitung und Dokumentation solcher Maßnahmen.

Compliance und regulatorische Anforderungen

Das Portal behandelt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben während Transformationsprozessen. Fachbeiträge erläutern Dokumentationspflichten, Haftungsfragen und Anforderungen an interne Kontrollsysteme. Checklisten und Arbeitshilfen unterstützen bei der rechtssicheren Organisation komplexer Veränderungsprojekte. Darüber hinaus werden Governance-Anforderungen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation behandelt.

Thema Transformation auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Das Portal Haufe Öffentlicher Dienst betrachtet Transformation im Zusammenhang mit Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und organisatorischem Wandel in öffentlichen Einrichtungen. Im Mittelpunkt stehen die Anpassung bestehender Strukturen, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen sowie die Steuerung komplexer Veränderungsprozesse. Fachinformationen unterstützen Verantwortliche bei der Planung und Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in Behörden und öffentlichen Organisationen.

Digitale Transformation der Verwaltung

Fachbeiträge erläutern Strategien und Rahmenbedingungen für Digitalisierungsprojekte in Behörden und öffentlichen Organisationen. Behandelt werden Prozessmodernisierung, digitale Dienstleistungen und organisatorische Veränderungen. Praxisbeispiele zeigen die Umsetzung entsprechender Vorhaben auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Ergänzend werden Erfolgsfaktoren und typische Herausforderungen dargestellt.

Veränderungsmanagement in öffentlichen Einrichtungen

Ein Schwerpunkt liegt auf der Steuerung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung. Fachinformationen behandeln Kommunikationsstrategien, Beteiligungsprozesse und organisatorische Anpassungen. Leitfäden und Praxisempfehlungen unterstützen Verantwortliche bei der Planung und Umsetzung von Transformationsmaßnahmen. Zudem werden Fragen der Akzeptanz und Organisationskultur behandelt.

Governance und Projektsteuerung

Das Portal behandelt die organisatorische Steuerung komplexer Veränderungsvorhaben. Beiträge erläutern Projektstrukturen, Verantwortlichkeiten und Anforderungen an die Erfolgskontrolle. Arbeitshilfen unterstützen bei der Etablierung transparenter Entscheidungs- und Berichtssysteme innerhalb öffentlicher Einrichtungen. Ergänzend werden Praxisansätze zur nachhaltigen Verankerung von Veränderungen vorgestellt.

Transformation zählt zu den zentralen Herausforderungen moderner Organisationen. Die erfolgreiche Planung, Steuerung und Umsetzung von Veränderungsprozessen erfordert ein abgestimmtes Zusammenspiel von strategischen, organisatorischen, finanziellen, rechtlichen und personellen Maßnahmen.

Wagner, Florian
Wagner, Florian
KI-Experten-Interview (Teil 2)

„Binden Sie Ihre Controller früh in KI-Projekte ein, bereits bei der Definition der Ziele und der Potenziale.“

Im ersten Teil dieses Gesprächs hat Florian Wagner dargelegt, warum der Einstieg über die Software der falsche Weg ist: KI ersetzt keine fehlenden Daten, im Gegenteil: Sie macht deren Fehlen erstmals schonungslos sichtbar. Anhand eines Fertigungsunternehmens zeigte er, wie ein digitaler Zwilling die Lücke zwischen veralteter ERP-Landschaft und KI-fähigem Reporting überbrücken kann. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage: Wie lässt sich dieser Weg strukturiert angehen?
Unternehmen im Spannungsfeld
Unternehmen im Spannungsfeld
Transformation in der Industrie

Transformation der Industrie Effizienz & Wachstum steigern

Industrieunternehmen müssen 2026 gleichzeitig Kosten senken und in Wachstum investieren. Die Duale Transformation verbindet beide Ziele: Effizienz finanziert Wachstum – Wachstum stabilisiert Effizienz. Wie Unternehmen die entscheidenden Faktoren skalierbare KI, klare Daten-Ownership und konsequente Übersetzung von Innovation in Umsatz realisieren können, erläutern Thomas Spanuth und Malte Pielkau-Eisenberg in diesem Beitrag.
Controller Magazin
Controller Magazin
Controller Magazin 4/2026

Ohne fundierte Planung steuern Sie im Blindflug

Planung ist und bleibt ein Herzstück der Controllerarbeit. Doch in einer Welt, die von Dynamik, Unsicherheit und Datenüberfluss geprägt ist, verändert sich ihr Charakter grundlegend. Planung ist heute weniger ein statisches Regelwerk als vielmehr ein flexibler, lernender Prozess – und damit anspruchsvoller denn je. Die Beiträge im Themenschwerpunkt Planung zeigen die Veränderungen bei Inhalten und Werkzeugen, insbesondere auch durch den KI-Einsatz auf. Auch der Einsatz von Objectives and Key Results (OKR) als Mittel zur besseren Zielerreichung in strategischen Initiativen wird beschrieben. Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist zudem das Thema vieler weiterer Beiträge in dieser Ausgabe.
Schriftzug Literatur
Schriftzug Literatur
Literaturforum

Neue Perspektiven auf die Organisation

Die Gestaltung der Unternehmensorganisation ist ein zentraler Erfolgsfaktor, etwa durch eine konsequente organisatorische Kundenausrichtung. Zugleich stellt die wachsende Dynamik des Wirtschaftsgeschehens bewährte Prozesse und Strukturen immer häufiger und schneller infrage. Diese Ausgabe präsentiert ausgewählte Literatur zur Organisation, die helfen kann, Gestaltungskompetenz zu sichern und moderne Ansätze wirksam zu nutzen.
Kai Anderson und Ingolf Teetz
Kai Anderson und Ingolf Teetz
Unternehmensberatung

"Viele Unternehmen haben kein Strategie-, sondern ein Umsetzungsproblem"

Strategien scheitern selten an der Theorie, sondern an der Umsetzung, sind Kai Anderson und Ingolf Teetz überzeugt. Gemeinsam mit einem siebenköpfigen Gründerteam wollen sie systemische Blockaden in Organisationen sichtbar machen und Führungskräften helfen, schneller ins Handeln zu kommen. Mit Naven bringen sie ein neues KI-basiertes Management-Instrument auf den Markt, das dort ansetzt, wo klassische Beratung an ihre Grenzen stößt. Was sie antreibt, erzählen sie im Interview.
Dr. Andreas Aschenbrücker bei TRUMPF
Dr. Andreas Aschenbrücker bei TRUMPF
Congress der Controller 2026

Umstellung der Produktergebnisrechnung bei TRUMPF: Vom lokalen EBIT zum globalen Wertbeitrag

Eine Transformation des Controllings verändert Steuerungslogiken, Verantwortlichkeiten, Entscheidungsrechte und damit auch die Organisation selbst. Dr. Andreas Aschenbrücker zeigte am Beispiel TRUMPF Werkzeugmaschinen, wie das Unternehmen seine Controlling-Logik, Organisation und Vertriebssteuerung konsequent auf globale Wertschöpfungsketten ausgerichtet hat.
KI_abstraktes Netzwerk Daten visualisiert
KI_abstraktes Netzwerk Daten visualisiert
KI-Transformation

Warum das Controlling jetzt zum Taktgeber werden kann

KI ist in deutschen Unternehmen kein Zukunftsthema mehr. Sie wird bereits operativ eingesetzt – auch im Finanz- und Rechnungswesen. Die Studie „Erfolgstreiber der KI-Transformation“ zeigt jedoch deutlich: Zwischen ersten Anwendungen und einer echten Transformation liegt ein weiter Weg. Entscheidend ist nicht, ob KI genutzt wird, sondern wie systematisch sie strategisch verankert, organisatorisch gesteuert und kulturell getragen wird.
Titelbild Maxones Beitrag
Titelbild Maxones Beitrag
Optimierung des Reportings

Warum Reporting-Anpassungen im Unternehmen so lange dauern - ... und was Controller konkret tun können

Moderne Reportingsysteme sind vorhanden — und trotzdem wartet das Controlling monatelang auf eine neue Kennzahl. Das ist kein Technologieproblem, sondern ein Organisationsproblem. Stefan Maxones zeigt, warum Reporting in den meisten Unternehmen keinen Product Owner hat. Dazu stellt er 5 Maßnahmen vor, mit denen Controller:innen dieses Defizit beseitigen können.
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Performance Management bei ebm-papst: Wertbeitrag strategischer Initiativen im Fokus

Vor dem Hintergrund operativer und strategischer Defizite hat die ebm-papst Gruppe eine umfassende Transformation eingeleitet. Harald Klaiber, CFO & Chief Transformation Officer der ebm-papst Gruppe, stellte das Transformations- und Steuerungskonzept des Unternehmens vor. Im Zentrum steht die konsequente Ausrichtung des Performance Managements auf den messbaren Wertbeitrag strategischer Initiativen.
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Progress over Perfection: Wie Performance Management zur Triebkraft der Transformation wird

Unter dem Leitgedanken „Progress over Perfection“ zeigt Hanno Höhn, Chief Performance Officer des Filterherstellers MANN+HUMMEL, wie Performance Management zum Motor einer nachhaltigen Transformation werden kann. Entscheidend sei, nicht in Konzepten zu verharren, sondern Strategie in konkretes Handeln zu übersetzen: schnell, fokussiert und messbar. In der Podiumsdiskussion stand "Maßnahmenplanung über Budgetierung" im Fokus.
Haufe Controlling Vordenker Podcast
Haufe Controlling Vordenker Podcast
Controlling Vordenker Podcast

Business Transformation im CFO-Bereich: Erfolgsfaktoren für S/4HANA, Reporting und Governance

Business Transformation im CFO-Bereich bedeutet heute weit mehr als die Einführung eines neuen Systems. Umgekehrt setzt die erfolgreiche Einführung neuer Systeme wie S/4HANA auch eine Transformation von Organisation und Prozessen voraus. In dieser Folge von Controlling Vordenker spricht Prof. Dr. Mischa Seiter mit Dr. Kristina Strack von SET Management Consulting über aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Finance-Transformationen.
Kompass
Kompass
Transformationscontrolling

Transformation braucht Steuerung – und Controlling wird zur Erfolgsvoraussetzung

Krisen und disruptive Märkte erhöhen den Veränderungsdruck in Unternehmen. Doch Transformation gelingt nicht durch Vision allein, sondern durch konsequente operative Steuerung. Modernes Controlling entwickelt sich dabei vom reinen Berichtswesen zum aktiven Business-Partner: Es priorisiert Ressourcen, sichert Liquidität und sorgt dafür, dass aus Strategie messbare Ergebnisse werden.
KI CoPilot Tax Sprechblase
KI CoPilot Tax Sprechblase
KI im Controlling

Microsoft Copilot im Controlling: Assistenz oder Revolution?

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die tägliche Arbeit im Controlling grundlegend zu verändern. Mit Microsoft Copilot steht ein Werkzeug zur Verfügung, das weit über einfache Automatisierungen hinausgeht und den Controller auf ein neues Effizienzniveau heben kann. Anhand praktischer Beispiele in Excel zeigt Kristoffer Ditz, wo die Stärken und Schwächen von MS Copilot liegen und wie Controller das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpfen können.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Transformation
Sicher agieren: KI-Transformation und Governance
KI-Transformation und Governance

Künstliche Intelligenz revolutioniert Unternehmen weltweit – von Geschäftsmodellen über Prozesse bis hin zu Entscheidungsstrukturen. Doch Erfolg hängt nicht allein von Technologie ab. Das Buch zeigt, wie Leadership gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft, Risiken managt und Innovation fördert.
Praxisleitfaden: Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung: Chancen nutzen, Herausforderungen meistern! Petra Henning zeigt, wie Transformation gelingt – mit klaren Ansätzen, Best Practices und praxisnahen Lösungen. Für effiziente Services und rechtssichere Umsetzung.
Wettbewerbsfähig bleiben: Controlling von Transformation
Controlling und Management von Transformation und Turnarounds

Das Buch ist ein umfassender Leitfaden für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um in einem sich verändernden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben. Dazu liefert es Werkzeuge und Konzepte für die Implementierung von Transformationsprojekten.
Fachbeiträge & Kommentare
Kostenlose Online-Schulunge... / 4 Aufzeichnungen ansehen: Haufe KI-Online-Konferenz Januar 2026
Beitrag
Kostenlose Online-Schulunge... / 3 Aufzeichnungen ansehen: HR-Online-Konferenz Juni 2026
Beitrag
Corporate Identity / 3.2 Corporate Communication
Beitrag
Stärkung der HR-Rolle / 2 Mit welchem Ziel starten HR-Teams in die Transformation?
Beitrag
Change Management / 1.1 Warum sind Veränderungen notwendig?
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Künstliche Intelligenz (KI) Change Management Controlling Veranstaltung Performance-Management Reporting Podcast neues lernen Immobilienwirtschaft Digitalisierung Leadership New Work Organisationsentwicklung Mitarbeiterführung Wohnungswirtschaft Personalentwicklung Studie Unternehmenskultur Messe Forecast Corporate Governance Nachhaltigkeit HR-Management KPI (Key Performance Indicator) Berufliche Weiterbildung Führungskräfteentwicklung Risikomanagement Weiterbildung Strategisches Controlling Operatives Controlling Controller Magazin